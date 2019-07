Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c78751d7-49fb-4152-bd58-184c0c4b2fcc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2021-ben indítanák útnak azokat a tudományos eszközöket, amelyek segítenek előkészíteni a 2024-es holdra szállást.","shortLead":"A tervek szerint 2021-ben indítanák útnak azokat a tudományos eszközöket, amelyek segítenek előkészíteni a 2024-es...","id":"20190702_nasa_holdraszallas_artemis_misszio_moon_2024","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c78751d7-49fb-4152-bd58-184c0c4b2fcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"159aa79a-315d-434f-a76d-ac91536cf9d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_nasa_holdraszallas_artemis_misszio_moon_2024","timestamp":"2019. július. 02. 18:03","title":"Fontos döntést hozott a NASA, ami segítheti a visszatérést a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az őrült orvosi \"praktikák\" egyik melegágya maga a Facebook, a közösségi oldal ezért száműzi felületéről a félrevezető, és nem ritkán életveszélyes bejegyzéseket. ","shortLead":"Az őrült orvosi \"praktikák\" egyik melegágya maga a Facebook, a közösségi oldal ezért száműzi felületéről a félrevezető...","id":"20190703_facebook_csodabogyo_felrevezetes_gyogymod_hasztalan_kezeles_gyogyszer_fogyokura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e75ed7a-a8af-4b3b-a586-90243eab3fea","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_facebook_csodabogyo_felrevezetes_gyogymod_hasztalan_kezeles_gyogyszer_fogyokura","timestamp":"2019. július. 03. 09:03","title":"Eltüntetik a Facebookról a csodabogyókat és a hasztalan fogyókúrás tanácsokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8daf5c-1d59-4183-a514-051e247a1262","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a valaha készült leghatékonyabb Opel Astra, ami apró benzines és dízelmotorokkal kapható.","shortLead":"Megérkezett a valaha készült leghatékonyabb Opel Astra, ami apró benzines és dízelmotorokkal kapható.","id":"20190704_itt_az_uj_opel_astra_ami_mar_csak_3_hengeres_motorokkal_keszul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c8daf5c-1d59-4183-a514-051e247a1262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc5dbe96-639b-465a-a11a-e114467537e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190704_itt_az_uj_opel_astra_ami_mar_csak_3_hengeres_motorokkal_keszul","timestamp":"2019. július. 04. 08:21","title":"Itt az új Opel Astra: már csak 3 henger, de akár 9 sebességfokozat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"464a355e-c422-4cb4-a14a-d6f8d1add085","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Európa kerülhet az amerikai elnök kereskedelmi háborújának központjába, és ez mindkét oldalnak fájhat. ","shortLead":"Európa kerülhet az amerikai elnök kereskedelmi háborújának központjába, és ez mindkét oldalnak fájhat. ","id":"20190704_Trump_usa_eu_kereskedelmi_haboru","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=464a355e-c422-4cb4-a14a-d6f8d1add085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ce4e9c-0f12-4f4a-9cb4-5be05fac3974","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190704_Trump_usa_eu_kereskedelmi_haboru","timestamp":"2019. július. 04. 06:47","title":"Trump: a skót, aki vámot vetne ki a skót whiskyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"354878af-3307-46b5-8f9f-95ab95cf2c66","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem hiszi, hogy a kormány a jelenleginél jobban tudná büntetni a fővárost, épp ezért nem is lát kockázatot abban, ha Budapestnek ellenzéki vezetője lesz. Részletek a HVG csütörtöki számában.","shortLead":"Nem hiszi, hogy a kormány a jelenleginél jobban tudná büntetni a fővárost, épp ezért nem is lát kockázatot abban, ha...","id":"20190704_Karacsony_Gergely_En_vagyok_a_legalkalmasabb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=354878af-3307-46b5-8f9f-95ab95cf2c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5533dfc8-9c47-4706-84c8-ac66af575cc5","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Karacsony_Gergely_En_vagyok_a_legalkalmasabb","timestamp":"2019. július. 04. 12:43","title":"Karácsony Gergely: Én vagyok a legalkalmasabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a0066c2-a9fd-4715-9cef-cffa4cd06655","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nem jelentett be minden jogsértő tartalmat a Facebook, és az sem volt áttekinthető, hogyan járnak el ezekkel szemben.","shortLead":"Nem jelentett be minden jogsértő tartalmat a Facebook, és az sem volt áttekinthető, hogyan járnak el ezekkel szemben.","id":"20190702_Ketmillio_euros_buntetest_kapott_a_Facebook_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a0066c2-a9fd-4715-9cef-cffa4cd06655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbd09591-9a77-43ca-9da2-7c12e2b55091","keywords":null,"link":"/kkv/20190702_Ketmillio_euros_buntetest_kapott_a_Facebook_Nemetorszagban","timestamp":"2019. július. 02. 16:22","title":"Kétmillió eurós büntetést kapott a Facebook Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szemtanúk fényes tárgyat láttak leesni róla. A szemlekor kiderült, mit hagyott el. ","shortLead":"Szemtanúk fényes tárgyat láttak leesni róla. A szemlekor kiderült, mit hagyott el. ","id":"20190702_leszakadt_ajto_ferihegy_repuloter_leszallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce76461-d5ce-48e4-b5d4-d10b99adac12","keywords":null,"link":"/cegauto/20190702_leszakadt_ajto_ferihegy_repuloter_leszallas","timestamp":"2019. július. 02. 20:44","title":"Leszakadt a csomagtere ajtaja, visszafordult egy gép Ferihegyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60cf7b2b-4e26-47d6-801f-68df786bdf46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn tett közzé Twitteren és Instagramon is egy videót a Microsoft – utóbbit úgy, hogy minden korábbi tartalmat elérhetetlenné tett.","shortLead":"Hétfőn tett közzé Twitteren és Instagramon is egy videót a Microsoft – utóbbit úgy, hogy minden korábbi tartalmat...","id":"20190702_microsoft_windows_operacios_rendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60cf7b2b-4e26-47d6-801f-68df786bdf46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8cb36c7-3c75-44ee-8070-ab02a3e73f4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_microsoft_windows_operacios_rendszer","timestamp":"2019. július. 02. 16:03","title":"Furcsa dolgot művelt a Microsoft, mindenki csak találgatja az okát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]