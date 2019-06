Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Donald Trump amerikai elnök kitalálmánynak nevezte azt a vádat, amely szerint az 1990-es évek közepén egy áruház próbafülkéjében megerőszakolta E. Jean Carroll amerikai írónőt.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök kitalálmánynak nevezte azt a vádat, amely szerint az 1990-es évek közepén egy áruház...","id":"20190622_Nemi_eroszakkal_vadoljak_Trumpot_az_elnok_cafol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9735b994-2ce4-4568-b383-70e54e6af550","keywords":null,"link":"/elet/20190622_Nemi_eroszakkal_vadoljak_Trumpot_az_elnok_cafol","timestamp":"2019. június. 22. 10:27","title":"Nemi erőszakkal vádolják Trumpot, az elnök cáfol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbaf2dbd-a235-4976-a733-0220223b34ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az európai, közép-keleti és afrikai (EMEA) vállalatok átlagosan kevesebb mint 40 százaléka kezeli jól és tárolja biztonságosan adatait, illetve hasznosítja jól a bennük lévő információkat.\r

\r

","shortLead":"Az európai, közép-keleti és afrikai (EMEA) vállalatok átlagosan kevesebb mint 40 százaléka kezeli jól és tárolja...","id":"20190622_Eleg_veszelyes_helyzet_a_cegek_alig_40_szazaleka_tarolja_biztonsagosan_adatait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbaf2dbd-a235-4976-a733-0220223b34ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60dd8e25-be55-4277-a9ea-c0e12a945e44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190622_Eleg_veszelyes_helyzet_a_cegek_alig_40_szazaleka_tarolja_biztonsagosan_adatait","timestamp":"2019. június. 22. 09:09","title":"Elég veszélyes helyzet: a cégek alig 40 százaléka tárolja biztonságosan adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"210e98b0-5129-439b-9673-683ce245d14d","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Napok óta nem szolgál válasszal arról a Facebook, miért távolították el sok magyar profilját. Az ügy közben újabb érdekes epizóddal bővült. ","shortLead":"Napok óta nem szolgál válasszal arról a Facebook, miért távolították el sok magyar profilját. Az ügy közben újabb...","id":"20190621_facebook_profilok_torlese_indok_nelkul_miert_torolte_a_fiokomat_a_facebook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=210e98b0-5129-439b-9673-683ce245d14d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9393a8f-24e0-4aa4-909b-b3fe958ebc87","keywords":null,"link":"/tudomany/20190621_facebook_profilok_torlese_indok_nelkul_miert_torolte_a_fiokomat_a_facebook","timestamp":"2019. június. 21. 18:03","title":"Szándékosan nem mondja meg a Facebook, miért töröl magyar felhasználókat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa64346b-e34d-4510-8568-260702b76a00","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az UNESCO-hoz fordul segítségért.","shortLead":"Az UNESCO-hoz fordul segítségért.","id":"20190621_velence_tengerjaro_hajok_polgarmester_unesco_vilagorokseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa64346b-e34d-4510-8568-260702b76a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff8ce01-464b-4bcd-84cb-b6750d634fc0","keywords":null,"link":"/vilag/20190621_velence_tengerjaro_hajok_polgarmester_unesco_vilagorokseg","timestamp":"2019. június. 21. 16:47","title":"Elege van a gigantikus hajókból Velence polgármesterének ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c405ad44-e623-4fe7-89a6-91e5b20fa173","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A román külügyminisztérium tudomásul vette, de megalapozatlannak tartja, hogy a magyar Országgyűlés kedden a nemzeti összetartozás évének nyilvánította 2020-at, aTrianoni Békeszerződés 100. évfordulóját.","shortLead":"A román külügyminisztérium tudomásul vette, de megalapozatlannak tartja, hogy a magyar Országgyűlés kedden a nemzeti...","id":"20190622_Romanianak_nem_tetszik_a_nemzeti_osszetartozas_eve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c405ad44-e623-4fe7-89a6-91e5b20fa173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"485b305b-9de2-4f3a-a5a2-b0d5d82506a6","keywords":null,"link":"/vilag/20190622_Romanianak_nem_tetszik_a_nemzeti_osszetartozas_eve","timestamp":"2019. június. 22. 12:34","title":"Romániának nem tetszik a nemzeti összetartozás éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be40625-5304-4bfa-b1b9-ccb5bd0a5b8c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Lufthansa és a KLM is azok közt van, akik úgy döntöttek, elővigyázatosságból elkerülik az érintett légteret.","shortLead":"A Lufthansa és a KLM is azok közt van, akik úgy döntöttek, elővigyázatosságból elkerülik az érintett légteret.","id":"20190621_Tobb_europai_legitarsasag_is_elkeruli_Irant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1be40625-5304-4bfa-b1b9-ccb5bd0a5b8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce99994-ec28-42b6-bf8f-a8e6a3a1036d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_Tobb_europai_legitarsasag_is_elkeruli_Irant","timestamp":"2019. június. 21. 14:50","title":"Több európai légitársaság is elkerüli Iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a429b378-9b7c-485f-9e8b-25b0f9cde10a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190622_A_tanu_cimu_film_jutott_eszebe_a_Ripost_tenyfeltarasarol_a_memgyarosnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a429b378-9b7c-485f-9e8b-25b0f9cde10a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144f220c-c8ae-474e-aef6-44436afb79c5","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_A_tanu_cimu_film_jutott_eszebe_a_Ripost_tenyfeltarasarol_a_memgyarosnak","timestamp":"2019. június. 22. 11:40","title":"A tanú című film jutott eszébe a Ripost „tényfeltárásáról” a mémgyárosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c4d5351-52d3-40e5-9042-02f4d46f04e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rossz hír: semmit nem javul évek óta a magyar diákok szövegértési és matematikai készségszintje. Jó hír: nem is romlik. Továbbra is elkeserítő teljesítményt mutatnak a szakiskolás (NER-szómágiával: szakközépiskolás) diákok is.\r

\r

","shortLead":"Rossz hír: semmit nem javul évek óta a magyar diákok szövegértési és matematikai készségszintje. Jó hír: nem is romlik...","id":"20190623_Elszomorito_adat_a_10_evfolyamos_gyerekek_otode_megreked_a_hatodikosok_szintjen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c4d5351-52d3-40e5-9042-02f4d46f04e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3383a750-fef3-48f1-938d-0898ba93720d","keywords":null,"link":"/elet/20190623_Elszomorito_adat_a_10_evfolyamos_gyerekek_otode_megreked_a_hatodikosok_szintjen","timestamp":"2019. június. 23. 09:29","title":"Elszomorító adat: a 10. évfolyamos gyerekek ötöde megreked a hatodikosok szintjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]