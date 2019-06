Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c1de69f-1c29-4725-b3df-526423b8c88a","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"320 millió forinttal támogatta Magyarország a nigériai egyházmegyét, ezért a köszönet. „Imádkozunk, hogy az Úr áldásai sose hagyják el Önöket” – írta Matthew Hassan Kukah megyéspüspök.","shortLead":"320 millió forinttal támogatta Magyarország a nigériai egyházmegyét, ezért a köszönet. „Imádkozunk, hogy az Úr áldásai...","id":"20190626_Egy_honapig_minden_misen_megemlekeznek_Orbannak_Nigeriaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c1de69f-1c29-4725-b3df-526423b8c88a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2e1fee4-dddd-44c5-b5b5-b843fc85235a","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Egy_honapig_minden_misen_megemlekeznek_Orbannak_Nigeriaban","timestamp":"2019. június. 26. 11:46","title":"Egy hónapig minden misén megemlékeznek Orbánról Nigériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b408ff94-24a8-43a9-8493-8a2969a30a54","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az utasokat sikerült kimenteni. ","shortLead":"Az utasokat sikerült kimenteni. ","id":"20190627_Tulfutott_a_kifutopalyan_egy_utasszallito_a_legenyseg_ket_tagja_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b408ff94-24a8-43a9-8493-8a2969a30a54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a47bdb51-8237-4361-8aa4-a1234ea71f23","keywords":null,"link":"/vilag/20190627_Tulfutott_a_kifutopalyan_egy_utasszallito_a_legenyseg_ket_tagja_meghalt","timestamp":"2019. június. 27. 07:12","title":"Túlfutott a kifutópályán egy utasszállító, a legénység két tagja meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94f3abd-95fe-4150-8cf7-2c93b5cdec59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzesetben elhunyt kislány a bátyjával ment fel a tetőre, és a rendőrség közlése szerint ők okozták a tüzet a fabódéban. Anyjuk azt mondta, csak fél órára hagyta magukra őket.","shortLead":"A tűzesetben elhunyt kislány a bátyjával ment fel a tetőre, és a rendőrség közlése szerint ők okozták a tüzet...","id":"20190627_Tragedia_a_MOM_Sportnal_Videora_akartak_venni_hogy_eg_a_fahaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d94f3abd-95fe-4150-8cf7-2c93b5cdec59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae2eab4-7eae-43a5-a13c-93c06d0c96dc","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Tragedia_a_MOM_Sportnal_Videora_akartak_venni_hogy_eg_a_fahaz","timestamp":"2019. június. 27. 08:16","title":"Tragédia a MOM Sportnál: videóra akarták venni, hogy ég a faház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2adbb0fe-14fc-4f00-b003-339465912121","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még májusban ígérte meg a Google, hogy lehetővé teszi a felhasználók számára a tevékenységükről rögzített adatok törlését. Az új kapcsoló a következő hetekben lesz elérhető a mobilos felhasználók számára.","shortLead":"Még májusban ígérte meg a Google, hogy lehetővé teszi a felhasználók számára a tevékenységükről rögzített adatok...","id":"20190626_google_tevekenyesgvezerlo_helyadatok_torlese_alkalmazastevekenyseg_torlese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2adbb0fe-14fc-4f00-b003-339465912121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec503094-2b23-4eed-a87c-5fd5cc4270a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_google_tevekenyesgvezerlo_helyadatok_torlese_alkalmazastevekenyseg_torlese","timestamp":"2019. június. 26. 19:35","title":"Bekerült egy nagyon fontos kapcsoló a Google-be, érdemes lesz használnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94fddeff-4e2d-4401-8a64-07bfc7131ca9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A regatta zárónapján további hét döntőt rendeznek, a magyarok még hatban lesznek érdekeltek.\r

