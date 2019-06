Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b65bfe8-2703-4d25-a6e7-be3f31b1f33c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Závecz Research friss kutatása szerint a Fidesz, a DK és a Momentum az EP-választás után sem vesztett lendületéből.","shortLead":"A Závecz Research friss kutatása szerint a Fidesz, a DK és a Momentum az EP-választás után sem vesztett lendületéből.","id":"20190617_zavecz_research_junius_momentum_dk_fidesz_mszp_mi_hazank_mozgalom_lmp_ketfarku_kutyapart_parbeszed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b65bfe8-2703-4d25-a6e7-be3f31b1f33c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e1758a6-4382-4222-a49f-d36e876822a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_zavecz_research_junius_momentum_dk_fidesz_mszp_mi_hazank_mozgalom_lmp_ketfarku_kutyapart_parbeszed","timestamp":"2019. június. 17. 16:33","title":"Závecz: A Momentum a 60 felettiek körében is egyre népszerűbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27386cf7-fa05-4cd2-9b3a-d616130a536e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Cseh Katalin immár nemcsak a Momentumban tölt be fontos szerepet, hanem a Renew Europe nevű politikai formációban is.","shortLead":"Cseh Katalin immár nemcsak a Momentumban tölt be fontos szerepet, hanem a Renew Europe nevű politikai formációban is.","id":"20190619_momentum_cseh_katalin_liberalis_frakcio_europai_parlament_ep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27386cf7-fa05-4cd2-9b3a-d616130a536e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e658d910-957d-493e-9dba-4cbef0012c98","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_momentum_cseh_katalin_liberalis_frakcio_europai_parlament_ep","timestamp":"2019. június. 19. 12:49","title":"A momentumos Cseh Katalin lett az új liberális frakció egyik alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d217d3-c344-4f24-bd0d-e47073a34ea2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit konzervatívok szavazásának második körét is Boris Johnson nyerte, de csak egy jelölt nem érte el a 10 százalékos küszöböt.","shortLead":"A brit konzervatívok szavazásának második körét is Boris Johnson nyerte, de csak egy jelölt nem érte el a 10 százalékos...","id":"20190618_Ot_jelolt_maradt_akik_kozul_kikerul_a_kovetkezo_brit_miniszterelnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88d217d3-c344-4f24-bd0d-e47073a34ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e66fa6ed-eb53-41ea-81f0-4033e6aa1f63","keywords":null,"link":"/vilag/20190618_Ot_jelolt_maradt_akik_kozul_kikerul_a_kovetkezo_brit_miniszterelnok","timestamp":"2019. június. 18. 19:29","title":"Öt jelölt maradt, akik közül kikerül a következő brit miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cdf32a8-0da3-4203-896c-47625f9c2726","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sok mikroműanyag lehet a hazai folyók üledékében, ami a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) kutatói szerint jelentős környezeti kockázattal járhat.","shortLead":"Sok mikroműanyag lehet a hazai folyók üledékében, ami a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) kutatói szerint jelentős...","id":"20190617_mikromuanyag_magyarorszagi_folyokban_uledek_maros_tisza_duna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cdf32a8-0da3-4203-896c-47625f9c2726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"822ebd14-74c2-4edd-b1d9-fcd68bc7197b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_mikromuanyag_magyarorszagi_folyokban_uledek_maros_tisza_duna","timestamp":"2019. június. 17. 16:03","title":"\"Ki a Tisza vizét issza\" – rengeteg műanyag van a hazai folyók alján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1a10c3-7094-44fd-ae73-8c6233c7de37","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Érkezik az előzménykönyv, Suzanne Collins az eredeti trilógia időpontjától számítva 64 évet utazik vissza.","shortLead":"Érkezik az előzménykönyv, Suzanne Collins az eredeti trilógia időpontjától számítva 64 évet utazik vissza.","id":"20190617_Vegre_megtudjuk_mi_volt_az_Ehezok_Viadala_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd1a10c3-7094-44fd-ae73-8c6233c7de37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f944a28e-0bd3-451d-abc5-f1c2b420a7a3","keywords":null,"link":"/kultura/20190617_Vegre_megtudjuk_mi_volt_az_Ehezok_Viadala_elott","timestamp":"2019. június. 17. 15:51","title":"Végre megtudjuk, mi volt az Éhezők Viadala előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af6e5a65-6bb3-4a5c-a3d6-7c3314d60109","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az AS Roma emblematikus alakja elhagyja a labdarúgóklub vezetőségét.","shortLead":"Az AS Roma emblematikus alakja elhagyja a labdarúgóklub vezetőségét.","id":"20190617_francesco_totti_as_roma_tavozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af6e5a65-6bb3-4a5c-a3d6-7c3314d60109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6535ed0-d2d5-4510-aaff-891f80b3eadc","keywords":null,"link":"/sport/20190617_francesco_totti_as_roma_tavozas","timestamp":"2019. június. 17. 18:05","title":"Totti szakít a Romával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4fb0a2c-d672-4bfc-be02-fa5ebd30e9c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jelentés szerint a 67 éves Mohamed Murszi egy meghallgatáson vett részt az ellene kémkedési vádakkal indított bírósági eljárás keretében, amely után elájult, majd rövid időn belül meghalt.","shortLead":"A jelentés szerint a 67 éves Mohamed Murszi egy meghallgatáson vett részt az ellene kémkedési vádakkal indított...","id":"20190617_mohamed_murszi_birosag_targyalas_rosszullet_halal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4fb0a2c-d672-4bfc-be02-fa5ebd30e9c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98d3a550-0c1d-4742-afdc-7d81fb90df7c","keywords":null,"link":"/vilag/20190617_mohamed_murszi_birosag_targyalas_rosszullet_halal","timestamp":"2019. június. 17. 18:36","title":"Tárgyalásán lett rosszul, meghalt a megbuktatott egyiptomi elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f59110-2a42-4c7e-84e9-ff29be2b828d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, mindent rendben talált a tesztidőszak alatt a Niantic, így rövidesen publikálható állapotba kerül a Harry Potter: Wizards Unite. A játék a Pokémon Góhoz hasonlóan működik.","shortLead":"Úgy tűnik, mindent rendben talált a tesztidőszak alatt a Niantic, így rövidesen publikálható állapotba kerül a Harry...","id":"20190619_harry_potter_wizards_unite_niantic_mobiljatek_pokemon_go","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07f59110-2a42-4c7e-84e9-ff29be2b828d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d670701-51df-4fe0-85d4-950d837eef76","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_harry_potter_wizards_unite_niantic_mobiljatek_pokemon_go","timestamp":"2019. június. 19. 11:33","title":"Elkészült a Pokémon Go alkotóinak új játéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]