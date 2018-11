Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"172844fe-09de-45e6-a69b-ae8efde256a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi, bár munkanélküli volt, jómódban élt. A marihuánát egy nagyjából 10 millió forintból kialakított pincerendszerben nevelte.","shortLead":"A férfi, bár munkanélküli volt, jómódban élt. A marihuánát egy nagyjából 10 millió forintból kialakított...","id":"20181120_fold_alatt_termesztette_a_marihuanat_fegyhazba_kuldtek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=172844fe-09de-45e6-a69b-ae8efde256a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3edac941-7ca3-47cf-9f5d-2c57735cd1ea","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_fold_alatt_termesztette_a_marihuanat_fegyhazba_kuldtek","timestamp":"2018. november. 20. 19:38","title":"Föld alatt termesztette a marihuánát, fegyházba küldték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatóság fokozott ellenőrzést tartott, volt, akit 165 km/órás sebességnél kapott le a traffipax.","shortLead":"A hatóság fokozott ellenőrzést tartott, volt, akit 165 km/órás sebességnél kapott le a traffipax.","id":"20181120_Het_ora_alatt_csaknem_szaz_gyorshajtot_fogtak_a_rendorok_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71122eab-0e49-4b84-8cb8-45bd73169cc4","keywords":null,"link":"/cegauto/20181120_Het_ora_alatt_csaknem_szaz_gyorshajtot_fogtak_a_rendorok_Budapesten","timestamp":"2018. november. 20. 12:30","title":"Hét óra alatt csaknem száz gyorshajtót fogtak a rendőrök Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Karbantartási munkák miatt.","shortLead":"Karbantartási munkák miatt.","id":"20181120_Paksi_Atomeromu_teljesitmenycsokkenes_karbantartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce53cb3b-33bb-47bb-8c48-5a12a24cd0cb","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_Paksi_Atomeromu_teljesitmenycsokkenes_karbantartas","timestamp":"2018. november. 20. 11:14","title":"Tovább csökken a Paksi Atomerőmű teljesítménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e39a988-7ac1-4906-afc2-33cd7182d800","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az orosz titkosszolgálat közzétette a videót, amin tetten érték a Roszatom egyik emberét, ahogy épp átad egy zacskónyi kenőpénzt.","shortLead":"Az orosz titkosszolgálat közzétette a videót, amin tetten érték a Roszatom egyik emberét, ahogy épp átad egy zacskónyi...","id":"20181120_Igy_kapcsolnak_le_egy_korrupt_roszatomost_tizmillio_forint_kenopenz_atadasa_kozben__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e39a988-7ac1-4906-afc2-33cd7182d800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61f01ab-ab6e-423d-81a4-1361f0dc8384","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_Igy_kapcsolnak_le_egy_korrupt_roszatomost_tizmillio_forint_kenopenz_atadasa_kozben__video","timestamp":"2018. november. 20. 12:48","title":"Így kapcsolnak le egy korrupt roszatomost tízmillió forintnyi kenőpénz átadása közben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1df7e0a-c356-46b3-a9bf-ccb6c880d451","c_author":"Partner","category":"brandcontent","description":"Az egyik legegyszerűbb alapanyaghoz nyúlt a svéd IKEA bútorgyártó és forgalmazó vállalat, ahol újszerű megoldásokkal kísérleteznek mind a szállítás, mind a raktározás területén. Az egyik legfontosabb, hogy papírra váltották fel a fa raklapokat, ami a cég soroksári áruházánál is nagyot növelt a hatékonyságon. ","shortLead":"Az egyik legegyszerűbb alapanyaghoz nyúlt a svéd IKEA bútorgyártó és forgalmazó vállalat, ahol újszerű megoldásokkal...","id":"20181119_Papirpalettakkal_otvozi_a_logisztikai_csucstechnologiat_az_IKEA_Soroksaron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1df7e0a-c356-46b3-a9bf-ccb6c880d451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ccfed36-6002-4e5b-b030-b6b502123c2d","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181119_Papirpalettakkal_otvozi_a_logisztikai_csucstechnologiat_az_IKEA_Soroksaron","timestamp":"2018. november. 20. 19:18","title":"Papírpalettákkal ötvözi a logisztikai csúcstechnológiát az IKEA Soroksáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elmentünk megörökíteni a hóesést a Normafánál. ","shortLead":"Elmentünk megörökíteni a hóesést a Normafánál. ","id":"20181119_Levideoztuk_az_elso_havat_a_Normafan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61420c0a-fd75-4853-bea1-5f6222309d63","keywords":null,"link":"/elet/20181119_Levideoztuk_az_elso_havat_a_Normafan","timestamp":"2018. november. 19. 14:27","title":"Levideóztuk az első havat a Normafán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e5cb8c-af59-488c-aad2-1d784ba3b202","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az akciót a DK szervezte, azt ígérik, egész héten a börtönbüntetésre ítélt volt macedón miniszterelnökről fogják kérdezni a kormányt. ","shortLead":"Az akciót a DK szervezte, azt ígérik, egész héten a börtönbüntetésre ítélt volt macedón miniszterelnökről fogják...","id":"20181119_Orban_VIP_migransa__hatalmas_Gruevszkimolinot_logattak_ki_a_Parlament_ablakan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26e5cb8c-af59-488c-aad2-1d784ba3b202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e1e206e-9845-45d4-8354-b601ca349346","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Orban_VIP_migransa__hatalmas_Gruevszkimolinot_logattak_ki_a_Parlament_ablakan","timestamp":"2018. november. 19. 16:41","title":"„Orbán VIP migránsa” - hatalmas Gruevszki-molinót lógattak ki a Parlament ablakán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A hajléktalantörvény október 15-i életbelépése óta hatan. A hideg pedig még csak most hétfőn érte el az országot.","shortLead":"A hajléktalantörvény október 15-i életbelépése óta hatan. A hideg pedig még csak most hétfőn érte el az országot.","id":"20181119_13_ember_fagyott_halalra_szeptember_ota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c39234a-9bf0-4667-8575-9d01de58f119","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_13_ember_fagyott_halalra_szeptember_ota","timestamp":"2018. november. 19. 15:51","title":"13 ember fagyott halálra szeptember óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]