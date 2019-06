Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8cf13485-5126-4523-a28b-2b3d9f899ec2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Balczó Zoltán és Nunkovics Tibor érkeznek a távozók helyére.","shortLead":"Balczó Zoltán és Nunkovics Tibor érkeznek a távozók helyére.","id":"20190621_Ok_lesznek_a_Jobbik_uj_parlamenti_kepviseloi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cf13485-5126-4523-a28b-2b3d9f899ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d7d350-5275-4670-a023-f67dff7e32e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Ok_lesznek_a_Jobbik_uj_parlamenti_kepviseloi","timestamp":"2019. június. 21. 20:32","title":"Ők lesznek a Jobbik új parlamenti képviselői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbaf2dbd-a235-4976-a733-0220223b34ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az európai, közép-keleti és afrikai (EMEA) vállalatok átlagosan kevesebb mint 40 százaléka kezeli jól és tárolja biztonságosan adatait, illetve hasznosítja jól a bennük lévő információkat.\r

