Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit külügyminiszter fel is szólalt emiatt. ","shortLead":"A brit külügyminiszter fel is szólalt emiatt. ","id":"20190709_Theresa_Mayt_sertegette_Trump_a_Twitteren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c4d2a9-9aaa-46dc-83d5-fff5acd550cf","keywords":null,"link":"/vilag/20190709_Theresa_Mayt_sertegette_Trump_a_Twitteren","timestamp":"2019. július. 09. 19:37","title":"Theresa Mayt sértegette Trump a Twitteren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422e97b1-13ee-49aa-ab36-5ceff7b0a99b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lassanként, annyira a szériafelszereltség része az esőérzékelős ablaktörő az autókban, mint mondjuk a klíma. Szintén közös bennük, hogy bár csak kényelmi extrának tűnnek, valójában fontos szerepük van a biztonságos közlekedésben. ","shortLead":"Lassanként, annyira a szériafelszereltség része az esőérzékelős ablaktörő az autókban, mint mondjuk a klíma. Szintén...","id":"20190710_automata_ablaktorlo_mukodese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=422e97b1-13ee-49aa-ab36-5ceff7b0a99b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27957272-b69c-4428-b44b-9069e4b3916d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190710_automata_ablaktorlo_mukodese","timestamp":"2019. július. 10. 12:00","title":"Így működik az automata ablaktörlő az autókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83b63586-a8f6-4d39-a7b4-47bc646f3a9f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megsérült, de nem életveszélyesen.","shortLead":"Megsérült, de nem életveszélyesen.","id":"20190710_niagara_vizeses_lezuhant_ferfi_tulelo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83b63586-a8f6-4d39-a7b4-47bc646f3a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"776d6a1a-24e5-4b6c-8efb-c0480f372e03","keywords":null,"link":"/vilag/20190710_niagara_vizeses_lezuhant_ferfi_tulelo","timestamp":"2019. július. 10. 14:41","title":"Túlélte egy férfi, hogy lezuhant a Niagara-vízesésről ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"426a6787-b820-4853-be62-e12fac9e6f45","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy erőmű zagytározójáról van szó. A létesítmény egyelőre tehetetlen.","shortLead":"Egy erőmű zagytározójáról van szó. A létesítmény egyelőre tehetetlen.","id":"20190711_Ezrevel_jarnak_szelfizni_egy_azurkek_tohoz_csak_epp_azt_felejtik_el_hogy_mergezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=426a6787-b820-4853-be62-e12fac9e6f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795d3efe-899d-47a5-a37f-c8f4fe1f8658","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Ezrevel_jarnak_szelfizni_egy_azurkek_tohoz_csak_epp_azt_felejtik_el_hogy_mergezo","timestamp":"2019. július. 11. 12:58","title":"Ezrével járnak szelfizni egy azúrkék tóhoz, pedig amúgy tele van méreggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5c3b87b-6a2a-49bb-9d08-87f91fc66172","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összehajtható okostelefonokról/tabletekről hallva sok vállalat eszünkbe juthat, az IBM azonban nincsen közöttük. Pedig ők is dédelgetnek izgalmas terveket.","shortLead":"Összehajtható okostelefonokról/tabletekről hallva sok vállalat eszünkbe juthat, az IBM azonban nincsen közöttük. Pedig...","id":"20190711_ibm_szabadalom_okosora_telefon_tablet_egy_eszkozben_kihajthato_kijelzovel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5c3b87b-6a2a-49bb-9d08-87f91fc66172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a6bb2a-31f9-4e98-8241-d62c3d576697","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_ibm_szabadalom_okosora_telefon_tablet_egy_eszkozben_kihajthato_kijelzovel","timestamp":"2019. július. 11. 09:33","title":"Okosórában a telefon és a tablet? Az IBM megcsinálná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6beaa4b5-33ef-4c6e-a950-1083e23a5796","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A víz felsőbb rétegeiben kiváló sókristályok lassan, a kutatók szerint havazásra hasonlító módon leszállnak és felhalmozódnak a fenéken, de eddig nem értették, ez hogy lehetséges. ","shortLead":"A víz felsőbb rétegeiben kiváló sókristályok lassan, a kutatók szerint havazásra hasonlító módon leszállnak és...","id":"20190710_Fizikai_keptelensegnek_tunt_hogy_sokristalyok_sullyednek_le_a_Holttengerben_most_kiderult_hogy_miert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6beaa4b5-33ef-4c6e-a950-1083e23a5796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7346afa8-4d27-4ee0-bce4-25e35d562faf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_Fizikai_keptelensegnek_tunt_hogy_sokristalyok_sullyednek_le_a_Holttengerben_most_kiderult_hogy_miert","timestamp":"2019. július. 10. 21:33","title":"Fizikai képtelenségnek tűnt, hogy sókristályok süllyednek le a Holt-tengerben, most kiderült, hogy miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"611cdc33-2650-46e5-a2a1-4e6a81d19057","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Végrehajtja-e a kormányakaratot, köztük a Debrecenbe költözést a Természettudományi Múzeum főigazgatói posztját erős politikai hátszéllel elnyerő Bernert Zsolt antropológus? – nagyjából ez a kérdés foglalkoztatja hetek óta a vezetőváltás előtt álló intézmény dolgozóit. A múzeum több mint húsz munkatársával beszéltünk az elmúlt hetekben-napokban: az eddigi jelek szerintük finoman szólva sem biztatóak. ","shortLead":"Végrehajtja-e a kormányakaratot, köztük a Debrecenbe költözést a Természettudományi Múzeum főigazgatói posztját erős...","id":"20190711_Termeszettudomanyi_Muzeum_foigazgatovaltas_Bernert_Zsolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=611cdc33-2650-46e5-a2a1-4e6a81d19057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8124e82b-c1cb-4bfc-be9e-1facf02ceaa4","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Termeszettudomanyi_Muzeum_foigazgatovaltas_Bernert_Zsolt","timestamp":"2019. július. 11. 06:30","title":"„Szorongva várjuk a következő periódust” – nem lopta be magát a dolgozók szívébe a Természettudományi Múzeum új főigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c70597c-deff-4438-8a3d-55aa73f69b19","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az ellenzék integrátorává akart válni a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Mozgalom, de úgy tűnik, a saját belső működésén is van mit demokratizálni. Az optimisták szerint nem szűnik meg a mozgalom, más azt mondja, leginkább az érdekek tartják egyben. Kérdés, mi lesz az őszi választás után, ha Márki-Zay kikap Hódmezővásárhelyen. Van-e útja az országos politikába?","shortLead":"Az ellenzék integrátorává akart válni a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Mozgalom, de úgy tűnik, a saját...","id":"20190711_marki_zay_mindenki_magyarorszaga_mozgalom_hadhazy_kaltenbach","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c70597c-deff-4438-8a3d-55aa73f69b19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9341a936-98fd-48c2-b114-991b7cae5cef","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_marki_zay_mindenki_magyarorszaga_mozgalom_hadhazy_kaltenbach","timestamp":"2019. július. 11. 14:45","title":"Márki-Zay elveszítheti Hódmezővásárhelyt, a mozgalmát és politikai jövőjét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]