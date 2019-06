Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"baebf22c-b039-4b6d-99bf-615120520584","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legújabb hírek szerint akár már egy éven belül érkezhet egy különleges, összehajtható, kettő az egyben Microsoft-eszköz, amelyen Windows fut, de androidos appokat is le lehet tölteni rá.","shortLead":"A legújabb hírek szerint akár már egy éven belül érkezhet egy különleges, összehajtható, kettő az egyben...","id":"20190625_microsoft_surface_ketkijelzos_osszehajthato_windowsos_androidos_pc_jovore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=baebf22c-b039-4b6d-99bf-615120520584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e41014-3f46-4d63-a1f6-bb1f3bbdff7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_microsoft_surface_ketkijelzos_osszehajthato_windowsos_androidos_pc_jovore","timestamp":"2019. június. 25. 11:33","title":"Különleges számítógépet adhat ki a Microsoft: windowsos és androidos egyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52c7f61e-9a58-4a56-927e-b235d164541d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy tűnik, a Leeds edzője mer nagyot álmodni.","shortLead":"Úgy tűnik, a Leeds edzője mer nagyot álmodni.","id":"20190624_Buffon_az_angol_masodosztalyban_kothet_ki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52c7f61e-9a58-4a56-927e-b235d164541d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8a1ec6-b550-4d75-ba17-c929ccfc88eb","keywords":null,"link":"/sport/20190624_Buffon_az_angol_masodosztalyban_kothet_ki","timestamp":"2019. június. 24. 13:16","title":"Buffon az angol másodosztályban köthet ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d360421-7970-4d3a-8f6c-46b19f4969ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Örkényi történet bontakozik ki Újpesten, ahol egy volt szocialista helyi képviselő az ellenzék összefogást megtestesítő szervezet nevével megegyező egyesületet hozott létre - és még a két szervezet tevékenységének leírása is majdnem szóról szóra azonos.\r

