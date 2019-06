Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"491f6c18-e1af-42a4-97f7-d34fcd7a6b9a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Senkinek nem esett bántódása az alábbi esetben, de ez talán inkább csak a szerencsén múlott.","shortLead":"Senkinek nem esett bántódása az alábbi esetben, de ez talán inkább csak a szerencsén múlott.","id":"20190618_20_masodperc_arrol_hogy_ilyen_zivatarban_miert_kell_a_gyalogosoknak_is_nagyon_figyelniuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=491f6c18-e1af-42a4-97f7-d34fcd7a6b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"721a6cc4-dc65-40c6-a4da-d55bcc7abb6e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190618_20_masodperc_arrol_hogy_ilyen_zivatarban_miert_kell_a_gyalogosoknak_is_nagyon_figyelniuk","timestamp":"2019. június. 18. 22:23","title":"12 másodperc arról, hogy ilyen zivatarban miért kell a gyalogosoknak is nagyon figyelniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Az Instagram és a Facebook is bekért korábban fényképet a felhasználóktól, hogy igazolni tudja őket, most azonban másra is kíváncsiak lettek az üzemeltetők.","shortLead":"Az Instagram és a Facebook is bekért korábban fényképet a felhasználóktól, hogy igazolni tudja őket, most azonban másra...","id":"20190620_instagram_szemelyazonossag_ellenorzese_alairas_papirlap_fenykep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"518b2730-7352-4208-b13c-9eead428c3c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_instagram_szemelyazonossag_ellenorzese_alairas_papirlap_fenykep","timestamp":"2019. június. 20. 10:33","title":"Furcsa módszerrel igazoltatja a felhasználókat az Instagram, a magyarokat is ellenőrzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több halálos kimenetelű bántalmazás után a japán országgyűlés törvénymódosítással tiltotta meg a kiskorúak nevelő célzatú testi fenyítését. ","shortLead":"Több halálos kimenetelű bántalmazás után a japán országgyűlés törvénymódosítással tiltotta meg a kiskorúak nevelő...","id":"20190620_testi_fenyites_japan_gyerekek_szulok_torvenymodositas_torvenyhozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7625b6e-51f6-4831-9a0c-fbf68a29d0ab","keywords":null,"link":"/elet/20190620_testi_fenyites_japan_gyerekek_szulok_torvenymodositas_torvenyhozas","timestamp":"2019. június. 20. 11:57","title":"Több haláleset kellett ahhoz, hogy megtiltsák a gyerekek fenyítését Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7267d78b-dabd-4c6e-ba5b-1f6a87b72ed9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több készülék gyártója próbál azzal pénzt keresni, hogy miután kifizetteti az eszközt a vásárlóval, még reklámokat is mutogat neki.","shortLead":"Egyre több készülék gyártója próbál azzal pénzt keresni, hogy miután kifizetteti az eszközt a vásárlóval, még...","id":"20190620_hirdetesek_operacios_rendszerben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7267d78b-dabd-4c6e-ba5b-1f6a87b72ed9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d0f1aac-1782-4865-bc48-0bf7edb169c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_hirdetesek_operacios_rendszerben","timestamp":"2019. június. 20. 15:33","title":"Egyre nehezebb lesz megúszni a reklámmentes mobilokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2db4efc-51e8-453e-ae30-b1dc4ef5ad9a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új, nagy BMW SUV elég fajsúlyos látvány önmagában is, de persze lehet még tovább fokozni a megjelenését. ","shortLead":"Az új, nagy BMW SUV elég fajsúlyos látvány önmagában is, de persze lehet még tovább fokozni a megjelenését. ","id":"20190619_hamann_bmw_x5","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2db4efc-51e8-453e-ae30-b1dc4ef5ad9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eaec9d2-94d5-4516-9ab6-0270e1af2b6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190619_hamann_bmw_x5","timestamp":"2019. június. 19. 17:48","title":"A Hamann kezelésbe vette az új BMW X5-öst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2 millió 345 ezer forintra bírságolta a Médiatanács a TV2 szolgáltatóját a Bezár a bazár! nem megfelelő időben vetített előzetese miatt. A Life TV-nek naturalisztikus jelenetek miatt kell fizetnie. ","shortLead":"2 millió 345 ezer forintra bírságolta a Médiatanács a TV2 szolgáltatóját a Bezár a bazár! nem megfelelő időben vetített...","id":"20190620_A_meztelen_Majka_es_Tilla_miatt_birsagolt_a_Mediatanacs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3bacde0-24b6-4a06-b14a-7232e89044ea","keywords":null,"link":"/kkv/20190620_A_meztelen_Majka_es_Tilla_miatt_birsagolt_a_Mediatanacs","timestamp":"2019. június. 20. 14:15","title":"A meztelen Majka és Tilla miatt bírságolt a Médiatanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e75baccd-b694-46ea-add7-f09e6f0ed397","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Manapság még a játékautókban is az SUV-k mennek?","shortLead":"Manapság még a játékautókban is az SUV-k mennek?","id":"20190620_Mercedes_AMG_G_6x6","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e75baccd-b694-46ea-add7-f09e6f0ed397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"405bfaa7-582b-4506-a6fe-768e06236905","keywords":null,"link":"/cegauto/20190620_Mercedes_AMG_G_6x6","timestamp":"2019. június. 20. 17:58","title":"Ha apukának van, a gyerek is járhat Mercedes-AMG G63 6x6-tal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b869df27-4892-4f70-8959-36411e216f02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre még híre-hamva sincs a Qualcomm következő lapkakészletének – az aktuális csúcstelefonokban még a Snapdragon 855 dolgozik –, azonban már van, aki a Snapdragon 865-ről szállít információkat.","shortLead":"Egyelőre még híre-hamva sincs a Qualcomm következő lapkakészletének – az aktuális csúcstelefonokban még a Snapdragon...","id":"20190620_qualcomm_snapdragon_865_lapkakeszlet_5g_modem_integralva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b869df27-4892-4f70-8959-36411e216f02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b75d64-e4ef-4230-a0ba-8d3fbaa874b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_qualcomm_snapdragon_865_lapkakeszlet_5g_modem_integralva","timestamp":"2019. június. 20. 15:03","title":"Szállingóznak a hírek a Qualcomm jövő évi csúcstelefonokba szánt lapkakészletéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]