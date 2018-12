Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"580021af-1fbe-4ed6-a49d-317d697908fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Chikán Attila szerint a CEU költözése kiemelkedően fontos veszteség a magyar tudomány és oktatás szempontjából.","shortLead":"Chikán Attila szerint a CEU költözése kiemelkedően fontos veszteség a magyar tudomány és oktatás szempontjából.","id":"20181203_Orban_volt_minisztere_nem_hitte_volna_hogy_koltozik_a_CEU","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=580021af-1fbe-4ed6-a49d-317d697908fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"426c681a-efdf-4de7-8c5c-e5e13429c7b4","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Orban_volt_minisztere_nem_hitte_volna_hogy_koltozik_a_CEU","timestamp":"2018. december. 03. 17:42","title":"Orbán volt minisztere nem hitte volna, hogy költözik a CEU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":" A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 48. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki.","shortLead":" A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 48. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat...","id":"20181202_Otvenen_orulhettek_az_otosnek_a_hatoslotton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dad9e45-2695-4afa-a36a-708b7fa1a726","keywords":null,"link":"/kkv/20181202_Otvenen_orulhettek_az_otosnek_a_hatoslotton","timestamp":"2018. december. 02. 17:33","title":"Ötvenen örülhettek az ötösnek a hatoslottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két fegyveres lövöldözött hétfőn Brisbane központjában, majd elbarikádozta magát egy szállodai apartmanban. A rendőrség lezárta a kelet-ausztráliai nagyváros központját – jelentette a helyi média. \r

