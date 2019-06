2019. június 15-től a Veritas Intézet munkatársa vagyok. Tudom, ez sokak számára furcsa helyzetnek tűnhet, nekem is több mint szokatlan, hiszen máig nem tudjuk, miért volt szükség az átszervezésre – kezdte a bejegyzését Ungváry Krisztián.

Mint arról korábban beszámoltunk, a kormány egy korábbi rendelete szerint a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár működteti az 1956-os Intézetet és a hozzá tartozó Oral History Archívumot.

A történész így folytatja: a Veritas szervezeti és működési szabályzata szerint „saját tudományos munkájának szakmai vonatkozásairól minden munkatárs szabadon nyilatkozhat. Az Igazságintézetet létrehozó kormányrendelet 3§ (1) bekezdés szerint az intézet feladata (...) „az elmúlt másfél évszázad (...) hiteles, torzításmentes (...) feldolgozása”. Nem én kerestem a lehetőséget, de ha már így alakult, akkor kipróbálom, hogy ezt komolyan gondolják-e, illetve mit értenek ez alatt. Ami a tudományos munkámat illeti, azt az elvet fogom követni továbbra is, amit pályára lépésem óta követek, és ami mellett doktori eskümben is hitet tettem: „A tudomány és az igazság szolgálatára szentelem magamat, és arra törekszem, hogy tudományomat embertársaim javára, népem és hazám dicsőségére előbbre vigyem” – fejezte be a bejegyzést Ungváry Krisztián.