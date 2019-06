Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5aeea796-4942-4210-a961-e733bc9ed144","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pride beköszönt a rajzfilmekbe.","shortLead":"A Pride beköszönt a rajzfilmekbe.","id":"20190613_Leszbikus_szal_is_lesz_Az_en_kicsi_ponim_utolso_evadaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5aeea796-4942-4210-a961-e733bc9ed144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6e1b45-7f57-4af0-bb2d-285a5bacb803","keywords":null,"link":"/elet/20190613_Leszbikus_szal_is_lesz_Az_en_kicsi_ponim_utolso_evadaban","timestamp":"2019. június. 13. 10:30","title":"Leszbikus szál is lesz az Én kicsi pónim utolsó évadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d7fcf2-81fa-44fd-a1ac-be28a0b5988b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Operaház főigazgatója szerint Orbán Viktor feleségének, Lévai Anikónak napi betevője a kultúra.","shortLead":"Az Operaház főigazgatója szerint Orbán Viktor feleségének, Lévai Anikónak napi betevője a kultúra.","id":"20190613_Okovacs_Szilveszter_Futes_meg_viz_sincs_nemhogy_lazac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9d7fcf2-81fa-44fd-a1ac-be28a0b5988b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f00972a-0891-4f14-987e-a87511d36f9e","keywords":null,"link":"/kultura/20190613_Okovacs_Szilveszter_Futes_meg_viz_sincs_nemhogy_lazac","timestamp":"2019. június. 13. 17:47","title":"Ókovács Szilveszter: Fűtés meg víz sincs, nemhogy lazac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf617e92-f606-49dd-96dd-204b5092da19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hajót Csepelről Újpestre viszik, ahol folyamatosan őrizni fogják.","shortLead":"A hajót Csepelről Újpestre viszik, ahol folyamatosan őrizni fogják.","id":"20190613_hableany_dunai_hajobaleset_szemle_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf617e92-f606-49dd-96dd-204b5092da19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8302ece5-a0c0-40d9-95d8-dff58238687d","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_hableany_dunai_hajobaleset_szemle_rendorseg","timestamp":"2019. június. 13. 11:45","title":"Huszonhat órán át vizsgálták a Hableányt a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88582ec5-c5ee-46e2-956b-1f35a05b0ed2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A börtönt csütörtökön elhagyó ukrán férfi ügyvédje nem érti az ügyfele kiengedésén méltatlankodókat sem: a kényszerintézkedés fenntartása állítása szerint csak a szándékos bűncselekmények elkövetőinél indokolt. ","shortLead":"A börtönt csütörtökön elhagyó ukrán férfi ügyvédje nem érti az ügyfele kiengedésén méltatlankodókat sem...","id":"20190613_Ugyvedje_szerint_nem_fogyasztott_alkoholt_a_Viking_Sygin_kapitanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88582ec5-c5ee-46e2-956b-1f35a05b0ed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8bdeb3-c983-49ae-87cc-aea40524a8bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Ugyvedje_szerint_nem_fogyasztott_alkoholt_a_Viking_Sygin_kapitanya","timestamp":"2019. június. 13. 14:17","title":"Ügyvédje szerint nem fogyasztott alkoholt a Viking Sigyn kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666a4420-57f2-46b9-9949-a23a883c58c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kísérleti jelleggel újra bevezetik az étkező-szolgáltatást a Balaton Expresszen.","shortLead":"Kísérleti jelleggel újra bevezetik az étkező-szolgáltatást a Balaton Expresszen.","id":"20190613_Visszaallitjak_a_bufekocsikat_a_balatoni_vonatokon_1290_forint_lesz_a_MAVburger","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=666a4420-57f2-46b9-9949-a23a883c58c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38fcc5ea-7677-469f-af80-9592a40cc8e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Visszaallitjak_a_bufekocsikat_a_balatoni_vonatokon_1290_forint_lesz_a_MAVburger","timestamp":"2019. június. 13. 20:34","title":"Visszaállítják a büfékocsikat a balatoni vonatokon, 1290 forint lesz a MÁV-burger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ac3ee41-d8a1-4e0a-b36f-fc5f50dd3017","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Komoly lépésre szánta el magát Franciaország. ","shortLead":"Komoly lépésre szánta el magát Franciaország. ","id":"20190613_2040tol_tilos_a_benzines_dizel_gazos_sot_a_hibrid_autokat_eladni_Franciaorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ac3ee41-d8a1-4e0a-b36f-fc5f50dd3017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed37b91f-d2f2-454e-bf6e-7437e04068b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190613_2040tol_tilos_a_benzines_dizel_gazos_sot_a_hibrid_autokat_eladni_Franciaorszagban","timestamp":"2019. június. 13. 10:44","title":"2040-től tilos a benzines, dízel, gázos, sőt a hibrid autókat is eladni Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83c38f7f-1472-467c-bcee-4dad2dfe81ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A most 98 éves férfi 75 év után kereste fel ismét egykori szerelmét, akivel a második világháború idején két hónapig voltak együtt. ","shortLead":"A most 98 éves férfi 75 év után kereste fel ismét egykori szerelmét, akivel a második világháború idején két hónapig...","id":"20190613_75_ev_utan_talalkozott_az_amerikai_veteran_es_egykori_francia_szerelme__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83c38f7f-1472-467c-bcee-4dad2dfe81ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6250ed62-c3b8-414a-800a-d32171692e00","keywords":null,"link":"/elet/20190613_75_ev_utan_talalkozott_az_amerikai_veteran_es_egykori_francia_szerelme__video","timestamp":"2019. június. 13. 13:26","title":"75 év után találkozott az amerikai veterán és egykori francia szerelme – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Úgy derült fény a csalásra, hogy többen jelezték, ők nem is rendeltek semmit. ","shortLead":"Úgy derült fény a csalásra, hogy többen jelezték, ők nem is rendeltek semmit. ","id":"20190613_Atvert_emberek_adataival_rendelt_mobilokat_es_teveket_egy_kaposvari_banda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d94e661f-f979-4e57-b3bc-dccc2f3f5c71","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Atvert_emberek_adataival_rendelt_mobilokat_es_teveket_egy_kaposvari_banda","timestamp":"2019. június. 13. 12:27","title":"Átvert emberek adataival rendelt mobilokat és tévéket egy kaposvári banda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]