[{"available":true,"c_guid":"ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Varga Juditot, a Miniszterelnökség európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkárát jelöli igazságügyi miniszternek Orbán Viktor miniszterelnök, azt követően, hogy a jelenlegi tárcavezető, Trócsányi László elfoglalja képviselői helyét az Európai Parlamentben.","shortLead":"Varga Juditot, a Miniszterelnökség európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkárát jelöli igazságügyi miniszternek...","id":"20190626_Varga_Juditot_jeloli_Orban_az_igazagugyi_miniszteri_posztra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f766a40-42f9-4dbc-9ef8-96282367c31c","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Varga_Juditot_jeloli_Orban_az_igazagugyi_miniszteri_posztra","timestamp":"2019. június. 26. 18:58","title":"Varga Juditot jelöli Orbán az igazságügyi miniszteri posztra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben jóval nagyobb ráhatásunk lehet arra, hogy milyen videókat dobáljon be nekünk a YouTube a kezdőoldalon, vagy épp mi kerüljön be az ajánlott kontentek közé.","shortLead":"A jövőben jóval nagyobb ráhatásunk lehet arra, hogy milyen videókat dobáljon be nekünk a YouTube a kezdőoldalon, vagy...","id":"20190626_youtube_video_ajalnlott_video_ajanlorendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b31bcb-5b45-424f-9a9d-4d233e28b731","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_youtube_video_ajalnlott_video_ajanlorendszer","timestamp":"2019. június. 26. 20:12","title":"Fontos változás jön a YouTube-ra, átalakíthatjuk vele az ajánlórendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f7b330-cf56-4452-ba13-ea2d3c05db35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsiban volt a kulcs, amivel valahogy bezárta magát, utána pedig már pánikba esett a gyerek, és családja is.","shortLead":"A kocsiban volt a kulcs, amivel valahogy bezárta magát, utána pedig már pánikba esett a gyerek, és családja is.","id":"20190627_hoguta_auto_kanikula_kozpontizar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18f7b330-cf56-4452-ba13-ea2d3c05db35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24683865-1b47-4109-bf3a-0f81f04d533b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_hoguta_auto_kanikula_kozpontizar","timestamp":"2019. június. 27. 08:55","title":"Bezárta magát a napon álló autóba egy gyerek Debrecenben, a tűzoltók szabadították ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932bb0ca-1e76-4f05-888a-9768c23569f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy messziről is jól látható kráter alakult ki a németországi Ahlbach település gabonaföldjén, miután egy világháborús szerkezet felrobbant a területen. Senki sem sérült meg.","shortLead":"Egy messziről is jól látható kráter alakult ki a németországi Ahlbach település gabonaföldjén, miután egy világháborús...","id":"20190626_masodik_vilaghaborus_bomba_robbanas_nemetorszag_krater_kukoricamezo_ahlbach","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=932bb0ca-1e76-4f05-888a-9768c23569f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd3d7c91-6118-4483-81a8-da87ef60838a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_masodik_vilaghaborus_bomba_robbanas_nemetorszag_krater_kukoricamezo_ahlbach","timestamp":"2019. június. 26. 10:33","title":"Óriási krátert hagyott maga után egy felrobbant világháborús bomba Németországban – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f35453c-ad21-4619-bbbd-62ad8588a1d4","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Egyszeri extra juttatást adna a közmunkásoknak az Orbán-kormány: egységesen megkapnák az egy havi bér 90 százalékát, vagyis bruttó 73 377 forintot – tudta meg a hvg.hu, az erről szóló jogszabály-módosító javaslatot már ki is dolgozta a belügyi és az igazságügyi tárca. A több mint 100 ezer közmunkásnak járó, összegében szinte 13. havi fizetéssel felérő juttatás 9 milliárd forintba kerülne az állami büdzséből, hivatalosan azzal indokolnák, hogy a közmunkások álláskeresését akarják támogatni. Az ajándékpénzt valószínűleg az őszi önkormányzati választások időszakában fizetnék ki, ezért a közmunkás-szakszervezet vezetője szerint ez egyszerű szavazatvásárlás.","shortLead":"Egyszeri extra juttatást adna a közmunkásoknak az Orbán-kormány: egységesen megkapnák az egy havi bér 90 százalékát...","id":"20190627_Pluszpenz_a_kozmunkasoknak_extra_fizetest_osztana_az_Orbankormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f35453c-ad21-4619-bbbd-62ad8588a1d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ec89077-488d-4a76-be10-371c7c124c40","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Pluszpenz_a_kozmunkasoknak_extra_fizetest_osztana_az_Orbankormany","timestamp":"2019. június. 27. 06:30","title":"Extra fizetést osztana a közmunkásoknak az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f2d33c-e707-498a-b319-4e56547c5585","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges tesztet hajtott végre a NASA és az amerikai légügyi hatóság (FAA), hogy modellezni tudja egy Fokker F28-as lezuhanását és következményeit.","shortLead":"Különleges tesztet hajtott végre a NASA és az amerikai légügyi hatóság (FAA), hogy modellezni tudja egy Fokker F28-as...","id":"20190625_nasa_langley_research_center_nasa_foldbe_csapodas_repulobaleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3f2d33c-e707-498a-b319-4e56547c5585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b158b91-467f-4a98-8e6f-7b6bf4113bae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_nasa_langley_research_center_nasa_foldbe_csapodas_repulobaleset","timestamp":"2019. június. 25. 18:03","title":"A földre dobtak egy 15 tonnás repülőt a NASA szakemberei, de jó okkal – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"988606ea-784d-454b-a70d-9c0aff4d64d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Budapesti Fesztiválzenekar dél-koreai turnéjának koncertjeit a dunai hajóbalesetben elhunyt áldozatok emlékének szenteli. Felállva játszott a zenekar Szöulban.



","shortLead":"A Budapesti Fesztiválzenekar dél-koreai turnéjának koncertjeit a dunai hajóbalesetben elhunyt áldozatok emlékének...","id":"20190626_A_hajobaleset_aldozataira_emlekeztek_DelKoreaban_Fischer_Ivanek_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=988606ea-784d-454b-a70d-9c0aff4d64d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3cb7617-f44f-40b4-87cc-b7e654bf8689","keywords":null,"link":"/elet/20190626_A_hajobaleset_aldozataira_emlekeztek_DelKoreaban_Fischer_Ivanek_video","timestamp":"2019. június. 26. 17:53","title":"A hajóbaleset áldozataira emlékeztek Dél-Koreában Fischer Ivánék (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26933e25-a4cd-4187-9b33-b7b7302da06b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Strandfejlesztéssel indult a nyár, fecskeovival zárul Zebegényben.","shortLead":"Strandfejlesztéssel indult a nyár, fecskeovival zárul Zebegényben.","id":"20190626_Strandot_akartak_fejleszteni_Zebegenyben_de_a_jottek_a_fecskek_es","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26933e25-a4cd-4187-9b33-b7b7302da06b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b13e00e-e0ad-4398-84d6-3662e6d0499d","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Strandot_akartak_fejleszteni_Zebegenyben_de_a_jottek_a_fecskek_es","timestamp":"2019. június. 26. 17:31","title":"Fészkelő fecskék foglalták el a zebegényi strandot, az önkormányzat pedig igazán menőn reagált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]