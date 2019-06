Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fd2a403-c243-4ba7-bba7-3092fb777780","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy francia hatóságok által körözött gépkocsit foglaltak le a romániai határátkelőhelyen.","shortLead":"Egy francia hatóságok által körözött gépkocsit foglaltak le a romániai határátkelőhelyen.","id":"20190618_lopott_alfa_romeo_stelvio_q4","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fd2a403-c243-4ba7-bba7-3092fb777780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2eb424c-7411-459a-bdae-039550178304","keywords":null,"link":"/cegauto/20190618_lopott_alfa_romeo_stelvio_q4","timestamp":"2019. június. 18. 07:58","title":"Nagylakon akadt fent ez a 15 milliós Alfa Romeo sportterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e004533-3d77-464a-aee6-c52f1f604216","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hatalmas internetes karriert futott be a videó, amelyből kiderül: eddig rosszul pucoltuk a fokhagymát.","shortLead":"Hatalmas internetes karriert futott be a videó, amelyből kiderül: eddig rosszul pucoltuk a fokhagymát.","id":"20190618_Ha_mindig_is_kinlodott_a_fokhagyma_hamozasaval_ezt_latnia_kell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e004533-3d77-464a-aee6-c52f1f604216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d874fc-68e7-4c27-887f-ee994a001aac","keywords":null,"link":"/elet/20190618_Ha_mindig_is_kinlodott_a_fokhagyma_hamozasaval_ezt_latnia_kell","timestamp":"2019. június. 18. 13:04","title":"Ha mindig is kínlódott a fokhagyma hámozásával, ezt látnia kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e64e269f-9a40-4973-8ae4-32660519023d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megpróbálta megismételni Houdini egyik híres mutatványát.","shortLead":"Megpróbálta megismételni Houdini egyik híres mutatványát.","id":"20190617_Lelancolva_engedtek_a_folyoba_azota_is_keresik_a_szabadulomuveszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e64e269f-9a40-4973-8ae4-32660519023d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301a4b26-36e9-48c1-b79a-13811610a320","keywords":null,"link":"/kultura/20190617_Lelancolva_engedtek_a_folyoba_azota_is_keresik_a_szabadulomuveszt","timestamp":"2019. június. 17. 11:15","title":"Leláncolva engedték a folyóba, azóta is keresik a szabadulóművészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4878293f-b190-4551-91b9-fa103a139c78","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cikkhez használt nyitókép nem képszerkesztővel manipulált fotó, tényleg ez a helyzet Grönlandon. Ott, ahol elvileg jégnek kellene lennie.","shortLead":"A cikkhez használt nyitókép nem képszerkesztővel manipulált fotó, tényleg ez a helyzet Grönlandon. Ott, ahol elvileg...","id":"20190618_gronland_elolvadt_jeg_szanhuzo_kutya_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4878293f-b190-4551-91b9-fa103a139c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ea21de-494b-4950-b074-d32a00f8a50a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_gronland_elolvadt_jeg_szanhuzo_kutya_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","timestamp":"2019. június. 18. 20:03","title":"Ha azt hiszi, hogy a klímaváltozás csak mese, nézze meg ezt a fotót – csak előtte üljön le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f687927c-5c10-4a77-b1c1-bb0d867fd206","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Protect Nature oldalán osztottak meg egy videót egy delfinről, amely nem csak aranyos, más miatt is szerethető: óvja a környezetet.","shortLead":"A Protect Nature oldalán osztottak meg egy videót egy delfinről, amely nem csak aranyos, más miatt is szerethető: óvja...","id":"20190618_muanyag_hulladek_valogatasa_delfin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f687927c-5c10-4a77-b1c1-bb0d867fd206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d98ad94-415a-4cb6-aa3f-edfedd5b88e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_muanyag_hulladek_valogatasa_delfin","timestamp":"2019. június. 18. 16:03","title":"Még ez a delfin is jobban vigyáz a környezetre, mint a legtöbb ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6eea349-3296-4642-89b7-293377b6b0c7","c_author":"Windisch Judit - Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Óriási gazdagságot hozhat az ország egyik szegény vidéke: harminc éve nem találtak akkora olajmezőt Magyarországon, mint nemrég az Ormánságban. Helyszíni riportunkból kiderül, hogy a helyiek elég vegyesen fogadták a hírt, és nem rohanták meg a cowboykalapboltokat örömükben. ","shortLead":"Óriási gazdagságot hozhat az ország egyik szegény vidéke: harminc éve nem találtak akkora olajmezőt Magyarországon...","id":"20190617_ormansagi_olajmezo_riport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6eea349-3296-4642-89b7-293377b6b0c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f92596-93ec-43e1-9eee-b2b0afa8a23e","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_ormansagi_olajmezo_riport","timestamp":"2019. június. 17. 06:30","title":"\"Én a fiatal lányokat szerettem, nem a Dallast\" – az ormánsági olajmezőtől kicsit sincsenek elájulva a helyiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bbe10de-0d97-4009-9b86-2aeb86c4ebe0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Problematikusnak nevezte azokat a válaszokat Herman van Rompuy, amelyeket Orbán Viktor küldött a néppárti \"bölcsek tanácsának\".","shortLead":"Problematikusnak nevezte azokat a válaszokat Herman van Rompuy, amelyeket Orbán Viktor küldött a néppárti \"bölcsek...","id":"20190617_bolcsek_tanacsa_orban_viktor_herman_van_rompuy_europai_neppart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bbe10de-0d97-4009-9b86-2aeb86c4ebe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f54540e-fe91-4088-828b-f700db438186","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_bolcsek_tanacsa_orban_viktor_herman_van_rompuy_europai_neppart","timestamp":"2019. június. 17. 20:04","title":"Nem győzték meg a bölcseket Orbán válaszai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapesten csak addig tartható a helyzet, amíg nem történik egy nagy baleset, sok sérülttel, és a vidéki ellátás is hamarosan kritikussá válhat – írták a Magyar Traumatológus Társaság közgyűlését összehívó levélben.","shortLead":"Budapesten csak addig tartható a helyzet, amíg nem történik egy nagy baleset, sok sérülttel, és a vidéki ellátás is...","id":"20190618_Az_osszeomloban_levo_baleseti_ellatas_miatt_rendkivuli_kozgyulesre_hivjak_a_traumatologusokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96caff48-31d4-49bf-b3ec-009d9dd39920","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190618_Az_osszeomloban_levo_baleseti_ellatas_miatt_rendkivuli_kozgyulesre_hivjak_a_traumatologusokat","timestamp":"2019. június. 18. 18:25","title":"Az összeomlóban lévő baleseti ellátás miatt rendkívüli közgyűlésre hívják a traumatológusokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]