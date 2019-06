Cikkünk frissül

A tárgyaláson megjelent a volt macedón miniszterelnök, Nikola Gruevszki is, napszemüvegben és baseball sapkában, amit nem vett le a teremben sem. Nem járult hozzá, hogy róla képfelvétel készüljön. Csuklóját öltönyével takarja, azon egy bőr szíjat látni. Civil ruhás férfiak ültek mellette a tárgyaláson, nem derült ki, hogy ők kik (bár később kiderült, rendőrök). Befelé nem válaszolt újságírók kérdéseire. A tárgyaláson a bíró szavait egy tolmács fordítja számára.

A védelem azt kérte, hogy a sajtót zárják ki a tárgyalásról, mert érzékeny információk is elhangozhatnak, az ügyész sem ellenezte ezt. A bíróság zárt tárgyalás rendelt el, a határozatot viszont nyilvánosan hirdetik ki, a bírónő azt gondolja, még ma. Gruevszkit a 11. kerületi kapitányság állította elő, ez még kiderült a tárgyaláson.

A törvények alapján a Fővárosi Főügyészség tett indítványt Gruevszki kiadatásával kapcsolatban, de hogy mit, még nem derült ki. Az ügyben a Fővárosi Főügyészség fellebbezhet a döntés ellen, ha nem ért vele egyet.

Az ítélet:

a kiadatás feltételei a nemzetközi elfogatóparancs és a macedónok kiadatasi kérelem vonatkozásában nem állank fenn.

A tárgyalás 10-kor kezdődött, Gruevszki most kijött a teremből, a szíj már nincs a csuklóján. Az újságírók faggatják, de nem válaszol egy kérdésre sem. Csak mosolyog, a 20. kérdéstől már azt mondja, nem válaszol a kérdésekre, majd egy idő után hátat fordított az újságíróknak. Még az általa kifogásolt macedón eljárásról sem akart beszélni. Az újságírók töretlenül faggatják, arra a kérdésre például, hogy akar-e még Macediónia miniszterelnöke lenni, kicsit elmozdította a fejét. Erről is hamarosan mutatjuk a videót. Itt kiderült az is, rendőrök kísérték a tárgyalásra.

Majdnem titkos tárgyalás

A hvg.hu tegnap értesült arról, a Fővárosi Törvényszék ma tárgyalja Nikola Gruevszki kiadatási kérelmét, azonban tegnap délután még nem volt nyoma a tárgyalási jegyzékben, tegnapi megkeresésünkre a Törvényszék nem válaszolt. A bíróság sajtóosztálya ma reggel küldött egy levelet a tárgyalásról.

Macedónia tavaly novemberben kérte Nikola Gruevszki kiadását, ahogy össze lehet rakni a kronológiát, hivatalosan ez azután történt, hogy Gruevszki villámgyorsan megkapta a menedékjogot.

A menedékjog megadása is viszonylagos csendben zajlott, a Magyar Nemzet írta meg, hogy Gruevszki megkapta a politikai menedékjogot - hosszan idézve a határozat indoklásából is -, majd nem sokkal később Gruevszki maga is megerősítette a Facebook oldalán. Az egyébként, hogy egyáltalán Budapesten van, szintén az ő Facebook oldaláról derült ki. A Miniszterelnökség pár nap múlva ismerte csak el, hogy a volt macedón miniszterelnök beadat a kérelmét.

A volt macedón miniszterelnököt hazájában kétéves börtönbüntetésre ítélték hivatali visszaélés miatt, miután miniszterelnökként politikai befolyását latba vetve, törvényellenes módon vásárolt páncélozott luxusautót a kormány, de voltaképpen saját maga számára. Gruevszki azért kért politikai menedékjogot, mert azt állította, koncepciós per folyt ellene.

Gruevszki Albániában jelezte, hogy menedékjogot kér, onnan elismerten a magyar nagykövetségek segítették Budapestre jutását - konkrétan nagykövetségi autókkal fuvarozták -, bár nemzetközi sajtóinformációk szerint a Macedóniából szökéshez is köze volt Magyarországnak, azonban ezt a kormány tagadta,viszont belügyminiszteri külön engedéllyel léphetett az országba.

Gruevszki időnként feltűnik Budapest különböző pontjain, legutóbb épp a 444 szerkesztősége mellett tárgyalt a Külügyminisztérium helyettes államtitkárával, miután Szijjártó Péter miniszter elismerte, rendszeresen szokott vele beszélni az irodájában.