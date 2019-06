Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rá jellemző faék egyszerűségű logikával tagad.","shortLead":"A rá jellemző faék egyszerűségű logikával tagad.","id":"20190625_Trump_szerint_nem_is_az_esete_a_no_aki_szexualis_zaklatassal_vadolja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176edf9b-c6fb-4961-bb0a-aaafcfa010af","keywords":null,"link":"/elet/20190625_Trump_szerint_nem_is_az_esete_a_no_aki_szexualis_zaklatassal_vadolja","timestamp":"2019. június. 25. 09:32","title":"Trump szerint nem is az esete a nő, aki szexuális zaklatással vádolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af15bf1-9533-4a90-90a9-b4370bc3f6ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2003 óta nem lehet változtatni a gyógyászati segédeszközök árain, viszont valamiből ki kell gazdálkodni a dolgozók fizetését. Válságtanácskozást tartottak a szakmai szervezetek.","shortLead":"2003 óta nem lehet változtatni a gyógyászati segédeszközök árain, viszont valamiből ki kell gazdálkodni a dolgozók...","id":"20190624_A_gyogyaszati_segedeszkozok_piacanak_osszeomlasaval_fenyegetnek_a_gyartok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7af15bf1-9533-4a90-90a9-b4370bc3f6ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682869b2-1b5f-432b-860a-5c0424898aa3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_A_gyogyaszati_segedeszkozok_piacanak_osszeomlasaval_fenyegetnek_a_gyartok","timestamp":"2019. június. 24. 16:11","title":"A gyógyászati segédeszközök piacának összeomlásával fenyegetnek a gyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275117b7-16af-4f54-8a52-6ce5996160e9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Egészen szürreális a helyzet Oregonban: a republikánusok nem akarnak a klímaváltozásról szavazni, így inkább átmentek Idahóba, a kormányzó pedig rendőrökkel hozatná őket vissza.","shortLead":"Egészen szürreális a helyzet Oregonban: a republikánusok nem akarnak a klímaváltozásról szavazni, így inkább átmentek...","id":"20190626_Elmenekultek_Oregonbol_a_kepviselok_hogy_ne_kelljen_a_klimavaltozasrol_szavazni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=275117b7-16af-4f54-8a52-6ce5996160e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a13392e-dfe8-4709-a188-259b11f39aa8","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Elmenekultek_Oregonbol_a_kepviselok_hogy_ne_kelljen_a_klimavaltozasrol_szavazni","timestamp":"2019. június. 26. 05:42","title":"Elmenekültek Oregonból a képviselők, hogy ne kelljen a klímaváltozásról szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c5f793-382e-446b-b2c4-b565af82f723","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A másik ok a kormánynak a társadalmi nemre, vagyis a genderre vonatkozó megállapítás.","shortLead":"A másik ok a kormánynak a társadalmi nemre, vagyis a genderre vonatkozó megállapítás.","id":"20190624_A_menekultek_miatt_nem_ratifikalja_a_Fidesz_a_nok_elleni_eroszakrol_szolo_egyezmenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72c5f793-382e-446b-b2c4-b565af82f723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b70376-a688-4cdd-b632-33226fc1348c","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_A_menekultek_miatt_nem_ratifikalja_a_Fidesz_a_nok_elleni_eroszakrol_szolo_egyezmenyt","timestamp":"2019. június. 24. 16:39","title":"A menekültek miatt nem ratifikálja a Fidesz a nők elleni erőszakról szóló egyezményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c82a6d-ab54-4c73-a70b-e3fd7013ef2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha újjá kell születni, ez egy nem rossz irány. ","shortLead":"Ha újjá kell születni, ez egy nem rossz irány. ","id":"20190624_sorozo_tuzoltoauto_atalakitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1c82a6d-ab54-4c73-a70b-e3fd7013ef2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e4e5cea-79b5-4973-ac65-49422714e261","keywords":null,"link":"/cegauto/20190624_sorozo_tuzoltoauto_atalakitas","timestamp":"2019. június. 24. 14:35","title":"Tízcsapos guruló söröző lett ez az öreg tűzoltóautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323bdd83-ee8c-41d0-bc4c-f62e954b58c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Így akarják meghálálni az országnak a segítséget. És mert szerintük a búvárok menőn néznek ki.","shortLead":"Így akarják meghálálni az országnak a segítséget. És mert szerintük a búvárok menőn néznek ki.","id":"20190624_A_barlangbol_kimentett_thai_fiuk_kozul_ketten_buvarok_akarok_lenni_ha_felnonek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=323bdd83-ee8c-41d0-bc4c-f62e954b58c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf26561-4bc6-4950-a732-ea7ad288c110","keywords":null,"link":"/elet/20190624_A_barlangbol_kimentett_thai_fiuk_kozul_ketten_buvarok_akarok_lenni_ha_felnonek","timestamp":"2019. június. 24. 15:41","title":"A barlangból kimentett thai fiúk közül ketten búvárok akarnak lenni, ha felnőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09abfa41-bf0f-4952-9181-a58b62c14a7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Aigamo névre keresztelt robot egyelőre csak prototípus, és nem valószínű, hogy tömegtermelésre szánt eszköz lesz belőle – de cukiságban már biztosan felveszi a versenyt az igazi kacsákkal.","shortLead":"Az Aigamo névre keresztelt robot egyelőre csak prototípus, és nem valószínű, hogy tömegtermelésre szánt eszköz lesz...","id":"20190624_kacsa_japan_robot_nissan_rizstermesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09abfa41-bf0f-4952-9181-a58b62c14a7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59dbe4c-4f0b-4923-968c-b0fae6cebdfd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_kacsa_japan_robot_nissan_rizstermesztes","timestamp":"2019. június. 24. 17:03","title":"Kacsát játszik a japán robot, a rizsföldeken segíthet gyomlálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c952702a-ee59-45b8-bdfe-bf830bef3677","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tervezésre váró 2x2 sávos út Kecskemétet köti majd össze Dunavecsén és Dunaújvároson át az M7-es autópályával.","shortLead":"A tervezésre váró 2x2 sávos út Kecskemétet köti majd össze Dunavecsén és Dunaújvároson át az M7-es autópályával.","id":"20190625_m8_as_autopalya_terv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c952702a-ee59-45b8-bdfe-bf830bef3677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6d679d-b6e9-47ce-b852-c83253c07233","keywords":null,"link":"/cegauto/20190625_m8_as_autopalya_terv","timestamp":"2019. június. 25. 14:24","title":"Közel 8 milliárdért tervezik az M8-as gyorsforgalmi ötven kilométerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]