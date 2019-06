A Főváros Törvényszék első fokú ítélete szerint a Magyar Hírlap és a Pesti Srácok nem írt igazat akkor, amikor azt állította, az Auróra Közösségi Házban drogot fogyasztanak, és hogy az Auróra kioszk kocsmarészt a lakók kérésére záratták be 2017-ben, írja a Mérce. A lapoknak helyre kell igazítaniuk a valótlan állítást. Az Auróra bezáratása 2017-ben egy olyan eljárásban kezdeményezte a rendőrség, aminek alapját, a jegyző határozatát a másodfokon megsemmisítette a hatóság.

Az Auróra márciusban indított helyreigazítási pert, a cikkek megjelenése után, a lapok pedig nem tudták bizonyítani a drogozást és a bezáratásról is úgy írt, hogy az azt indítványozó kérelem 200 ember véleményét fejezte ki, holott arról a lakóházak közgyűlései csak többszöri nekifutásra tudtak dönteni, és a józsefvárosi önkormányzat jelentős tulajdoni hányada is segített ebben.

Az Aurórának jelenleg is este 10-kor be kell zárnia, 2017 vége óta korlátoznia kell vendéglátó-ipari tevékenységét. Az erről szóló határozatot is megtámadta a Közösségi Ház, a per a Kúrián fog folytatódni.