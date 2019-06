Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már nem kell sokat várni a lehűlésig. ","shortLead":"Már nem kell sokat várni a lehűlésig. ","id":"20190616_Vasarnap_idojarasjelentes_hoseg_eso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ebebdee-db01-4aa8-8845-e5f9508e6f44","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Vasarnap_idojarasjelentes_hoseg_eso","timestamp":"2019. június. 16. 11:18","title":"Vasárnap izzadni és ázni is fogunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f5a7643-e8b6-4a44-9055-24827b3cb539","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az eddigi frakcióvezető, Gyöngyösi Márton a Jobbik egyetlen európai parlamenti mandátumát veszi át.","shortLead":"Az eddigi frakcióvezető, Gyöngyösi Márton a Jobbik egyetlen európai parlamenti mandátumát veszi át.","id":"20190617_Jakab_Peter_lett_a_Jobbik_frakciovezetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f5a7643-e8b6-4a44-9055-24827b3cb539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e525a9-863b-4acb-b1c9-731f3288dd4f","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_Jakab_Peter_lett_a_Jobbik_frakciovezetoje","timestamp":"2019. június. 17. 09:51","title":"Jakab Péter lett a Jobbik frakcióvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc97da9-a730-470d-b58f-ede6e04548f6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Itt az ideje, hogy a gyerekorvosok is felülvizsgálják az eddigi meggyőződésüket.","shortLead":"Itt az ideje, hogy a gyerekorvosok is felülvizsgálják az eddigi meggyőződésüket.","id":"20190617_Mar_az_ovodasoknak_is_magas_lehet_a_vernyomasa_a_tulsulytol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fc97da9-a730-470d-b58f-ede6e04548f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d761da02-feed-4f80-b575-e4db60a00fe7","keywords":null,"link":"/elet/20190617_Mar_az_ovodasoknak_is_magas_lehet_a_vernyomasa_a_tulsulytol","timestamp":"2019. június. 17. 13:48","title":"Már az óvodásoknak is lehet magas vérnyomása a túlsúlytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egy telitalálatos szelvényt adtak fel a hatoslottózók ezek a héten.","shortLead":"Egy telitalálatos szelvényt adtak fel a hatoslottózók ezek a héten.","id":"20190616_Ezekkel_a_szamokkal_nyert_valaki_72_millio_forintot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197c744b-cd0b-481e-961b-5b98128b1739","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190616_Ezekkel_a_szamokkal_nyert_valaki_72_millio_forintot","timestamp":"2019. június. 16. 18:20","title":"Ezekkel a számokkal nyert valaki 72 millió forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d394f5a8-7262-4b2c-aaa8-01f6af878f46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány órán belül előállították. ","shortLead":"Néhány órán belül előállították. ","id":"20190616_Zalaegerszeg_Parkerdo_holttest_gyilkossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d394f5a8-7262-4b2c-aaa8-01f6af878f46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3432be4f-53c7-46bc-84f3-35c085bf481b","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Zalaegerszeg_Parkerdo_holttest_gyilkossag","timestamp":"2019. június. 16. 12:18","title":"Elkapta a rendőrség a zalaegerszegi parkerdőben megtalált nő gyilkosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"244d0df0-4350-42a5-a8fd-11c6722f0329","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A statisztika csak néhány éve tesz különbséget ittas és drogos autós között, de láthatóan egyre többször találkoznak bódult sofőrökkel a rendőrök az ellenőrzések során. ","shortLead":"A statisztika csak néhány éve tesz különbséget ittas és drogos autós között, de láthatóan egyre többször találkoznak...","id":"20190616_drogos_bodult_sofor_orfk_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=244d0df0-4350-42a5-a8fd-11c6722f0329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8540e3-b383-4226-b7d9-eeaa112c6e30","keywords":null,"link":"/cegauto/20190616_drogos_bodult_sofor_orfk_statisztika","timestamp":"2019. június. 16. 09:21","title":"Nagyon megugrott a bedrogozott sofőrők száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd2a403-c243-4ba7-bba7-3092fb777780","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy francia hatóságok által körözött gépkocsit foglaltak le a romániai határátkelőhelyen.","shortLead":"Egy francia hatóságok által körözött gépkocsit foglaltak le a romániai határátkelőhelyen.","id":"20190618_lopott_alfa_romeo_stelvio_q4","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fd2a403-c243-4ba7-bba7-3092fb777780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2eb424c-7411-459a-bdae-039550178304","keywords":null,"link":"/cegauto/20190618_lopott_alfa_romeo_stelvio_q4","timestamp":"2019. június. 18. 07:58","title":"Nagylakon akadt fent ez a 15 milliós Alfa Romeo sportterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 19 éves fiatalt keresnek a rendőrök.","shortLead":"Egy 19 éves fiatalt keresnek a rendőrök.","id":"20190617_Megszokott_egy_rab_egy_budapesti_korhazbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cccab844-0be6-4aa3-9b01-6f6390c41925","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_Megszokott_egy_rab_egy_budapesti_korhazbol","timestamp":"2019. június. 17. 14:01","title":"Megszökött egy rab egy budapesti kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]