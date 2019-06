Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon is megérezheti a kínai Huawei az amerikai kormányzat nemrég életbe léptetett intézkedéseit. Most az is kiderült, pontosan mennyire. ","shortLead":"Nagyon is megérezheti a kínai Huawei az amerikai kormányzat nemrég életbe léptetett intézkedéseit. Most az is kiderült...","id":"20190617_huawei_bevetel_amerikai_szankciok_donald_trump_gyartok_piaci_reszesede_mobiltelefon_piac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"425a420f-e651-4f8e-b79f-49243ecc8e67","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_huawei_bevetel_amerikai_szankciok_donald_trump_gyartok_piaci_reszesede_mobiltelefon_piac","timestamp":"2019. június. 17. 15:03","title":"Hatalmas visszaesésre számítanak a Huaweinél, 40-60 millióval kevesebb mobil fogyhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee28078f-785a-422a-929e-332825059428","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Munka közben köszöntötte fel Hszi Csin-pinget Putyin, pedig nagyon ritka, hogy kínai vezetők születésnapjának pontos dátumát közzéteszik.","shortLead":"Munka közben köszöntötte fel Hszi Csin-pinget Putyin, pedig nagyon ritka, hogy kínai vezetők születésnapjának pontos...","id":"20190616_Bator_ember_a_kinai_elnok_meg_merte_enni_Putyin_ajandek_fagyijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee28078f-785a-422a-929e-332825059428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f666684b-d6fd-4a8f-9184-dd7d4b8134a7","keywords":null,"link":"/vilag/20190616_Bator_ember_a_kinai_elnok_meg_merte_enni_Putyin_ajandek_fagyijat","timestamp":"2019. június. 16. 21:26","title":"Bátor ember a kínai elnök, meg merte enni Putyin ajándék fagyiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce3ffc85-d444-46b1-b50a-f9ec4dbd63c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Duna teljes déli szakaszán folyamatos a kutatás.","shortLead":"A Duna teljes déli szakaszán folyamatos a kutatás.","id":"20190616_Koreai_segitseggel_folytatjak_a_keresest_a_Hableany_aldozatai_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce3ffc85-d444-46b1-b50a-f9ec4dbd63c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b4043d2-a742-4e2f-ac5a-5c72cf83315e","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Koreai_segitseggel_folytatjak_a_keresest_a_Hableany_aldozatai_utan","timestamp":"2019. június. 16. 08:18","title":"Koreai segítséggel folytatják a keresést a Hableány áldozatai után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e2cdd82-d93a-4b15-958c-989dcf31f1f2","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Nem, ez kivételesen nem egy kétkerekű Vespa, hanem egy parányi olasz személyautó. ","shortLead":"Nem, ez kivételesen nem egy kétkerekű Vespa, hanem egy parányi olasz személyautó. ","id":"20190616_szinte_mar_nagyito_kell_hozza_korbefotoztuk_a_vespa_cuki_mikroautojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e2cdd82-d93a-4b15-958c-989dcf31f1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83885a4a-0b57-48f5-9118-b8d5bbc27a65","keywords":null,"link":"/cegauto/20190616_szinte_mar_nagyito_kell_hozza_korbefotoztuk_a_vespa_cuki_mikroautojat","timestamp":"2019. június. 16. 06:41","title":"Szinte már nagyító kell hozzá: körbefotóztuk a Vespa cuki mikroautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ca94c7a-b23e-45d8-869e-f60880a78f6e","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A Los Angeles-i E3 videojátékos rendezvény minden évben tartogat meglepetéseket, az idei show azonban szokatlanul erős lett. És ebben a Mátrix- és John Wick-filmek főszereplőjének, Keanu Reevesnek is óriási szerepe volt. Mutatjuk az érdekesebb bejelentéseket.","shortLead":"A Los Angeles-i E3 videojátékos rendezvény minden évben tartogat meglepetéseket, az idei show azonban szokatlanul erős...","id":"20190616_e3_2019_bemutatok_trailer_keanu_reeves_cyberpunk_2077_videojatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ca94c7a-b23e-45d8-869e-f60880a78f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd527f1-f1df-4684-8b93-99225d8b0055","keywords":null,"link":"/tudomany/20190616_e3_2019_bemutatok_trailer_keanu_reeves_cyberpunk_2077_videojatek","timestamp":"2019. június. 16. 17:30","title":"Keanu Reeves 2077-ben is velünk lesz, csak azt nem tudni, hogy robotként vagy emberként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43832637-54ce-4fa7-90eb-4cb027d66c22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az évi két nagy rendszerfrissítés mellett havonta ad ki apróbb update-eket a Microsoft. A júniusi kumulatív frissítés után azonban gondok lehetnek egyes Bluetooth-eszközökkel.","shortLead":"Az évi két nagy rendszerfrissítés mellett havonta ad ki apróbb update-eket a Microsoft. A júniusi kumulatív frissítés...","id":"20190616_windows_10_juniusi_kumulativ_frissites_bluetooth_problema","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43832637-54ce-4fa7-90eb-4cb027d66c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128e5ef2-770d-496d-a8f3-d82dee57ee77","keywords":null,"link":"/tudomany/20190616_windows_10_juniusi_kumulativ_frissites_bluetooth_problema","timestamp":"2019. június. 16. 08:03","title":"Ön telepítette már? Akadt egy kis bibi a Windows 10 júniusi frissítésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b6f34a-aab2-4e84-92d4-c47cf0715e5e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Súlyos összeget fizetett valaki egy mezért. ","shortLead":"Súlyos összeget fizetett valaki egy mezért. ","id":"20190616_Vilag_legdragabb_sportrelikviaja_Babe_Ruth_mez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3b6f34a-aab2-4e84-92d4-c47cf0715e5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd7169bc-db03-4e5b-bf35-9ee3215d1d71","keywords":null,"link":"/sport/20190616_Vilag_legdragabb_sportrelikviaja_Babe_Ruth_mez","timestamp":"2019. június. 16. 11:03","title":"5,64 millió dollárt ér a világ legdrágább sportrelikviája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc2c85e0-ff85-4cd9-af2f-0903d0d87543","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mégsem akar főpolgármester lenni, helyette V. kerületi polgármesternek jelölteti magát. ","shortLead":"Mégsem akar főpolgármester lenni, helyette V. kerületi polgármesternek jelölteti magát. ","id":"20190617_Schmuck_Andor_megsem_indul_a_fopolgarmesteri_szekert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc2c85e0-ff85-4cd9-af2f-0903d0d87543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3285354b-68f0-4f7a-bda3-5f5e1daef484","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_Schmuck_Andor_megsem_indul_a_fopolgarmesteri_szekert","timestamp":"2019. június. 17. 10:48","title":"Schmuck Andor mégsem indul a főpolgármesteri székért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]