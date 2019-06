Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2962254d-90cd-4b07-a278-ebc7c7a9662d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hivatalos végeredmény legkésőbb 6-kor kiderül.","shortLead":"A hivatalos végeredmény legkésőbb 6-kor kiderül.","id":"20190626_szavazas_elovalasztas_karacsony_kalman","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2962254d-90cd-4b07-a278-ebc7c7a9662d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"defed425-4fdd-4441-afdb-49a49f4738e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_szavazas_elovalasztas_karacsony_kalman","timestamp":"2019. június. 26. 12:30","title":"Eredményt hirdetünk: a hvg.hu olvasói szerint Karácsony nyeri az előválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f857c3d-1362-48c0-b60b-5971f328d0d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ugyanúgy, mint két hete, a német kancellár most is teljes testében remegni kezdett. ","shortLead":"Ugyanúgy, mint két hete, a német kancellár most is teljes testében remegni kezdett. ","id":"20190627_Ismet_rosszul_lett_egy_ceremonian_Angela_Merkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f857c3d-1362-48c0-b60b-5971f328d0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d09f230-c655-46d2-8c5e-b178e167b238","keywords":null,"link":"/vilag/20190627_Ismet_rosszul_lett_egy_ceremonian_Angela_Merkel","timestamp":"2019. június. 27. 11:44","title":"Ismét rosszul lett egy nyilvános eseményen Angela Merkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9daa21-c48e-4959-92ee-f99a5fb6f488","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A magyarok közel fele készpénzzel fizet egy kutatás szerint. Főleg megszokásból. Az elektronikus fizetési megoldásokat emellett sokan bonyolultnak és veszélyesnek tartják.","shortLead":"A magyarok közel fele készpénzzel fizet egy kutatás szerint. Főleg megszokásból. Az elektronikus fizetési megoldásokat...","id":"20190626_Ugy_vannak_a_magyarok_a_keszpenzzel_mint_egy_rossz_hazassaggal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d9daa21-c48e-4959-92ee-f99a5fb6f488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119e027c-f827-4beb-b79e-6fb7f9dc4d30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Ugy_vannak_a_magyarok_a_keszpenzzel_mint_egy_rossz_hazassaggal","timestamp":"2019. június. 26. 16:15","title":"Úgy vannak a magyarok a készpénzzel, mint egy rossz házassággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"988606ea-784d-454b-a70d-9c0aff4d64d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Budapesti Fesztiválzenekar dél-koreai turnéjának koncertjeit a dunai hajóbalesetben elhunyt áldozatok emlékének szenteli. Felállva játszott a zenekar Szöulban.



","shortLead":"A Budapesti Fesztiválzenekar dél-koreai turnéjának koncertjeit a dunai hajóbalesetben elhunyt áldozatok emlékének...","id":"20190626_A_hajobaleset_aldozataira_emlekeztek_DelKoreaban_Fischer_Ivanek_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=988606ea-784d-454b-a70d-9c0aff4d64d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3cb7617-f44f-40b4-87cc-b7e654bf8689","keywords":null,"link":"/elet/20190626_A_hajobaleset_aldozataira_emlekeztek_DelKoreaban_Fischer_Ivanek_video","timestamp":"2019. június. 26. 17:53","title":"A hajóbaleset áldozataira emlékeztek Dél-Koreában Fischer Ivánék (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b372a02b-31eb-4c51-bf81-9f570a5bd53f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tisztújítást tartott és polgármesterjelöltekről döntött a Fidesz budapesti szervezete.","shortLead":"Tisztújítást tartott és polgármesterjelöltekről döntött a Fidesz budapesti szervezete.","id":"20190626_Az_osszes_hivatalban_levo_Fideszpolgarmester_indul_a_fovarosi_valasztason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b372a02b-31eb-4c51-bf81-9f570a5bd53f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d86a3db-953c-41fe-b8e3-3d16d30e8853","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Az_osszes_hivatalban_levo_Fideszpolgarmester_indul_a_fovarosi_valasztason","timestamp":"2019. június. 26. 15:05","title":"Az összes hivatalban lévő Fidesz-polgármester indul a fővárosi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b53490ca-e0c8-4c8f-9186-d6a3f6b49048","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A megválasztott főpolgármester-jelölt előtt Isztambul a példa. Ő lesz Tarlós István kihívója ősszel a főpolgármester-választáson.","shortLead":"A megválasztott főpolgármester-jelölt előtt Isztambul a példa. Ő lesz Tarlós István kihívója ősszel...","id":"20190626_Elovalasztas_Karacsony_Gergely_Kalman_Olga_DK_MSZP_KerpelFronius_Gabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b53490ca-e0c8-4c8f-9186-d6a3f6b49048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c5bee1a-747f-44f0-8fb4-76213a883a4c","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Elovalasztas_Karacsony_Gergely_Kalman_Olga_DK_MSZP_KerpelFronius_Gabor","timestamp":"2019. június. 26. 18:04","title":"Karácsony Gergely nyerte az előválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9c43221-1546-47b2-ae6b-d60636bb1c38","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiterjesztette a Google az offline elérhető állományok körét a Google Drive-on, és a sikeres esztek után a jövőben már nemcsak a saját, Google-formátumú fájlokat lehet megtekinteni internet nélkül.","shortLead":"Kiterjesztette a Google az offline elérhető állományok körét a Google Drive-on, és a sikeres esztek után a jövőben már...","id":"20190626_google_drive_beta_teszt_offline_eleres_fajlok_elerese_netkapcsolat_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9c43221-1546-47b2-ae6b-d60636bb1c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f498c5d4-dd02-4149-b0f6-bc56d3df1184","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_google_drive_beta_teszt_offline_eleres_fajlok_elerese_netkapcsolat_nelkul","timestamp":"2019. június. 26. 13:03","title":"Jó hír: hamarosan internet nélkül is minden elérhető lesz a Google Drive-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f857c3d-1362-48c0-b60b-5971f328d0d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kancellár is úgy látja, hogy a helyzet sokkal összetettebb, mint öt éve. ","shortLead":"A kancellár is úgy látja, hogy a helyzet sokkal összetettebb, mint öt éve. ","id":"20190626_Merkel_megingott_mar_szerinte_se_biztos_hogy_Weber_lesz_a_bizottsag_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f857c3d-1362-48c0-b60b-5971f328d0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3028d964-aef1-4c8f-9163-e6fe9761e6f1","keywords":null,"link":"/vilag/20190626_Merkel_megingott_mar_szerinte_se_biztos_hogy_Weber_lesz_a_bizottsag_elnoke","timestamp":"2019. június. 26. 17:04","title":"Merkel megingott: már szerinte sem biztos, hogy Weber lesz a bizottság elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]