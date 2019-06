Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"024fe09b-cd64-4156-a1c6-381b1f63edd3","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Évzárón lelkesedett a tárca helyettes államtitkára.","shortLead":"Évzárón lelkesedett a tárca helyettes államtitkára.","id":"20190615_Az_Emmi_szerint_tobb_jut_oktatasra_ez_azonban_legfeljebb_felig_igaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=024fe09b-cd64-4156-a1c6-381b1f63edd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"732d2e0d-a565-47a8-ab0e-6b5b8eed3a31","keywords":null,"link":"/kultura/20190615_Az_Emmi_szerint_tobb_jut_oktatasra_ez_azonban_legfeljebb_felig_igaz","timestamp":"2019. június. 15. 13:24","title":"Az Emmi szerint több jut oktatásra, ez azonban legfeljebb félig igaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyáron, ha semmi nem történik, akkor is 20 perccel hosszabb lehet a menetidő a Balatonig akkora a forgalom. ","shortLead":"Nyáron, ha semmi nem történik, akkor is 20 perccel hosszabb lehet a menetidő a Balatonig akkora a forgalom. ","id":"20190614_autopalya_m7_es_balaton_kozut_tanacsok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8ca748-6169-4a7f-9778-b4affb468e2f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_autopalya_m7_es_balaton_kozut_tanacsok","timestamp":"2019. június. 14. 12:32","title":"13 tanácsot és egy videót adott a közútkezelő a nyári M7-es használatához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13828130-356f-42b8-9b49-2e1658ba4329","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Három évig terjedő szabadságvesztés is járhat a veszélyeztetett állat elpusztításáért.","shortLead":"Három évig terjedő szabadságvesztés is járhat a veszélyeztetett állat elpusztításáért.","id":"20190613_Egy_fiatal_no_utotte_agyon_az_allatkerti_teknost_allatkinzas_miatt_nyomoz_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13828130-356f-42b8-9b49-2e1658ba4329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4bc70a3-eed9-48e8-a95e-410924343a21","keywords":null,"link":"/elet/20190613_Egy_fiatal_no_utotte_agyon_az_allatkerti_teknost_allatkinzas_miatt_nyomoz_a_rendorseg","timestamp":"2019. június. 13. 21:44","title":"Fotón a fiatal nő, aki agyonütötte az állatkerti teknőst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e8a366-9805-47e6-81dd-d23732d3e94f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy vulkánkitörés rajzolta oda.","shortLead":"Egy vulkánkitörés rajzolta oda.","id":"20190614_Megtalaltak_a_Marson_a_Star_Trek_logojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0e8a366-9805-47e6-81dd-d23732d3e94f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5508bfe-cfcc-47cb-b7c5-6f45a1c93095","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_Megtalaltak_a_Marson_a_Star_Trek_logojat","timestamp":"2019. június. 14. 09:57","title":"Megtalálták a Marson a Star Trek logóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc309994-b113-4dea-8b83-9d6fc19a2c49","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Földi eredetűek lehettek, csak az a kérdés, irániak-e.","shortLead":"Földi eredetűek lehettek, csak az a kérdés, irániak-e.","id":"20190614_Azonositatlan_repulo_targyakat_lattak_a_megtamadott_tankhajo_matrozai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc309994-b113-4dea-8b83-9d6fc19a2c49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a69afb4-fa60-4420-8264-a472d84095f9","keywords":null,"link":"/vilag/20190614_Azonositatlan_repulo_targyakat_lattak_a_megtamadott_tankhajo_matrozai","timestamp":"2019. június. 14. 08:32","title":"Azonosítatlan repülő tárgyakat láttak a megtámadott tankhajó matrózai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c260234-a0b8-48be-b248-7241268c9c01","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Kevesen, talán tucatnyian tudják fenntartani magukat kizárólag szépirodalmi művek írásából Magyarországon. Akit nem ismernek külföldön, és nincs népes hazai olvasótábora, kulizhat – hacsak a politika fel nem karolja, és nem ad neki több százezres ösztöndíjat havonta. Nyakunkon az Ünnepi Könyvhét, az írók ünnepelhetnének, ha lenne mit. ","shortLead":"Kevesen, talán tucatnyian tudják fenntartani magukat kizárólag szépirodalmi művek írásából Magyarországon. Akit nem...","id":"20190614_magyar_irok_konyvkiadas_konyvhet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c260234-a0b8-48be-b248-7241268c9c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00139304-985f-426a-aca3-3b331f387485","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190614_magyar_irok_konyvkiadas_konyvhet","timestamp":"2019. június. 14. 11:57","title":"\"Magyar író nem vásárol könyvet, mert nincs rá pénze\" – Meg lehet-e élni a regényírásból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61f516a-3b88-4a69-94bc-b3efe1095832","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A délután folyamán több órán át nem lehetett fizetni a Mastercard és a Maestro kártyákkal. Megkérdeztük, mi a helyzet ilyenkor. ","shortLead":"A délután folyamán több órán át nem lehetett fizetni a Mastercard és a Maestro kártyákkal. Megkérdeztük, mi a helyzet...","id":"20190613_Kaphatunke_karteritest_ha_nem_tudjuk_hasznalni_a_bankkartyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b61f516a-3b88-4a69-94bc-b3efe1095832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"419c22b1-3103-438a-9bd5-b2537000267a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Kaphatunke_karteritest_ha_nem_tudjuk_hasznalni_a_bankkartyat","timestamp":"2019. június. 13. 17:03","title":"Kaphatunk-e kártérítést, ha nem tudjuk használni a bankkártyát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfit négy másik gyanúsítottal együtt kiadták Srí Lankának. ","shortLead":"A férfit négy másik gyanúsítottal együtt kiadták Srí Lankának. ","id":"20190614_A_KozepKeleten_fogtak_el_a_husvetvasranapi_Sri_Lankai_merenyletek_fo_feleloset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737a10e5-28d5-492b-9c9a-8dbced6d1b90","keywords":null,"link":"/vilag/20190614_A_KozepKeleten_fogtak_el_a_husvetvasranapi_Sri_Lankai_merenyletek_fo_feleloset","timestamp":"2019. június. 14. 20:45","title":"A Közép-Keleten fogták el a húsvétvasránapi Srí Lanka-i merényletek fő felelősét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]