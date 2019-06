Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64d626ba-44cf-48e7-8e3f-f00a5f30c03a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi oldalon országokra bontva láthatja, melyek azok a YouTube-videók, amelyekre a legtöbben kíváncsiak.","shortLead":"Az alábbi oldalon országokra bontva láthatja, melyek azok a YouTube-videók, amelyekre a legtöbben kíváncsiak.","id":"20190629_popular50_legnepszerubb_youtube_videok_orszagos_bontasban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64d626ba-44cf-48e7-8e3f-f00a5f30c03a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45686a4-bb21-4bde-8c55-f65f546d9082","keywords":null,"link":"/tudomany/20190629_popular50_legnepszerubb_youtube_videok_orszagos_bontasban","timestamp":"2019. június. 29. 12:03","title":"Ne keresgéljen sokat: itt megtalálhatja az igazán népszerű YouTube-videókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73ad3db-d4b4-4e88-8c03-d7d73e338fef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyorsan növekszik az Apple zeneszolgáltatásának fizetős bázisa, már 60 millióan vannak. Csak idő kérdése és lehagyják a Spotifyt?","shortLead":"Gyorsan növekszik az Apple zeneszolgáltatásának fizetős bázisa, már 60 millióan vannak. Csak idő kérdése és lehagyják...","id":"20190629_apple_music_spotify_streaming_zeneszolgaltatas_zenehallgatas_mobilon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e73ad3db-d4b4-4e88-8c03-d7d73e338fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb8a6cf-c65b-4387-9f8d-c3f5e95512ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190629_apple_music_spotify_streaming_zeneszolgaltatas_zenehallgatas_mobilon","timestamp":"2019. június. 29. 16:03","title":"Mi lesz így veled, Spotify? Kilőtt az Apple Music","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebcf396-fb69-492b-9927-d0df2774cd1d","c_author":"Zelki Benjámin","category":"itthon","description":"Szombaton a Római-parton megmutatták a budapestiek, hogy elementáris igényük volna arra, hogy sokkal több kapcsolatuk lehessen a folyóval. És arra, hogy ingyen strandolhassanak.","shortLead":"Szombaton a Római-parton megmutatták a budapestiek, hogy elementáris igényük volna arra, hogy sokkal több kapcsolatuk...","id":"20190630_Budapestnek_nagyon_kell_egy_strand_a_Dunanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ebcf396-fb69-492b-9927-d0df2774cd1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1bcdb8-82b8-4650-aa60-978468d65763","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Budapestnek_nagyon_kell_egy_strand_a_Dunanal","timestamp":"2019. június. 30. 12:30","title":"Öt nap alatt olyan strand épült Budapesten, amilyet negyven éve nem láttak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac","c_author":"RTL Hírek","category":"gazdasag","description":"99 százalékban biztos abban, ha nem rabolt volna, már nem lenne az élők sorában - ezt mondta az RTL Híradójában az a férfi, aki csütörtökön gázspray-vel fújta le egy győri benzinkút alkalmazottait, tízmilliót zsákmányolt, majd önként feladta magát.","shortLead":"99 százalékban biztos abban, ha nem rabolt volna, már nem lenne az élők sorában - ezt mondta az RTL Híradójában...","id":"20190629_A_rablo_a_sajat_eletet_meg_a_hozzatartozoit_probalta_menteni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"648acc33-e531-4d13-8c1d-7498e201a2fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190629_A_rablo_a_sajat_eletet_meg_a_hozzatartozoit_probalta_menteni","timestamp":"2019. június. 29. 20:12","title":"A rabló a saját életét meg a hozzátartozóit próbálta menteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df0711cf-ea86-4f59-954b-e0c68db75f95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azzal is enyhítenének a létszámhiányon, hogy vidékről irányítanának dolgozókat Budapestre.","shortLead":"Azzal is enyhítenének a létszámhiányon, hogy vidékről irányítanának dolgozókat Budapestre.","id":"20190628_Roviditi_a_fovarosi_kormanyablakok_nyitvatartasat_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df0711cf-ea86-4f59-954b-e0c68db75f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e78a9d7-80d9-4fc2-b76a-ae907fb3b234","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_Roviditi_a_fovarosi_kormanyablakok_nyitvatartasat_a_kormany","timestamp":"2019. június. 28. 19:31","title":"Rövidíti a fővárosi kormányablakok nyitvatartását a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0adb4871-5106-4059-94c0-1e8320ddac66","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyalogos és az a volvós is hibázhatott. ","shortLead":"A gyalogos és az a volvós is hibázhatott. ","id":"20190629_gyalogos_zebra_gyor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0adb4871-5106-4059-94c0-1e8320ddac66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0384c6-3724-4f05-82dd-8733953e3852","keywords":null,"link":"/cegauto/20190629_gyalogos_zebra_gyor","timestamp":"2019. június. 29. 10:38","title":"Így lesz majdnem sokszereplős baleset egy sima gyalogátkelésből - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdbd39c8-a87b-45d6-9cfb-099f1d66939e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190630_Welcome_back_mondta_Orban_a_hazigazda_Tusknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdbd39c8-a87b-45d6-9cfb-099f1d66939e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef8cf245-127c-4537-bd58-d8ef2fd997b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Welcome_back_mondta_Orban_a_hazigazda_Tusknak","timestamp":"2019. június. 30. 15:45","title":"\"Welcome back!\" - mondta Orbán a házigazda Tusknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42066350-a254-4676-a5ac-0c4d677729e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy sétahajó kapitánya adta le a vészjelzést. ","shortLead":"Egy sétahajó kapitánya adta le a vészjelzést. ","id":"20190628_Budapest_kozepen_probalta_meg_atuszni_a_Dunat_egy_ferfi_a_rendorok_mentettek_ki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42066350-a254-4676-a5ac-0c4d677729e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a49513a-55cf-4122-aaa2-e3629f5d6ac3","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_Budapest_kozepen_probalta_meg_atuszni_a_Dunat_egy_ferfi_a_rendorok_mentettek_ki","timestamp":"2019. június. 28. 19:25","title":"Budapest közepén próbálta meg átúszni a Dunát egy férfi, a rendőrök mentették ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]