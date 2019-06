Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A frakció legalábbis büszkén hangoztatta, hogy minden tagja támogatja Manfred Webert. Vagy a Fidesz lépett ki a Néppártból, vagy a Néppárt felejtette el, hogy még ott vannak
A hétvégén visszatér a kánikula.
Strandidővel búcsúzik a június A több mint 100 ezer közmunkásnak járó, összegében szinte 13. havi fizetéssel felérő juttatás 9 milliárd forintba kerülne az állami büdzséből, hivatalosan azzal indokolnák, hogy a közmunkások álláskeresését akarják támogatni. Az ajándékpénzt valószínűleg az őszi önkormányzati választások időszakában fizetnék ki, ezért a közmunkás-szakszervezet vezetője szerint ez egyszerű szavazatvásárlás.
Extra fizetést osztana a közmunkásoknak az Orbán-kormány
Amíg csak bírja szusszal. Puzsér Róbert is megszólalt azt követően, hogy Karácsony Gergely nyerte az előválasztás második fordulóját. Puzsér: Karácsony „hazudott, hazudik és hazudni fog"
A kivitelezési munkák során az bicikliút mellet a hidak és a part menti környezet is megújul.
30 kilométeres kerékpárút épül Angyalföldtől Rákoskeresztúrig
A sofőr téves manővere miatt a busz elakadt a kórház előtti emelkedős részen.
A nap fotói: fennakadt egy BKK-busz a Szent János Kórháznál
Figyelembe veszik a turisztikai szempontokat is.
825 millió forintot költ a kormány sürgős szúnyogirtásra Ebből 75 milliárdot osztottak ki egyedi elbírálással, a Miniszterelnökség „szakmai javaslatai" alapján. A pénz nagy része Erdélybe ment.
A kormány suttyomban sokkal több pénzt tol ki a határon túlra