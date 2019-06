Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf3c5f87-3b6a-4b23-a03d-235f80c2911d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ez minden idők legmagasabb egyhetes forgalmi adata a piacon. ","shortLead":"Ez minden idők legmagasabb egyhetes forgalmi adata a piacon. ","id":"20190612_varga_mihaly_allamkotveny_529_millliard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf3c5f87-3b6a-4b23-a03d-235f80c2911d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6281ea90-3a67-4862-853c-0a9e9aa7bf6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190612_varga_mihaly_allamkotveny_529_millliard","timestamp":"2019. június. 12. 09:02","title":"Máris 529 milliárd forintnyit jegyeztek az új állampapírból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8045d64-5c32-49e0-a5fe-f4bc37950cae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aztán alulról megérkezett a jegesmedve maga is.\r

\r

","shortLead":"Aztán alulról megérkezett a jegesmedve maga is.\r

\r

","id":"20190611_Megbanta_mint_kacsa_aki_leszallt_a_jegesmedve_tavara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8045d64-5c32-49e0-a5fe-f4bc37950cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"056f5d6c-879e-4c81-88eb-8cec863bbc90","keywords":null,"link":"/elet/20190611_Megbanta_mint_kacsa_aki_leszallt_a_jegesmedve_tavara","timestamp":"2019. június. 11. 19:23","title":"Megbánta, mint a kacsa, amikor leszállt a jegesmedve tavára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08c16908-3d29-433e-8825-1830c228a994","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kijött egy friss top 10-es lista a britek kedvenceiről.","shortLead":"Kijött egy friss top 10-es lista a britek kedvenceiről.","id":"20190610_Ed_Sheerannak_meg_albumot_sem_kell_kiadnia_hogy_o_legyen_a_legjatszottabb_zenesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08c16908-3d29-433e-8825-1830c228a994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea00494-f341-460d-b1ca-7fe32fc131ec","keywords":null,"link":"/kultura/20190610_Ed_Sheerannak_meg_albumot_sem_kell_kiadnia_hogy_o_legyen_a_legjatszottabb_zenesz","timestamp":"2019. június. 10. 17:58","title":"Ed Sheerannek még albumot sem kell kiadnia, hogy ő legyen a legjátszottabb zenész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15ddf980-60d2-4fdc-a159-41f5e5d53779","c_author":"Révész Sándor","category":"kultura","description":"Harminc év múltán először követhetjük végig, miként kerültek elő a föld alól az 1956-os forradalom titokban és brutális kegyeletsértéssel eltemetett mártír vezetői a rendszerváltás tavaszán. Június 14-én a Nyílt Társadalom Archívum három helyiségében reggeltől estig összesen 21 órányi filmet vetítenek le. Ebből 13 óra Nagy Imre és társai exhumálásának hat napjáról szól. Arról, ahogy megtalálták őket, ahogy a rokonok és harcostársak, a szakértők és hivatalnokok, valamint a sírásók átélték és kommentálták ezt a megrendítő folyamatot.","shortLead":"Harminc év múltán először követhetjük végig, miként kerültek elő a föld alól az 1956-os forradalom titokban és brutális...","id":"20190611_Eloszor_lathato_teljesen_az_56os_martirok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15ddf980-60d2-4fdc-a159-41f5e5d53779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ee12c9-5580-418d-a6d8-232fc08c101d","keywords":null,"link":"/kultura/20190611_Eloszor_lathato_teljesen_az_56os_martirok","timestamp":"2019. június. 11. 18:11","title":"Először látható teljesen az '56-os mártírok exhumálásáról készült film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b72fefd-8a06-4670-93e4-d43ec4e28ee7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új Jimny terepjáró képességei már alaphelyzetben sem rosszak, de most sikerült egy kicsit még tovább javítani rajtuk. ","shortLead":"Az új Jimny terepjáró képességei már alaphelyzetben sem rosszak, de most sikerült egy kicsit még tovább javítani...","id":"20190611_magasra_nott_torpe_dakarcsomagot_kapott_az_uj_suzuki_jimny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b72fefd-8a06-4670-93e4-d43ec4e28ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6621b9a1-6b62-4c7a-9bfb-ff75431e6547","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_magasra_nott_torpe_dakarcsomagot_kapott_az_uj_suzuki_jimny","timestamp":"2019. június. 11. 11:21","title":"Magasra nőtt törpe: Dakar-csomagot kapott az új Suzuki Jimny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"13-0-ra győzték le a thaiföldi válogatottat a csoportkörében.","shortLead":"13-0-ra győzték le a thaiföldi válogatottat a csoportkörében.","id":"20190612_Vilagbajnoki_rekorder_az_amerikai_noi_valogatott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638187f3-9a9b-4b0c-ad8c-81e24db449c7","keywords":null,"link":"/sport/20190612_Vilagbajnoki_rekorder_az_amerikai_noi_valogatott","timestamp":"2019. június. 12. 13:29","title":"Világbajnoki rekorder az amerikai női válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5407c40b-8cd4-409e-815c-e37b39e261e6","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"A NER-hez kötött legismertebb vállalatok Orbán Viktor kormányra kerülése óta akkorát növekedtek, amekkora emelkedést csak ritkán látni. Mészáros Lőrinc cégei mellett látványosan kilőttek az Orbán Viktor családjához, valamint Andy Vajnához, Garancsi Istvánhoz, Szíjj Lászlóhoz, és Paár Attilához köthető társaságok is. A számokat látva nehezen hihető az, hogy Magyarországon piacgazdaság működik.","shortLead":"A NER-hez kötött legismertebb vállalatok Orbán Viktor kormányra kerülése óta akkorát növekedtek, amekkora emelkedést...","id":"20190612_14_infografika_NER_vallalkozasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5407c40b-8cd4-409e-815c-e37b39e261e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d792701-d1cb-4c3d-b08b-dbd780f55452","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190612_14_infografika_NER_vallalkozasok","timestamp":"2019. június. 12. 06:30","title":"Pénzesőben fürdik a NER: 14 infografika arról, mekkora üzlet Orbán Viktor családtagjának és a Fidesz barátjának lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec8e405d-e0a6-42db-9bdf-9e1763a9885a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyerek testét kedden emelték ki az elsüllyedt roncsból.","shortLead":"A gyerek testét kedden emelték ki az elsüllyedt roncsból.","id":"20190612_azonositas_holttest_kislany_hableany_dunai_hajobaleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec8e405d-e0a6-42db-9bdf-9e1763a9885a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f707b0-5c87-458c-a681-2349ce47f19f","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_azonositas_holttest_kislany_hableany_dunai_hajobaleset","timestamp":"2019. június. 12. 14:32","title":"Azonosították a kislányt, aki meghalt a Hableányon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]