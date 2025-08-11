Megsemmisítették a Sungeel akkufeldolgozó bővítési engedélyét

A Bátonyterenyén és Szigetszentmiklóson is akkumulátorhulladék-feldolgozót üzemeltető Sungeel februárban kérelmezte bátonyterenyei egységének kapacitásbővítését, amit a Nógrád megyei kormányhivatal – a benyújtott kifogások ellenére – áprilisban engedélyezett is. Eszerint a jövőben évi 27 400 tonna akkuhulladékot kezelhetne a korábban több alkalommal megbírságolt koreai cég, amelynek szigetszentmiklósi üzemében ketten meghaltak.

A bátonyterenyei önkormányzat azonban keresetet nyújtott be a Budapest Környéki Törvényszékhez, és a környezetvédelmi hatóságnál is fellebbezett a határozat ellen – írja az Átlátszó. A beadvány szerint az engedély „mind szakmailag, mind jogilag megalapozatlan”, abban ugyanis rendkívül hiányosak az üzem működésére vonatkozó adatok, és a környezeti hatások vizsgálatát sem végezte el megfelelően a hatóság. A korábbi balesetekre hivatkozva azt is hangsúlyozták: elégtelenek a robbanásos balesetek elkerülésének engedélyben szereplő feltételei.

Megállapítják azt is, hogy az elsőfokú hatóság „egy túlnyomó részben veszélyes hulladék feldolgozását végző telephelyre adott ki környezetvédelmi engedélyt, miközben tényállás tisztázási kötelezettségének nem tett eleget” – írja az Átlátszó.

Az önkormányzat beadványát a másodfokú környezetvédelmi hatóságként eljáró Energiaügyi Minisztérium helyettes államtitkára bírálta el. Határozatában kimondta: a megyei kormányhivatal jogszabálysértő módon nem értesítette a feldolgozóüzem hatásterületébe tartozó Mátraverebély község jegyzőjét, emiatt a döntést vissza kell vonni, és szükség esetén új eljárást kell lefolytatni. Emellett a levegőtisztaság-, zaj- és rezgésvédelem és a hulladékgazdálkodás vizsgálata terén is számos hiányosságot állapított meg.

A Sungeel egy június 6-i Facebook-bejegyzésben sajátosan reagált a fellebbezésre: megkérdőjelezte, hogy valóban a környezetvédelem, és nem politikai szándék áll mögötte, a fejlesztések ugyanis a cég bevételei mellett az önkormányzat kasszáját is gazdagították volna. A posztban meg is válaszolták saját kérdésüket: szerintük az önkormányzat lépése mögött szándékos akadályozás vagy szakmai felkészületlenség állhat.

A megsemmisítő határozatra is reagált a vállalat: „A határozatban és a dokumentációban szereplő kisebb hiányosságok könnyen pótolhatók”, és a megismételt elsőfokú hatásvizsgálati eljárás már zajlik a Nógrád megyei kormányhivatalnál. „Az új ügyintézési határidő – 105 nap – már elkezdődött” – állítja a cég, bár a kormányhivatal honlapján egyelőre nincs semmilyen közzététel arról, hogy elkezdődött volna a megismételt eljárás – írja az Átlátszó.