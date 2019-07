Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e37ca5fc-52f5-40cb-9967-c7d982332f18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Égi Tamás hosszú betegség után, 59 évesen hunyt el. ","shortLead":"Égi Tamás hosszú betegség után, 59 évesen hunyt el. ","id":"20190703_Meghalt_Szekesfehevar_alpolgarmestere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e37ca5fc-52f5-40cb-9967-c7d982332f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf128c1-78f6-498f-98a2-cfb0d110ff1c","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Meghalt_Szekesfehevar_alpolgarmestere","timestamp":"2019. július. 03. 18:00","title":"Meghalt Székesfehévár alpolgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ad0215-d2f2-45ab-8d6f-5a032662618d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Július 6-7-én, 13-14-én, 20-21-én és 27-28-án – szombatonként és vasárnaponként – a dunai átkelőt a közúti és a közösségi közlekedési forgalom elől is lezárják, kizárólag a gyalogosok használhatják.","shortLead":"Július 6-7-én, 13-14-én, 20-21-én és 27-28-án – szombatonként és vasárnaponként – a dunai átkelőt a közúti és...","id":"20190703_szabadsag_hid_szabihid_programok_kozlekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7ad0215-d2f2-45ab-8d6f-5a032662618d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"420c301a-1b7f-4ae4-a1ee-67644c63131e","keywords":null,"link":"/kultura/20190703_szabadsag_hid_szabihid_programok_kozlekedes","timestamp":"2019. július. 03. 14:53","title":"Újra a gyalogosoké lesz a Szabadság híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A szokásoktól eltérően csütörtök helyett szerdán tartották a Kormányinfót. A brüsszeli eseményeket értékelte elsősorban Gulyás Gergely.","shortLead":"A szokásoktól eltérően csütörtök helyett szerdán tartották a Kormányinfót. A brüsszeli eseményeket értékelte elsősorban...","id":"20190703_Gulyas_Gergely_Megbukott_a_csucsjelolti_rendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0033fc69-1d59-4538-9c2b-e07b6cbb3f56","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Gulyas_Gergely_Megbukott_a_csucsjelolti_rendszer","timestamp":"2019. július. 03. 14:19","title":"Gulyás Gergely a norvég pénzekről: Nekünk ez jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9eea99b-d532-425b-8d8d-76aa0a8bbe50","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Olyan múzeum ez, aminél nehéz illendően válaszolni, a \"Na, milyen volt a kiállítás?\" kérdésre.","shortLead":"Olyan múzeum ez, aminél nehéz illendően válaszolni, a \"Na, milyen volt a kiállítás?\" kérdésre.","id":"20190704_Muzeum_nyilt_Japanban_az_urulekrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9eea99b-d532-425b-8d8d-76aa0a8bbe50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cbd7a04-0ee6-48b2-b580-a3afad765d90","keywords":null,"link":"/elet/20190704_Muzeum_nyilt_Japanban_az_urulekrol","timestamp":"2019. július. 04. 10:11","title":"Múzeum nyílt Japánban az ürülékről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar–francia kettős bejutott a második fordulóba, a legjobb 32 közé a teniszbajnokság női páros versenyében.","shortLead":"A magyar–francia kettős bejutott a második fordulóba, a legjobb 32 közé a teniszbajnokság női páros versenyében.","id":"20190703_babos_timea_kristina_mladnovic_wimbledon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f98a9ed-367c-4322-b74b-9eaa0e9cbe78","keywords":null,"link":"/sport/20190703_babos_timea_kristina_mladnovic_wimbledon","timestamp":"2019. július. 03. 14:31","title":"Jó rajtot vett Babos és Mladenovic Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4411496-2d7f-43ab-9085-709796b76081","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Lee Iacocca 94 éves korában, Parkinson-kórban hunyt el. Ő volt az, aki az 1980-as években megmentette a csődtől a Chrysler autógyárat, és az amerikai gazdaság sztárjává vált. ","shortLead":"Lee Iacocca 94 éves korában, Parkinson-kórban hunyt el. Ő volt az, aki az 1980-as években megmentette a csődtől...","id":"20190703_lee_iacocca_amerikai_autoipar_ford_chrysler","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4411496-2d7f-43ab-9085-709796b76081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d12e446-8717-41aa-a0b8-a17c39b2d87f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190703_lee_iacocca_amerikai_autoipar_ford_chrysler","timestamp":"2019. július. 03. 08:32","title":"Meghalt az amerikai autóipar legendás menedzsere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d7172f2-d9bb-41ae-8a06-3c52185f4024","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Erre a Gazdasági Versenyhivatal kötelezte, miután engedélyezte, hogy a öt településen megvásárolják a Mobil Petrol hálózat üzemanyagtöltő állomásait.","shortLead":"Erre a Gazdasági Versenyhivatal kötelezte, miután engedélyezte, hogy a öt településen megvásárolják a Mobil Petrol...","id":"20190703_Olcsobban_adja_az_uzemanyagot_Mezokovacshazan_a_Mol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d7172f2-d9bb-41ae-8a06-3c52185f4024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d71dbbc-eb98-42ea-b0dd-986d02f3da27","keywords":null,"link":"/kkv/20190703_Olcsobban_adja_az_uzemanyagot_Mezokovacshazan_a_Mol","timestamp":"2019. július. 03. 13:50","title":"Olcsóbban adja az üzemanyagot Mezőkovácsházán a Mol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2b21bd0-fbac-4824-be67-4df0b353cde4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nagy volt a tét. A négy közé jutás mellett az is, hogy az Eb első hat helyezettje kvalifikálja magát az olimpiai selejtezőtornára. Ez utóbbi lehetőség még nyitva a női válogatott előtt.","shortLead":"Nagy volt a tét. A négy közé jutás mellett az is, hogy az Eb első hat helyezettje kvalifikálja magát az olimpiai...","id":"20190704_Egy_hajszallal_de_elbukta_az_Ebnegyeddontot_a_kosarvalogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2b21bd0-fbac-4824-be67-4df0b353cde4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9d213a-d8a3-4096-a47b-3b3f21fe760c","keywords":null,"link":"/sport/20190704_Egy_hajszallal_de_elbukta_az_Ebnegyeddontot_a_kosarvalogatott","timestamp":"2019. július. 04. 14:27","title":"Egy hajszállal, de elbukta az Eb-negyeddöntőt a kosárválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]