[{"available":true,"c_guid":"e13184f4-cfad-4b55-b1fe-91558146e799","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A parlamenti meghallgatásán azonban még keresztbe tehetnek neki, ha az Európai Bizottság tagja akar lenni. ","shortLead":"A parlamenti meghallgatásán azonban még keresztbe tehetnek neki, ha az Európai Bizottság tagja akar lenni. ","id":"20190625_Felveszi_EPkepviseloi_mandatumat_Trocsanyi_Laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e13184f4-cfad-4b55-b1fe-91558146e799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b7ff1b6-06f7-43a4-b7d1-c8fd78c23a9a","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Felveszi_EPkepviseloi_mandatumat_Trocsanyi_Laszlo","timestamp":"2019. június. 25. 17:15","title":"Felveszi EP-képviselői mandátumát Trócsányi László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyarországról szóló rész ugyan elkészült, de annak közzétételére nem adott engedélyt a kormány. Fehéroroszország szintén nem járult hozzá.","shortLead":"A Magyarországról szóló rész ugyan elkészült, de annak közzétételére nem adott engedélyt a kormány. Fehéroroszország...","id":"20190625_Nem_engedte_a_kormany_hogy_kozzetegyek_az_orszag_korrupcios_helyzetet_vizsgalo_jelentest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"389dc88b-8230-471c-8223-5fe0210e6c19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Nem_engedte_a_kormany_hogy_kozzetegyek_az_orszag_korrupcios_helyzetet_vizsgalo_jelentest","timestamp":"2019. június. 25. 17:24","title":"Nem engedte a kormány, hogy közzétegyék az ország korrupciós helyzetét vizsgáló jelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a9b7df-454a-4e13-9dd2-b2360446ef78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmas tömeg, forróság és levegőtlen folyosó fogadta olvasónkat a budapesti repülőtéren. ","shortLead":"Hatalmas tömeg, forróság és levegőtlen folyosó fogadta olvasónkat a budapesti repülőtéren. ","id":"20190626_Ketszer_annyit_vart_belepesre_Ferihegyen_mint_amennyi_a_repulout_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34a9b7df-454a-4e13-9dd2-b2360446ef78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e45fc26-584c-4bba-ae16-809b890b9647","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Ketszer_annyit_vart_belepesre_Ferihegyen_mint_amennyi_a_repulout_volt","timestamp":"2019. június. 26. 15:04","title":"Kétszer annyit várt belépésre Ferihegyen, mint amennyi a repülőút volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf559177-1bd0-4d8f-ab25-6c301ae9662c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190625_1_ev_8_honap_a_jozsefvarosi_keses_bringatolvajnak_akit_videora_is_vettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf559177-1bd0-4d8f-ab25-6c301ae9662c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa693bfd-a94b-4652-885c-2b296aede691","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_1_ev_8_honap_a_jozsefvarosi_keses_bringatolvajnak_akit_videora_is_vettek","timestamp":"2019. június. 25. 09:18","title":"1 év 8 hónap a józsefvárosi késes bringatolvajnak, akit videóra is vettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1546e2b-fb90-4d6a-86cc-8dadea43882c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10 (1809 verzió) egy apró, ám a Microsoft által is elismert hibája okozhatja, hogy csigalassúsággal áll le vagy szenderül álomba a PC.","shortLead":"A Windows 10 (1809 verzió) egy apró, ám a Microsoft által is elismert hibája okozhatja, hogy csigalassúsággal áll le...","id":"20190626_lassu_szamitogep_leallas_windows10_usb_csatlakozo_hibaja_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1546e2b-fb90-4d6a-86cc-8dadea43882c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5819b740-2d5c-4a12-8be4-9d738fc33bfe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_lassu_szamitogep_leallas_windows10_usb_csatlakozo_hibaja_miatt","timestamp":"2019. június. 26. 09:03","title":"Lassan áll le a számítógépe? A Windows lehet az oka, de van megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9cbcb9b-755c-4584-bab5-f997441eec35","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Na, nem henyélni, forgatni. ","shortLead":"Na, nem henyélni, forgatni. ","id":"20190626_Budapestre_jon_egy_masik_Bosszuallo_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9cbcb9b-755c-4584-bab5-f997441eec35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86df6289-d42f-4562-8da8-02b1f376b287","keywords":null,"link":"/kultura/20190626_Budapestre_jon_egy_masik_Bosszuallo_is","timestamp":"2019. június. 26. 12:50","title":"Budapestre jön egy másik Bosszúálló is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9370296-d4ee-4b85-b647-5a0d12908bff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Újraszámolta az ENSZ a kábítószer-használókról és a drogfüggőkről készült adatokat.","shortLead":"Újraszámolta az ENSZ a kábítószer-használókról és a drogfüggőkről készült adatokat.","id":"20190626_Sokkal_tobb_a_drogfuggo_ember_mint_ahogy_korabban_hittek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9370296-d4ee-4b85-b647-5a0d12908bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8342cac3-ecc8-40a3-800d-2170dc3efa7b","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Sokkal_tobb_a_drogfuggo_ember_mint_ahogy_korabban_hittek","timestamp":"2019. június. 26. 06:29","title":"Sokkal több a drogfüggő ember, mint ahogy korábban hitték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81e3b816-7f96-4a47-95a0-e077a385ba8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három új Apple-hirdetés is felkerült a YouTube-ra. Látszólag nem konkrét eszközöket promotálnak, hanem az Apple módszereit dicsérik, de persze ezek is az iPhone-hoz kapcsolhatók.","shortLead":"Három új Apple-hirdetés is felkerült a YouTube-ra. Látszólag nem konkrét eszközöket promotálnak, hanem az Apple...","id":"20190625_apple_iphone_hirdetesek_app_store","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81e3b816-7f96-4a47-95a0-e077a385ba8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028e1169-c995-42d9-b4ea-6bc9b02419cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_apple_iphone_hirdetesek_app_store","timestamp":"2019. június. 25. 17:33","title":"Védelem, titkosítás, újrahasznosítás – ezt üzeni most az Apple az iPhone-okról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]