[{"available":true,"c_guid":"26f2c2af-39f1-4f69-b75b-63a059fb16e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ingyen kicseréli bizonyos típusú MacBook Prókban az akkumulátort az Apple, hogy ezzel előzzön meg egy esetleges tüzet. Mutatjuk, mely gépekről van szó.","shortLead":"Ingyen kicseréli bizonyos típusú MacBook Prókban az akkumulátort az Apple, hogy ezzel előzzön meg egy esetleges tüzet...","id":"20190620_macbook_pro_apple_visszahivas_tuzveszelyes_akkumulator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26f2c2af-39f1-4f69-b75b-63a059fb16e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4314e34a-ea5e-43b5-a81d-f47d877771d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_macbook_pro_apple_visszahivas_tuzveszelyes_akkumulator","timestamp":"2019. június. 20. 20:03","title":"Kigyulladhatnak a régebbi MacBook Prók, visszahívja őket az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb4b6ee-cec7-4e39-9099-edbc274b1436","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Immár a modern technika is óvja a strandolókat a Balatonon. ","shortLead":"Immár a modern technika is óvja a strandolókat a Balatonon. ","id":"20190621_Mentodronokat_mutattak_be_a_Balatonon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdb4b6ee-cec7-4e39-9099-edbc274b1436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e707a622-ca90-4b4f-9fb3-ad2b1f1ab3d5","keywords":null,"link":"/elet/20190621_Mentodronokat_mutattak_be_a_Balatonon","timestamp":"2019. június. 21. 20:43","title":"Mentődrónokat mutattak be a Balatonon, ott voltunk, megnéztük, mit tudnak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9950391a-8bdb-4699-8ec6-66b3af6c10db","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ítélet nem jogerős. ","shortLead":"Az ítélet nem jogerős. ","id":"20190621_Eleetfogytiglanra_iteltek_a_bonyi_rendorgyilkost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9950391a-8bdb-4699-8ec6-66b3af6c10db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1b5b9d-9562-4d50-962c-0b3116d75014","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Eleetfogytiglanra_iteltek_a_bonyi_rendorgyilkost","timestamp":"2019. június. 21. 13:27","title":"Életfogytiglanra ítélték a bőnyi rendőrgyilkost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e815eae8-3c19-4f8b-b9ae-dccc6ae7b1df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiegészítik a családvédelmi akciótervet. ","shortLead":"Kiegészítik a családvédelmi akciótervet. ","id":"20190620_Kulon_programot_indit_a_kormany_a_meddo_nok_kezelesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e815eae8-3c19-4f8b-b9ae-dccc6ae7b1df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10310296-6b2a-4771-b6d3-097e711d2d3d","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Kulon_programot_indit_a_kormany_a_meddo_nok_kezelesere","timestamp":"2019. június. 20. 12:22","title":"Jövőre is lesz nemzeti konzultáció, Rogán Antal megígérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c0163ff-e671-4623-b6f3-d5ac121f9aac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már a levegőben voltak a bombázók.","shortLead":"Már a levegőben voltak a bombázók.","id":"20190621_Trump_elrendelte_az_Iran_elleni_csapast_majd_visszakozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c0163ff-e671-4623-b6f3-d5ac121f9aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f843a3-d431-42be-99ee-3850f9e821d1","keywords":null,"link":"/vilag/20190621_Trump_elrendelte_az_Iran_elleni_csapast_majd_visszakozott","timestamp":"2019. június. 21. 09:15","title":"Trump elrendelte az Irán elleni csapást, majd visszakozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b25b970-6d6c-495d-9464-a6c86ba126d0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem csak belül, közvetlenül a volán mögött érdemes keresni a praktikus autós biztonsági megoldásokat, kívül is bőven akad belőlük. A címbéli találós kérdés megfejtése a távolsági fényszóró-asszisztens is egy ilyen, külső eszköz, melyen érdemes elgondolkodni új autó vásárlásakor.","shortLead":"Nem csak belül, közvetlenül a volán mögött érdemes keresni a praktikus autós biztonsági megoldásokat, kívül is bőven...","id":"20190620_tavolsagi_fenyszoro_asszisztens_mukodese_vilagitast_szabalyozo_automatika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b25b970-6d6c-495d-9464-a6c86ba126d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd8e9950-c121-4e87-b17c-363324381c7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190620_tavolsagi_fenyszoro_asszisztens_mukodese_vilagitast_szabalyozo_automatika","timestamp":"2019. június. 20. 12:00","title":"40 km/h fölött bekapcsol, egyszerre két-három sofőr életét könnyíti meg – mi az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2355c3b-5fa0-49a7-abee-e4fcdccd5d93","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google keresőjének androidos béta-applikációjában egy új gomb jelent meg, amivel megoszthatjuk másokkal a saját keresésünket.","shortLead":"A Google keresőjének androidos béta-applikációjában egy új gomb jelent meg, amivel megoszthatjuk másokkal a saját...","id":"20190620_google_kereso_megosztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2355c3b-5fa0-49a7-abee-e4fcdccd5d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"749a4d9d-c8c1-48ec-9990-5af4bcc92de4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_google_kereso_megosztas","timestamp":"2019. június. 20. 18:03","title":"Régóta várt új funkciót tesztel a Google a mobilos keresőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e86f597a-8875-486f-88b6-27f215d5870c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Iparági várakozások szerint az első légitaxi-szolgáltatások legkésőbb 2023-ban indulnak el a világ néhány nagyvárosában. A Bosch a hagyományos járművekben 25 éve használt rendszerekből emelne át szenzorokat az újfajta járművek vezérlőegységébe, így tartván alacsonyabban a költségszintet.","shortLead":"Iparági várakozások szerint az első légitaxi-szolgáltatások legkésőbb 2023-ban indulnak el a világ néhány...","id":"20190620_bosch_erzekelok_vezerloegyseg_repulo_autok_legitaxi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e86f597a-8875-486f-88b6-27f215d5870c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efedf6dc-e45a-4f28-aaaa-13d8e5075b56","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_bosch_erzekelok_vezerloegyseg_repulo_autok_legitaxi","timestamp":"2019. június. 20. 13:03","title":"A Bosch megtanítaná repülni a taxikat, a \"titkot\" egy kis doboz rejtheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]