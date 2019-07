Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d38eca1-4dfd-4c47-82ea-8c0a491f5cb1","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A magyar populisták – a Fidesz-szavazóknak és a Jobbik támogatóinak – egyik vágyott aranykora az 1980-as évek, derül ki egy friss tanulmányból. A populisták ráadásul megtanulták, hogyan tudnak hatalmon maradni: elmossák a valódi és hamis hírek közötti határvonalat. Az sem baj, ha a vezér korrupt, csak karizmatikus legyen.","shortLead":"A magyar populisták – a Fidesz-szavazóknak és a Jobbik támogatóinak – egyik vágyott aranykora az 1980-as évek, derül ki...","id":"20190710_A_kommunizmusba_vagynak_a_Fidesz_szavazoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d38eca1-4dfd-4c47-82ea-8c0a491f5cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8092f0c6-77c2-475f-8cf1-6a5486a7d6b5","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_A_kommunizmusba_vagynak_a_Fidesz_szavazoi","timestamp":"2019. július. 10. 11:30","title":"A kommunizmusba vágynak a Fidesz szavazói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc6c641c-3d26-49e3-a24d-ba82c07fd05a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyszínre mentők is érkeztek.","shortLead":"A helyszínre mentők is érkeztek.","id":"20190709_Haz_udvaraba_csapodott_egy_kamionnal_utkozo_auto_Szombathelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc6c641c-3d26-49e3-a24d-ba82c07fd05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9a12746-9e0d-4024-a541-205d3b109cf0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190709_Haz_udvaraba_csapodott_egy_kamionnal_utkozo_auto_Szombathelyen","timestamp":"2019. július. 09. 17:53","title":"Ház udvarába csapódott egy kamionnal ütköző autó Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41e69940-8689-41f8-b4af-ea61aeb5cded","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Fizetett a vevő, mégsem akar kiköltözni az eladó – alighanem ez a legrosszabb, ami történhet egy lakásvásárlóval. Szerencsére e lehetetlen helyzet könnyen elkerülhető, ha úgy kötjük meg az adásvételi szerződést, hogy az alapján akár közvetlenül is végrehajtási eljárást lehessen indítani a szerződésszegő eladóval szemben.","shortLead":"Fizetett a vevő, mégsem akar kiköltözni az eladó – alighanem ez a legrosszabb, ami történhet egy lakásvásárlóval...","id":"mokk_20190709_Se_penz_se_ingatlan_Van_mod_arra_hogy_lakasvasarlokent_ne_keruljon_ilyen_helyzetbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41e69940-8689-41f8-b4af-ea61aeb5cded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0890e388-c02b-4266-b90a-812a6879c5ef","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20190709_Se_penz_se_ingatlan_Van_mod_arra_hogy_lakasvasarlokent_ne_keruljon_ilyen_helyzetbe","timestamp":"2019. július. 10. 11:30","title":"Se pénz, se ingatlan? Van mód arra, hogy lakásvásárlóként ne kerüljön ilyen helyzetbe!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"08ed931f-f9a8-465d-bea3-7ad579ec67ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pornográf tartalmával súlyosan károsíthatta a kiskorúak fejlődését az RTL II. A luxemburgi médiahatóság büntette meg a csatornát. ","shortLead":"Pornográf tartalmával súlyosan károsíthatta a kiskorúak fejlődését az RTL II. A luxemburgi médiahatóság büntette meg...","id":"20190711_Pornonak_minosult_a_Valo_Vilag_egyik_resze__tizezer_euros_birsag_szakadt_az_RTL_II_nyakaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08ed931f-f9a8-465d-bea3-7ad579ec67ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ece462e-12c9-41da-95e5-d8f00ee82dc8","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Pornonak_minosult_a_Valo_Vilag_egyik_resze__tizezer_euros_birsag_szakadt_az_RTL_II_nyakaba","timestamp":"2019. július. 11. 11:23","title":"Pornónak minősült a Való Világ egyik része – tízezer eurós bírság szakadt az RTL II nyakába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3b7346-be60-4e20-8de1-04834b9ce879","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Városi konzultációt indított a helyi kórház önkormányzati forrásból való fejlesztéséről Grezsa István, aki a napokban jelentette be, hogy polgármesterjelöltként elindul Hódmezővásárhelyen.","shortLead":"Városi konzultációt indított a helyi kórház önkormányzati forrásból való fejlesztéséről Grezsa István, aki a napokban...","id":"20190711_Klimatizalt_korhazi_hotelszolgaltatassal_kampanyol_MarkiZay_Peter_kihivoja_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a3b7346-be60-4e20-8de1-04834b9ce879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"065a2150-9e6a-4859-b3c4-0be8590c5abf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_Klimatizalt_korhazi_hotelszolgaltatassal_kampanyol_MarkiZay_Peter_kihivoja_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2019. július. 11. 11:05","title":"Klimatizált kórházi hotelszolgáltatással kampányol Márki-Zay Péter kihívója Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfdeb292-6964-4e90-a254-613bd2d8d109","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lemondták a turnéjuk hátralévő állomásait. ","shortLead":"Lemondták a turnéjuk hátralévő állomásait. ","id":"20190709_Good_Charlotte_Budapest_Park_elmarad_koncert_turne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfdeb292-6964-4e90-a254-613bd2d8d109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da823294-aabd-49c0-98e4-bc01df5e94ad","keywords":null,"link":"/elet/20190709_Good_Charlotte_Budapest_Park_elmarad_koncert_turne","timestamp":"2019. július. 09. 17:04","title":"Elmarad a Good Charlotte budapesti koncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf629b88-5697-4885-a3f6-1685e24e2a30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyűjtés folytatódik. ","shortLead":"A gyűjtés folytatódik. ","id":"20190710_Hableanytragedia_16_millional_tart_a_gyujtes_a_kapitany_es_a_matroz_csaladjanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf629b88-5697-4885-a3f6-1685e24e2a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ff526e-33bd-4e32-9a78-a85564b357e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Hableanytragedia_16_millional_tart_a_gyujtes_a_kapitany_es_a_matroz_csaladjanak","timestamp":"2019. július. 10. 15:15","title":"Hableány-tragédia: 1,6 milliónál tart a gyűjtés a kapitány és a matróz családjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megyeszékhelyek háromnegyedében, 14 városban kevesebb járőr, járőrvezető és járőrparancsnok dolgozik, mint kellene – írja a 24.hu a megyei rendőrkapitányságoktól közérdekű adatigénylés útján kapott dokumentumokra hivatkozva. ","shortLead":"A megyeszékhelyek háromnegyedében, 14 városban kevesebb járőr, járőrvezető és járőrparancsnok dolgozik, mint kellene –...","id":"20190710_tizennegy_megyeszekhelyen_nincs_eleg_rendorjaror","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b53d51-03e3-4082-b58b-2e85076e1a96","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_tizennegy_megyeszekhelyen_nincs_eleg_rendorjaror","timestamp":"2019. július. 10. 07:54","title":"Tizennégy megyeszékhelyen nincs elég rendőrjárőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]