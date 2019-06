Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99335f4b-40c7-4225-b699-3dc3d3388297","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Osztrák lapnak adott interjút a CEU rektora, amelyben azt is kifejtette, hogy Magyarország már szerinte egy pártállam. ","shortLead":"Osztrák lapnak adott interjút a CEU rektora, amelyben azt is kifejtette, hogy Magyarország már szerinte egy pártállam. ","id":"20190624_Igantieff_Ha_Soros_Gyorgy_nem_letezne_Orban_Viktor_kitalalta_volna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99335f4b-40c7-4225-b699-3dc3d3388297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65fcc1fa-3c59-4095-a024-f75c7c6ebc49","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Igantieff_Ha_Soros_Gyorgy_nem_letezne_Orban_Viktor_kitalalta_volna","timestamp":"2019. június. 24. 09:38","title":"Ignatieff: Ha Soros György nem létezne, Orbán Viktor kitalálta volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6461e552-7101-468e-8338-7fdb95531b76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legalacsonyabb pontszámokat az észak-alföldi és az észak-magyarországi régiókban érték el a diákok tavaly. ","shortLead":"A legalacsonyabb pontszámokat az észak-alföldi és az észak-magyarországi régiókban érték el a diákok tavaly. ","id":"20190624_Idegennyelvi_meres_tovabbra_is_oriasi_a_kulonbseg_az_orszag_ket_fele_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6461e552-7101-468e-8338-7fdb95531b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e8637b-f27e-41a8-bb7e-58e1cb4cd8ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Idegennyelvi_meres_tovabbra_is_oriasi_a_kulonbseg_az_orszag_ket_fele_kozott","timestamp":"2019. június. 24. 11:24","title":"Idegen nyelvi mérés: továbbra is óriási a különbség az ország két fele között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bde67c-1911-4bd7-8645-15a9320fe889","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezen a héten 40 Celsius-fok feletti hőmérsékletre is számíthatnak.","shortLead":"Ezen a héten 40 Celsius-fok feletti hőmérsékletre is számíthatnak.","id":"20190624_Borzaszto_hoseg_var_Franciaorszagra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52bde67c-1911-4bd7-8645-15a9320fe889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bbfb67d-b4d9-4b2f-842f-b0eea7526d1e","keywords":null,"link":"/elet/20190624_Borzaszto_hoseg_var_Franciaorszagra","timestamp":"2019. június. 24. 09:49","title":"Borzasztó hőség vár Franciaországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99029c99-f961-46d6-af8b-d66997c77ca8","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Ha egy ötletet sikeresen szeretnénk megvalósítani - legyen szó akár egy munkahelyi projektről, akár a magánéletről -, stratégává kell válnunk. Az egyéni fejlődés titka az, ha megpróbálunk minél tisztább képet alkotni az aktuális élethelyzetekről, időben hozunk döntéseket, majd megfigyeljük cselekedeteink következményeit - vallja Porkoláb Imre.","shortLead":"Ha egy ötletet sikeresen szeretnénk megvalósítani - legyen szó akár egy munkahelyi projektről, akár a magánéletről...","id":"20190623_Hogyan_fejlodjunk_folyamatosan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99029c99-f961-46d6-af8b-d66997c77ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c08f68ba-583b-4d8d-af85-8e04d8e08777","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190623_Hogyan_fejlodjunk_folyamatosan","timestamp":"2019. június. 23. 19:15","title":"Hogyan fejlődjünk folyamatosan? Mi az egyéni fejlődés titka?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c374b050-0857-4738-abcf-436987a5521c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Retteg, hogy elveszíti a munkáját és nem tudja eltartani családját az a teherautó sofőr, aki a napokban kereste meg az RTL Híradóját. Lejárt a munkavégzéshez szükséges úgynevezett tachográf kártyája, amit a kormányhivatalban legközelebb szeptemberben tudnak neki kiállítani. Az innovációs minisztérium szerint uniós előírás miatt új kártyákra állnak át, a régieket június 15-től nem lehet kiadni. Arra nem válaszoltak, hogy ideiglenes megoldásra miért nincs lehetőség.","shortLead":"Retteg, hogy elveszíti a munkáját és nem tudja eltartani családját az a teherautó sofőr, aki a napokban kereste meg...","id":"20190623_Nem_hasznalhatjak_a_tachografot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c374b050-0857-4738-abcf-436987a5521c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f93ace2-4c8d-459a-9acc-efe7430010d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190623_Nem_hasznalhatjak_a_tachografot","timestamp":"2019. június. 23. 19:48","title":"Nem használhatják a tachográfot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8a5dac1-9d47-4cd4-bbff-d5a22171712d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Milák Kristóf és Jakabos Zsuzsanna arany-, Verrasztó Dávid és Késely Ajna pedig ezüstérmet nyert szombaton a római Hét Domb (Sette Colli) elnevezésű nemzetközi úszóverseny második napján.","shortLead":"Milák Kristóf és Jakabos Zsuzsanna arany-, Verrasztó Dávid és Késely Ajna pedig ezüstérmet nyert szombaton a római Hét...","id":"20190622_Aranyermes_Milak_Kristof_es_Jakabos_Zsuzsanna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8a5dac1-9d47-4cd4-bbff-d5a22171712d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"452d55b5-9e20-4e0b-af0c-70c448682d1b","keywords":null,"link":"/sport/20190622_Aranyermes_Milak_Kristof_es_Jakabos_Zsuzsanna","timestamp":"2019. június. 22. 21:33","title":"Aranyérmes Milák Kristóf és Jakabos Zsuzsanna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48153433-04ac-4068-adcc-a7a46b7e04a6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Richter-skála szerinti 2,3-as erősségű földrengés volt a Heves megyei Tenk közelében vasárnap délután.","shortLead":"A Richter-skála szerinti 2,3-as erősségű földrengés volt a Heves megyei Tenk közelében vasárnap délután.","id":"20190623_Kisebb_foldrenges_volt_a_Heves_megyei_Tenknel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48153433-04ac-4068-adcc-a7a46b7e04a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38633766-777d-4cd9-bfcc-437ae3a1ccf2","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Kisebb_foldrenges_volt_a_Heves_megyei_Tenknel","timestamp":"2019. június. 23. 20:29","title":"Kisebb földrengés volt a Heves megyei Tenknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8216ec3e-45b7-42d0-b30e-94e8fefd67b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt kifogásolják, hogy Andy Palmer vezérigazgató évi 1,2 millió font fizetést kap, miközben az autógyár részvényeinek az árfolyama sokat esett a tavalyi tőzsdei bevezetés óta.","shortLead":"Azt kifogásolják, hogy Andy Palmer vezérigazgató évi 1,2 millió font fizetést kap, miközben az autógyár részvényeinek...","id":"20190623_Beragtak_az_Aston_Martin_kisreszvenyesei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8216ec3e-45b7-42d0-b30e-94e8fefd67b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba365a59-479c-4b7c-b381-cfec729b74d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190623_Beragtak_az_Aston_Martin_kisreszvenyesei","timestamp":"2019. június. 23. 15:07","title":"Berágtak az Aston Martin kisrészvényesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]