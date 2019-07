Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66df1683-90b2-47fa-94cf-2782d3dac6c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kékvérű brit luxusmárka divatterepjárójának limitált szériás kiadása abszolút egyedi utasteret kapott.","shortLead":"A kékvérű brit luxusmárka divatterepjárójának limitált szériás kiadása abszolút egyedi utasteret kapott.","id":"20190708_stilus_kimaxolva_sakktabla_es_kockas_szovet_az_uj_bentleyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66df1683-90b2-47fa-94cf-2782d3dac6c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5db36ba-ea9c-4806-b8e1-fd0929fe3b24","keywords":null,"link":"/cegauto/20190708_stilus_kimaxolva_sakktabla_es_kockas_szovet_az_uj_bentleyben","timestamp":"2019. július. 08. 13:21","title":"Stílus kimaxolva: sakktábla és kockás szövet az új Bentleyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Politico szerint a korábbi külügyi bizottsági elnök bejelentkezett, így még távolabb kerülhet a Fidesz a fajsúlyos EP-pozíciótól.","shortLead":"A Politico szerint a korábbi külügyi bizottsági elnök bejelentkezett, így még távolabb kerülhet a Fidesz a fajsúlyos...","id":"20190710_Ujabb_jel_hogy_a_Fidesz_hoppon_maradhat_az_Europai_Parlamentben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e02d53-3e8c-467e-ba30-95050ae905b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Ujabb_jel_hogy_a_Fidesz_hoppon_maradhat_az_Europai_Parlamentben","timestamp":"2019. július. 10. 07:21","title":"Újabb jel, hogy a Fidesz hoppon maradhat az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0277e449-d8cd-4834-b8a7-f1feb2db2325","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megerősítették a műholdfelvételek a tudósokat abban, hogy a Falkland-szigetekhez tartozó Saunders-sziget havas vulkánja valóban nem hétköznapi tűzhányó, ugyanis lávató izzik a belsejében. A jelenség rendkívül ritka.","shortLead":"Megerősítették a műholdfelvételek a tudósokat abban, hogy a Falkland-szigetekhez tartozó Saunders-sziget havas vulkánja...","id":"20190708_landsat_8_foldfigyelo_muhold_lavato_mount_michael_vulkan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0277e449-d8cd-4834-b8a7-f1feb2db2325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da0163f7-96bc-406b-b0b3-0a0e8c6bd060","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_landsat_8_foldfigyelo_muhold_lavato_mount_michael_vulkan","timestamp":"2019. július. 08. 11:03","title":"Lenézett a vulkán kráterébe az egyik műhold, és valami csodálatosat vett észre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0366ec40-5f94-4bb4-9486-9541269f9b46","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy ember meghalt.","shortLead":"Egy ember meghalt.","id":"20190709_Brutalis_arviz_pusztitott_Spanyolorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0366ec40-5f94-4bb4-9486-9541269f9b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba76303-49f7-4a52-aa9e-8ec2824fe607","keywords":null,"link":"/vilag/20190709_Brutalis_arviz_pusztitott_Spanyolorszagban","timestamp":"2019. július. 09. 17:57","title":"Brutális árvíz pusztított Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Megerősítette a kínai állami média korábbi értesüléseit a Huawei alapítója, miszerint saját operációs rendszerük nem csak egy újabb felület lesz, számos előnnyel rendelkezik majd. Az egyik a gyorsaság.","shortLead":"Megerősítette a kínai állami média korábbi értesüléseit a Huawei alapítója, miszerint saját operációs rendszerük nem...","id":"20190708_zsen_cseng_fej_huawei_alapito_hongmeng_os_operacios_rendszer_android_amerikai_szankciok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4204bf95-709d-40c2-93ee-7a510fab4e17","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_zsen_cseng_fej_huawei_alapito_hongmeng_os_operacios_rendszer_android_amerikai_szankciok","timestamp":"2019. július. 08. 19:03","title":"Bemondta a Huawei-alapító: új operációs rendszerük mindenre felmegy, és az Apple-énél is jobb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76adb23a-2044-4d6b-82dd-5a5a1c4b657f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"El kellett költöznie a Budapest Rooftop Cinemának a Corvin Plázából is, de megvan az új helyük.","shortLead":"El kellett költöznie a Budapest Rooftop Cinemának a Corvin Plázából is, de megvan az új helyük.","id":"20190709_Uj_helyszinen_nyit_ki_a_tetomozi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76adb23a-2044-4d6b-82dd-5a5a1c4b657f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90752b2e-a33e-4cf5-9ede-d0f9795ae9e5","keywords":null,"link":"/elet/20190709_Uj_helyszinen_nyit_ki_a_tetomozi","timestamp":"2019. július. 09. 10:15","title":"Új helyszínen nyit ki a budapesti tetőmozi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kedden tette világszerte elérhetővé a Google a Chrome böngésző legújabb funkcióját, ami a felhasználóknak és a reklámiparnak is jó lehet.","shortLead":"Kedden tette világszerte elérhetővé a Google a Chrome böngésző legújabb funkcióját, ami a felhasználóknak és...","id":"20190710_google_chrome_hirdetesblokkolo_reklam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54999769-1927-4243-85c9-0289c4ea316f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_google_chrome_hirdetesblokkolo_reklam","timestamp":"2019. július. 10. 08:03","title":"Bekapcsolta a Google a Chrome hirdetésblokkolóját, ami megtisztítaná az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3d866b-5b6b-4163-bb61-b5f27eff72e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Máris megy a huzavona a görög gazdaság körül.","shortLead":"Máris megy a huzavona a görög gazdaság körül.","id":"20190709_Europai_hidegzuhanyt_kapott_a_frissen_megvalasztott_gorog_miniszterelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff3d866b-5b6b-4163-bb61-b5f27eff72e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f6f3353-5390-4a2a-a44d-74084a35febb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_Europai_hidegzuhanyt_kapott_a_frissen_megvalasztott_gorog_miniszterelnok","timestamp":"2019. július. 09. 17:45","title":"Európai hidegzuhany a frissen megválasztott görög miniszterelnökre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]