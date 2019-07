Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31e4a01c-aa13-4ce9-8117-2a3ce07a1bc6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Manfred Weber a jelöltek között sem volt.","shortLead":"Manfred Weber a jelöltek között sem volt.","id":"20190703_europai_parlament_elnokvalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31e4a01c-aa13-4ce9-8117-2a3ce07a1bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac25bd8d-383a-41be-9771-e0ffc9e85695","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190703_europai_parlament_elnokvalasztas","timestamp":"2019. július. 03. 13:06","title":"Megválasztották az Európai Parlament új elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a763f68-434a-48a6-a762-6cd2e266ee68","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Zsolnay-kerámia szakértője, a pécsi múzeumi élet motorja volt.","shortLead":"A Zsolnay-kerámia szakértője, a pécsi múzeumi élet motorja volt.","id":"20190702_Elhunyt_Hars_Eva_muveszettortenesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a763f68-434a-48a6-a762-6cd2e266ee68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e1d56f-726d-4147-82c2-e82094d8381d","keywords":null,"link":"/kultura/20190702_Elhunyt_Hars_Eva_muveszettortenesz","timestamp":"2019. július. 02. 09:27","title":"Elhunyt Hárs Éva művészettörténész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2158b1ac-18e0-4f82-a14a-8234df4ce68a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az előző szerződés lejárt, hát újat hirdetett az MTVA.","shortLead":"Az előző szerződés lejárt, hát újat hirdetett az MTVA.","id":"20190702_Ujabb_500_millio_forintot_taxizhatnak_el_az_MTVA_dolgozoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2158b1ac-18e0-4f82-a14a-8234df4ce68a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eafc5e5c-99ac-4b3d-b140-1a85a31f3e78","keywords":null,"link":"/kkv/20190702_Ujabb_500_millio_forintot_taxizhatnak_el_az_MTVA_dolgozoi","timestamp":"2019. július. 02. 07:52","title":"Újabb 500 millió forintot taxizhatnak el az MTVA dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91b3316a-41d0-4ba9-98b4-578b09fe4937","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idegesítette, hogy az állat átjárkál hozzá.","shortLead":"Idegesítette, hogy az állat átjárkál hozzá.","id":"20190703_Hozzavagta_egy_no_a_szomszedok_ajtajahoz_a_macskajukat_a_biztonsagi_kamera_meg_felvette","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91b3316a-41d0-4ba9-98b4-578b09fe4937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54fd732-4a76-4239-abf9-feafb62a8562","keywords":null,"link":"/elet/20190703_Hozzavagta_egy_no_a_szomszedok_ajtajahoz_a_macskajukat_a_biztonsagi_kamera_meg_felvette","timestamp":"2019. július. 03. 17:39","title":"Hozzávágta egy nő a szomszédok ajtajához a macskájukat, a kamera meg felvette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f6157c4-9da4-4682-b7f8-704372212910","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elemzés szerint az EP-választás után is stabilan vezeti a pártok népszerűségi listáját a Fidesz-KDNP.","shortLead":"Az elemzés szerint az EP-választás után is stabilan vezeti a pártok népszerűségi listáját a Fidesz-KDNP.","id":"20190702_A_Nezopont_szerint_a_Ketfarkuak_tamogatottsaga_eleri_a_bejutasi_kuszobot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f6157c4-9da4-4682-b7f8-704372212910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95194a55-712e-4ea8-b804-978b4c949bf5","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_A_Nezopont_szerint_a_Ketfarkuak_tamogatottsaga_eleri_a_bejutasi_kuszobot","timestamp":"2019. július. 02. 13:44","title":"A Nézőpont szerint a Kétfarkúak támogatottsága eléri a bejutási küszöböt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe13a7e-c53d-4f63-ab49-2ad2a2afc6ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Semmi esély nincs arra, hogy Vince Lambert valaha is magához térjen, a felesége joggal kérheti, hogy kapcsolják le a gépekről.","shortLead":"Semmi esély nincs arra, hogy Vince Lambert valaha is magához térjen, a felesége joggal kérheti, hogy kapcsolják le...","id":"20190702_Lekapcsoljak_a_gepekrol_a_ferfit_aki_2008_ota_van_vegetativ_allapotban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fe13a7e-c53d-4f63-ab49-2ad2a2afc6ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805b8d94-f141-400b-b4bb-cdf5a4f49fb2","keywords":null,"link":"/elet/20190702_Lekapcsoljak_a_gepekrol_a_ferfit_aki_2008_ota_van_vegetativ_allapotban","timestamp":"2019. július. 02. 17:38","title":"Lekapcsolják a gépekről a férfit, aki 2008 óta van vegetatív állapotban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca68473-3154-4963-ac61-5934461ab3bb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Operarendezőként debütál a milánói Scalában Woody Allen, aki Puccini Gianni Schicchi című vígoperáját állítja színpadra. A darabot július 6-án mutatják be Fischer Ádám vezényletével.","shortLead":"Operarendezőként debütál a milánói Scalában Woody Allen, aki Puccini Gianni Schicchi című vígoperáját állítja...","id":"20190703_Egyutt_dolgozik_Fischer_Adam_Woody_Allennel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bca68473-3154-4963-ac61-5934461ab3bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80bfac90-a2ca-4dcc-9303-96a555c2e91c","keywords":null,"link":"/kultura/20190703_Egyutt_dolgozik_Fischer_Adam_Woody_Allennel","timestamp":"2019. július. 03. 12:06","title":"Együtt dolgozik Fischer Ádám Woody Allennel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3979f84f-3cf3-453b-8a8b-52d64eb75f0e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az FBI megvizsgálta a küldeményt, és nem találta nyomát szarinnak.","shortLead":"Az FBI megvizsgálta a küldeményt, és nem találta nyomát szarinnak.","id":"20190702_facebook_szarin_idegmereg_csomag_fbi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3979f84f-3cf3-453b-8a8b-52d64eb75f0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a2693c-c479-4b36-b2f4-1e813c7600d1","keywords":null,"link":"/vilag/20190702_facebook_szarin_idegmereg_csomag_fbi","timestamp":"2019. július. 02. 18:47","title":"Mégsem volt idegméreg a Facebooknak küldött csomagban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]