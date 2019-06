Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64d626ba-44cf-48e7-8e3f-f00a5f30c03a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi oldalon országokra bontva láthatja, melyek azok a YouTube-videók, amelyekre a legtöbben kíváncsiak.","shortLead":"Az alábbi oldalon országokra bontva láthatja, melyek azok a YouTube-videók, amelyekre a legtöbben kíváncsiak.","id":"20190629_popular50_legnepszerubb_youtube_videok_orszagos_bontasban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64d626ba-44cf-48e7-8e3f-f00a5f30c03a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45686a4-bb21-4bde-8c55-f65f546d9082","keywords":null,"link":"/tudomany/20190629_popular50_legnepszerubb_youtube_videok_orszagos_bontasban","timestamp":"2019. június. 29. 12:03","title":"Ne keresgéljen sokat: itt megtalálhatja az igazán népszerű YouTube-videókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668d0130-ca09-476b-95c9-798c7c594373","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megmozdulást az Akadémiai Dolgozók Fóruma szervezi, a tüntetés délután négykor kezdődik az MTA székházánál, a Széchenyi István téren. A szervezők a tüntetéssel is ki akarják fejezni, hogy elutasítják az Akadémia kutatóhálózatának elrablását. ","shortLead":"A megmozdulást az Akadémiai Dolgozók Fóruma szervezi, a tüntetés délután négykor kezdődik az MTA székházánál...","id":"20190629_Tuntetes_lesz_kedden_az_MTA_szabadsagaert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=668d0130-ca09-476b-95c9-798c7c594373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f86bdb7-d08b-47b5-a4e3-9e2c8da97b95","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Tuntetes_lesz_kedden_az_MTA_szabadsagaert","timestamp":"2019. június. 29. 21:53","title":"Tüntetés lesz kedden az MTA szabadságáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4faee2d-02ff-4e6c-84bf-17fe029a5c7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nem ismétlődő rádiókitörések forrásának meghatározása eddig gyakorlatilag lehetetlen volt, hiszen a tudósok nem tudták megjósolni, hol bukkan majd fel a \"következő\". Egy új módszer segítségével sikerült áthidalni a problémát, de végül csak több lett a kérdés, mint a válasz.","shortLead":"A nem ismétlődő rádiókitörések forrásának meghatározása eddig gyakorlatilag lehetetlen volt, hiszen a tudósok nem...","id":"20190629_csillagaszat_radiokitores_radiojel_vilagur","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4faee2d-02ff-4e6c-84bf-17fe029a5c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e30ce23-499d-4550-b3b1-0338d1d25bf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190629_csillagaszat_radiokitores_radiojel_vilagur","timestamp":"2019. június. 29. 09:03","title":"Különös rádiójelet fogtak be a csillagászok, és nem onnan jött, ahonnan várták volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4859e56-ac42-4ee0-a93b-b3b13b0a69c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újraindítják a kereskedelmi tárgyalásokat.","shortLead":"Újraindítják a kereskedelmi tárgyalásokat.","id":"20190629_Kibekult_Trump_Kinaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4859e56-ac42-4ee0-a93b-b3b13b0a69c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d84ca1a-98e5-42fe-9433-b311d1616ec3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190629_Kibekult_Trump_Kinaval","timestamp":"2019. június. 29. 09:57","title":"Kibékült Trump Kínával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f16a185-6c2e-4884-8a35-febb5bb6e68a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az építkezés miatt egy Kr. e. 1700-1500 évekre keltezhető temető nyomaira bukkantak. ","shortLead":"Az építkezés miatt egy Kr. e. 1700-1500 évekre keltezhető temető nyomaira bukkantak. ","id":"20190628_3700_eves_urnatemetot_talaltak_egy_kecskemeti_melygarazs_epitesekor__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f16a185-6c2e-4884-8a35-febb5bb6e68a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba84ce1c-c3a7-45ad-87b2-c301cd322d9b","keywords":null,"link":"/kultura/20190628_3700_eves_urnatemetot_talaltak_egy_kecskemeti_melygarazs_epitesekor__fotok","timestamp":"2019. június. 28. 20:28","title":"3700 éves urnatemetőt találtak egy kecskeméti mélygarázs építésekor - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0aaa52-086c-4f4b-888c-ea55f7867051","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elképzelhető, hogy Trump és Kim csak kezet fognak egymással, mindazonáltal azt is hozzátette, hogy \"egy kézfogás nagyon sokat jelenthet\" - mondta a vasárnapra tervezett találkozóról a dél-koreai elnök.","shortLead":"Elképzelhető, hogy Trump és Kim csak kezet fognak egymással, mindazonáltal azt is hozzátette, hogy \"egy kézfogás nagyon...","id":"20190630_Trump_a_demilitarizalt_ovezetben_talalkozik_Kim_Dzsong_Unnal_a_delkoreai_elnok_is_elkiseri","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d0aaa52-086c-4f4b-888c-ea55f7867051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beb1a902-e98b-45d0-a35f-a313298d1dbd","keywords":null,"link":"/vilag/20190630_Trump_a_demilitarizalt_ovezetben_talalkozik_Kim_Dzsong_Unnal_a_delkoreai_elnok_is_elkiseri","timestamp":"2019. június. 30. 07:23","title":"Trump a demilitarizált övezetben találkozik Kim Dzsong Unnal, a dél-koreai elnök is elkíséri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9308c4e-0fba-4e0e-bd0b-ad8c7c585f5e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Oroszország megegyezett Szaúd-Arábiával arról, hogy további hat-kilenc hónappal meghosszabbítják az olajkitermelést korlátozó megállapodás hatályát, amelyet a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) tagállamai és szövetségeseik kötöttek tavaly decemberben - jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök szombaton Oszakában.","shortLead":"Oroszország megegyezett Szaúd-Arábiával arról, hogy további hat-kilenc hónappal meghosszabbítják az olajkitermelést...","id":"20190629_Meghosszabbitottak_az_oroszszaudi_olajkitermelesi_alkut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9308c4e-0fba-4e0e-bd0b-ad8c7c585f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc2f504-399e-41b0-ab11-61d1f720b181","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190629_Meghosszabbitottak_az_oroszszaudi_olajkitermelesi_alkut","timestamp":"2019. június. 29. 18:50","title":"Meghosszabbították az orosz-szaúdi olajkitermelési alkut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f37a05-d5c5-400d-acc1-fc93a8fa642a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tart még a kárelhárítás.","shortLead":"Tart még a kárelhárítás.","id":"20190629_Otezer_szabolcsi_haztartasban_nincs_meg_aram","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38f37a05-d5c5-400d-acc1-fc93a8fa642a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb2b737-b984-4d13-bb3c-14f2bf1ce117","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Otezer_szabolcsi_haztartasban_nincs_meg_aram","timestamp":"2019. június. 29. 10:05","title":"Ötezer szabolcsi háztartásban nincs még áram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]