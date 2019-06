Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvennék Magyarországtól az évekig húzódó pereket.","shortLead":"Elvennék Magyarországtól az évekig húzódó pereket.","id":"20190612_Europa_Tanacs_Komoly_jogallami_veszely_az_evekig_huzodo_itelkezes_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c33d65c5-12a1-42dc-ab00-40807fe75235","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_Europa_Tanacs_Komoly_jogallami_veszely_az_evekig_huzodo_itelkezes_Magyarorszagon","timestamp":"2019. június. 12. 16:50","title":"Európa Tanács: Komoly jogállami veszély az évekig húzódó ítélkezés Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20f51c14-4f0b-432a-92cb-3e6c9359535f","c_author":"Admiral Markets UK Ltd","category":"brandchannel","description":"Önmagunk és a piacok ismerete, fegyelem, képességeink és tudásunk folyamatos bővítése, uralkodás az érzelmeinken, benyomásainkon... Bár sokan azt gondolják, a sikeres tőzsdei befektetésekhez a szerencse mellett intuícióra és néhány különleges képességre is szükség van, a legnagyobb sikertörténetek hátterében valójában olyan ’know-how’ húzódik meg, ami bárki számára elsajátítható. Csokorba szedtük a legfontosabbakat, amelyek megalapozhatják a jó befektetésekhez és döntésekhez szükséges magabiztosságot.","shortLead":"Önmagunk és a piacok ismerete, fegyelem, képességeink és tudásunk folyamatos bővítése, uralkodás az érzelmeinken...","id":"20190612_4_tipp_hogy_magabiztosan_vagjon_bele_a_tozsdezesbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20f51c14-4f0b-432a-92cb-3e6c9359535f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f36acef-2d75-4522-971e-7c0bf5faca79","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190612_4_tipp_hogy_magabiztosan_vagjon_bele_a_tozsdezesbe","timestamp":"2019. június. 13. 07:30","title":"4 tipp, hogy magabiztosan vágjon bele a tőzsdézésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Admiral Markets UK Ltd.","c_partnerlogo":"78f72e9a-f084-4e65-857b-bc0d33b7c846","c_partnertag":"admiralmarkets"},{"available":true,"c_guid":"ac044b16-6989-496e-bc28-1f1796e84a87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google idei Pixel-csúcstelefonja, a Pixel 4 várhatóan októberben fog megjelenni, azonban a gyártó elérkezettnek látta az időt, hogy villantson egy képet róla.","shortLead":"A Google idei Pixel-csúcstelefonja, a Pixel 4 várhatóan októberben fog megjelenni, azonban a gyártó elérkezettnek látta...","id":"20190613_google_pixel_4_kameraja_kiszivarogtatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac044b16-6989-496e-bc28-1f1796e84a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ee33b75-9937-46bc-948a-36cb94588a1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_google_pixel_4_kameraja_kiszivarogtatas","timestamp":"2019. június. 13. 10:03","title":"Megunta a kiszivárogtatásokat a Google, ezért inkább megmutatta következő telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3eb8130-2714-4a1f-aa20-0bc5ca984a2b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy étterem előtt tűnt fel a vadonatúj, 421 lóerős kompakt Mercedes.","shortLead":"Egy étterem előtt tűnt fel a vadonatúj, 421 lóerős kompakt Mercedes.","id":"20190612_mercedes_amg_a45_s","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3eb8130-2714-4a1f-aa20-0bc5ca984a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34641560-ea6e-40ed-9c6e-982f27e6b412","keywords":null,"link":"/cegauto/20190612_mercedes_amg_a45_s","timestamp":"2019. június. 12. 09:17","title":"Egerben parkolt a még be sem mutatott Mercedes-AMG A45","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"facaf9a1-06b0-427a-b966-1b8709aebc35","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201924_belovagoltak_asarmos_stromanok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=facaf9a1-06b0-427a-b966-1b8709aebc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2807ca27-b51f-472e-a426-840b2292b254","keywords":null,"link":"/itthon/201924_belovagoltak_asarmos_stromanok","timestamp":"2019. június. 13. 11:25","title":"Hamvay Péter: Belovagoltak a sármos strómanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"601a4e5a-d759-4a27-9c72-fd4c0cbe9fd6","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Noha óriási szüksége van a gazdaságnak informatikusokra, máig nagyon kevés a jelentkező, ráadásul sokan a felvettek közül is idejekorán engednek a jól fizető cégek csábításának, és „félig képzetten” hagyják ott az egyetemet. Ez még az elitképzésnek számító Műegyetemen is jellemző – mondja Tevesz Gábor a BME tanszékvezető helyettese, aki lapunknak beszámolt a tavaly indított új alapképzés, a BProf tapasztalatairól is.","shortLead":"Noha óriási szüksége van a gazdaságnak informatikusokra, máig nagyon kevés a jelentkező, ráadásul sokan a felvettek...","id":"20190612_informatika_kepzes_bme_tevesz_gabor_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=601a4e5a-d759-4a27-9c72-fd4c0cbe9fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf62b95-8be3-4276-90e3-0501583f809f","keywords":null,"link":"/elet/20190612_informatika_kepzes_bme_tevesz_gabor_interju","timestamp":"2019. június. 12. 11:00","title":"„Az idő előtt elcsábított informatikus szakmájának segédmunkása lesz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e34bc4-2636-410d-a7ec-dbfa9265dc1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobilszolgáltatóktól, számítógépszervizektől, de még a munkáltatónktól is kérhetjük annak igazolását, hogy a részére átadott adathordozóról megfelelően törölte személyes adatainkat, és ezt a jogunkat széles körben tudjuk érvényesíteni – hívja fel a figyelmet a minősített adattörléssel foglalkozó Blancco hazai képviselete. A cég az adatvédelmi hatóság véleményét is kikérte.","shortLead":"A mobilszolgáltatóktól, számítógépszervizektől, de még a munkáltatónktól is kérhetjük annak igazolását, hogy a részére...","id":"20190612_adattorles_gdpr_szerviz_hasznalt_mobil_ceges_laptop_szemelyes_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45e34bc4-2636-410d-a7ec-dbfa9265dc1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f35e6344-d640-4bda-b54d-43f7e2f8c3ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_adattorles_gdpr_szerviz_hasznalt_mobil_ceges_laptop_szemelyes_adatok","timestamp":"2019. június. 12. 10:03","title":"Tudjon róla: joga van hozzá, hogy \"fertőtleníttesse\" telefonját, még a munkahelyén is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7919257-9dc1-43b1-bbf4-ad75150438c5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az osztrák ügyészség szerint Johann Gudenus lemondott szabadságpárti frakcióvezetővel szemben is vizsgálatok folynak. ","shortLead":"Az osztrák ügyészség szerint Johann Gudenus lemondott szabadságpárti frakcióvezetővel szemben is vizsgálatok folynak. ","id":"20190613_Hutlen_kezeles_gyanuja_miatt_nyomozas_indult_HeinzChristian_Strache_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7919257-9dc1-43b1-bbf4-ad75150438c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58437e3e-85a4-4599-800b-ff1f22a32b41","keywords":null,"link":"/vilag/20190613_Hutlen_kezeles_gyanuja_miatt_nyomozas_indult_HeinzChristian_Strache_ellen","timestamp":"2019. június. 13. 17:00","title":"Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozás indult Heinz-Christian Strache ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]