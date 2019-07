Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e50ba7a-31c6-4476-8230-9ce9fd133641","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Soha nem fizettek még ennyit a Ruby Roman szőlőért.","shortLead":"Soha nem fizettek még ennyit a Ruby Roman szőlőért.","id":"20190709_32_millio_forintert_kelt_el_egy_furt_szolo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e50ba7a-31c6-4476-8230-9ce9fd133641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24178a9-221a-4df9-9cb9-9c6b7035ac98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_32_millio_forintert_kelt_el_egy_furt_szolo","timestamp":"2019. július. 09. 08:20","title":"3,2 millió forintért kelt el egy fürt szőlő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A zikavírus késleltetheti a gyermekkori idegrendszer-fejlődést és csökkent látó-, valamint hallóképességhez vezethet – derült ki egy tanulmányból.","shortLead":"A zikavírus késleltetheti a gyermekkori idegrendszer-fejlődést és csökkent látó-, valamint hallóképességhez vezethet –...","id":"20190709_zikavirus_idegrendszer_latokepessek_hallokepesseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8fb3c8d-260f-4aed-9ab8-57717ef5c010","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_zikavirus_idegrendszer_latokepessek_hallokepesseg","timestamp":"2019. július. 09. 17:33","title":"Kimutatták a tudósok, milyen veszélyt jelent a gyerekekre a zikavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2280ccb-a32a-44cb-9f1a-c6eb6d2b2182","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem sokkal az után, hogy visszatért a Sea-Eye Líbia partjaihoz, újabb menekülteket vitt Máltára.","shortLead":"Nem sokkal az után, hogy visszatért a Sea-Eye Líbia partjaihoz, újabb menekülteket vitt Máltára.","id":"20190709_Ujabb_44_embert_mentett_ki_a_SeaEye_hajoja_a_Foldkozitengeren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2280ccb-a32a-44cb-9f1a-c6eb6d2b2182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36883eb8-d42b-4bb5-a959-ea9c6bf63c04","keywords":null,"link":"/vilag/20190709_Ujabb_44_embert_mentett_ki_a_SeaEye_hajoja_a_Foldkozitengeren","timestamp":"2019. július. 09. 05:04","title":"Újabb 44 embert mentett ki a Sea-Eye hajója a Földközi-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41e60f99-1dfb-4c49-bb55-c16ea35862ed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A luxusautóból pickupot készítettek a szorgos kezek, ráadásul alig néhány nap leforgása alatt. ","shortLead":"A luxusautóból pickupot készítettek a szorgos kezek, ráadásul alig néhány nap leforgása alatt. ","id":"20190709_a_nap_fotoi_igazi_melosauto_lett_az_audi_a8bol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41e60f99-1dfb-4c49-bb55-c16ea35862ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff83810-dba7-4d51-bc98-68ef56148f44","keywords":null,"link":"/cegauto/20190709_a_nap_fotoi_igazi_melosauto_lett_az_audi_a8bol","timestamp":"2019. július. 09. 11:21","title":"A nap fotói: igazi melósautó lett az Audi A8-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e57406e1-8cfc-4870-abb5-2e8610e28da3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ügyvéd mögé állt be a Jobbik, az MSZP, a Momentum, az LMP, a DK és a helyi Éljen Városunk! Egyesület.","shortLead":"Egy ügyvéd mögé állt be a Jobbik, az MSZP, a Momentum, az LMP, a DK és a helyi Éljen Városunk! Egyesület.","id":"20190708_Nagykanizsan_is_kozos_jeloltet_indit_az_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e57406e1-8cfc-4870-abb5-2e8610e28da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2cf846-c071-4970-aa65-487db55eee9b","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_Nagykanizsan_is_kozos_jeloltet_indit_az_ellenzek","timestamp":"2019. július. 08. 14:14","title":"Nagykanizsán is közös jelöltet indít az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df187c2f-291c-4a9f-9e1d-aa2d5712fc79","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az unió tagállamaiban élő migránsok közel fele nem kívülről érkezett, hanem másik tagállamból, Magyarországon egyikből sem akad sok. Kivéve a felsőoktatást, ahol a hallgatók tizede külföldi. Uniós szinten a legtöbb letelepedési engedélyt ukránok kapták, kínaiakra pedig majdnem annyi jutott, mint szírekre.","shortLead":"Az unió tagállamaiban élő migránsok közel fele nem kívülről érkezett, hanem másik tagállamból, Magyarországon egyikből...","id":"20190709_Hat_grafikon_arrol_valojaban_hogy_fest_a_migracio_Europaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df187c2f-291c-4a9f-9e1d-aa2d5712fc79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db4521d8-4899-494c-9d12-7498b77a28ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_Hat_grafikon_arrol_valojaban_hogy_fest_a_migracio_Europaban","timestamp":"2019. július. 09. 17:30","title":"Hat grafikonon mutatjuk meg, hogyan fest valójában a migráció Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a14714f-ea79-4fd0-8da6-43b510bf0ffe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas német divatterepjáró pickup változatát először egy magyar designer álmodta meg, most pedig sokak meglepetésére valóság lett belőle. ","shortLead":"A hatalmas német divatterepjáró pickup változatát először egy magyar designer álmodta meg, most pedig sokak...","id":"20190708_itt_a_platos_bmw_x7_valosag_lett_a_magyar_alombol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a14714f-ea79-4fd0-8da6-43b510bf0ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ce8ed4-05b0-4e27-8e55-9cee56e2b089","keywords":null,"link":"/cegauto/20190708_itt_a_platos_bmw_x7_valosag_lett_a_magyar_alombol","timestamp":"2019. július. 08. 08:21","title":"Itt a platós BMW X7, valóság lett a magyar álomból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828ad7f9-b285-4d07-9244-905312f254e0","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"A Stranger Things várakozásokon felül teljesítette harmadik évadát: az alkotók szovjet terminátort, kisvárosi Dolgot, több űrhajónyi Alien-utalást, s egy váratlan musicalbetétet készítettek be a mikróban pattogtatott popcorn mellé. De ez a sorozat még mindig attól igazán szenzációs, ahogyan az érzelmekkel bánik. Kritika.","shortLead":"A Stranger Things várakozásokon felül teljesítette harmadik évadát: az alkotók szovjet terminátort, kisvárosi Dolgot...","id":"20190708_Meg_mindig_a_nyolcvanas_evekben_a_legundoritobbak_a_szornyek_es_a_legszebb_a_baratsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=828ad7f9-b285-4d07-9244-905312f254e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae96794-052e-4677-b2e8-aaddf240281e","keywords":null,"link":"/kultura/20190708_Meg_mindig_a_nyolcvanas_evekben_a_legundoritobbak_a_szornyek_es_a_legszebb_a_baratsag","timestamp":"2019. július. 08. 20:00","title":"Még mindig a 80-as években a legszebb a barátság és a legundorítóbbak a szörnyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]