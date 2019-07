Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a0066c2-a9fd-4715-9cef-cffa4cd06655","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamilyen technikai probléma lépett fel szerdán délután a Facebooknál, ami a cég több szolgáltatását is érinti.","shortLead":"Valamilyen technikai probléma lépett fel szerdán délután a Facebooknál, ami a cég több szolgáltatását is érinti.","id":"20190703_facebook_messenger_instagram_uzenetkuldes_leallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a0066c2-a9fd-4715-9cef-cffa4cd06655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b56c9cc8-2d72-4779-b95b-8d8e851877cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_facebook_messenger_instagram_uzenetkuldes_leallas","timestamp":"2019. július. 03. 16:30","title":"Gond van a Facebooknál, akadozik a Messenger és az Instagram is [frissítés: megjavultak]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1cc861-7178-47fb-b492-83e8822c5f52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A helyzet mindazonáltal javult a tavalyihoz képest, amely a mélypontnak tekinthető szakmai szervezetek szerint, a vállalkozók kénytelenek többet fizetni.","shortLead":"A helyzet mindazonáltal javult a tavalyihoz képest, amely a mélypontnak tekinthető szakmai szervezetek szerint...","id":"20190704_Tovabbra_is_tizezrek_hianyoznak_a_munkaeropiacrol_a_nyaron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd1cc861-7178-47fb-b492-83e8822c5f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ce0588-a8c8-4093-ad29-5717b065a3de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190704_Tovabbra_is_tizezrek_hianyoznak_a_munkaeropiacrol_a_nyaron","timestamp":"2019. július. 04. 05:53","title":"Továbbra is tízezrek hiányoznak a munkaerőpiacról a nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf279a40-5048-461b-a444-03d7968d2f63","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szigetországot napok óta áztatják heves esők, és a hatóságok szerint félő, hogy országszerte komoly földcsuszamlások következnek be. Egy évvel korábban, amikor hasonló természeti katasztrófa sújtotta az országot, a kormányt azzal vádolták, hogy késlekedett az evakuálással, és ezért halt meg több mint kétszáz ember.","shortLead":"A szigetországot napok óta áztatják heves esők, és a hatóságok szerint félő, hogy országszerte komoly földcsuszamlások...","id":"20190703_Tobb_mint_egymillio_embert_telepitenek_ki_Japanban_a_foldcsuszamlas_veszelye_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf279a40-5048-461b-a444-03d7968d2f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c34d94f5-3f3d-4361-81d6-ad372c52b1d7","keywords":null,"link":"/vilag/20190703_Tobb_mint_egymillio_embert_telepitenek_ki_Japanban_a_foldcsuszamlas_veszelye_miatt","timestamp":"2019. július. 03. 16:01","title":"Több mint egymillió embert telepítenek ki Japánban a földcsuszamlás veszélye miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Friss hírek szerint úrrá lett a Galaxy Fold problémáin a Samsung, a dél-koreai gyártó már az utolsó simításokat végzi a készüléken, így a tömeggyártás sem lehet messze.","shortLead":"Friss hírek szerint úrrá lett a Galaxy Fold problémáin a Samsung, a dél-koreai gyártó már az utolsó simításokat végzi...","id":"20190703_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e58c8a-beef-4e30-ad89-a63964dbd87c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. július. 03. 12:03","title":"A Samsung állítólag megjavította az összehajtható telefonját, és hamarosan meg is mutatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b025f688-b9dd-45c3-bff3-aa03cd21c0ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A váltás nemcsak a környezetnek, de a légi iparnak is jót tenne, amely csak tavaly mintegy 51 ezer milliárdot költött üzemanyagra.","shortLead":"A váltás nemcsak a környezetnek, de a légi iparnak is jót tenne, amely csak tavaly mintegy 51 ezer milliárdot költött...","id":"20190703_easyjet_legi_ipar_elektromos_repulo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b025f688-b9dd-45c3-bff3-aa03cd21c0ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef30efe-d79d-407b-aad2-15b7ce03c415","keywords":null,"link":"/kkv/20190703_easyjet_legi_ipar_elektromos_repulo","timestamp":"2019. július. 03. 16:06","title":"Új korszak jön: egy évtizeden belül elektromos repülőkön utazhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83265263-2dcc-413a-bc3b-e60227e2a29c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügy annyira bonyolult volt, hogy a rendőröknek napokba telt, mire elhozhatták a kislányt. ","shortLead":"Az ügy annyira bonyolult volt, hogy a rendőröknek napokba telt, mire elhozhatták a kislányt. ","id":"20190703_Hat_nap_utan_kaptak_vissza_kislanyukat_a_ver_szerinti_anyatol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83265263-2dcc-413a-bc3b-e60227e2a29c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"130acac9-6fc3-4e96-bb68-ecf12cb72226","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Hat_nap_utan_kaptak_vissza_kislanyukat_a_ver_szerinti_anyatol","timestamp":"2019. július. 03. 18:57","title":"Hat nap után kapták vissza kislányukat a vér szerinti anyától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset miatt teljes szélességében lezárták az M3-as Vásárosnamény felé vezető szakaszát.","shortLead":"A baleset miatt teljes szélességében lezárták az M3-as Vásárosnamény felé vezető szakaszát.","id":"20190704_m3_autopalya_baleset_felborult_kisbusz_serultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59f3098-c917-4bfe-ad16-e45037d1f951","keywords":null,"link":"/cegauto/20190704_m3_autopalya_baleset_felborult_kisbusz_serultek","timestamp":"2019. július. 04. 10:55","title":"Felborult egy kisbusz az M3-ason, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1158735f-200e-497a-a8c1-9e73dd6b7d6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy napot töltött csak a rendőrökkel.","shortLead":"Egy napot töltött csak a rendőrökkel.","id":"20190703_Megszokott_egy_fogoly_a_letartoztatasa_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1158735f-200e-497a-a8c1-9e73dd6b7d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ddb4c6-de66-4612-ac16-d25519954118","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Megszokott_egy_fogoly_a_letartoztatasa_utan","timestamp":"2019. július. 03. 16:30","title":"Megszökött egy fogoly a letartóztatása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]