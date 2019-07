Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5271a78-5b82-430d-9185-cf240572f642","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legutolsó darab múzeumba kerül, összesen 21,5 millió készült a sorozatban.","shortLead":"A legutolsó darab múzeumba kerül, összesen 21,5 millió készült a sorozatban.","id":"20190710_Ma_gurul_le_a_futoszalagrol_az_utolso_VW_Bogar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5271a78-5b82-430d-9185-cf240572f642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc91330d-1a7e-4f06-94cf-7f1b1add3cca","keywords":null,"link":"/cegauto/20190710_Ma_gurul_le_a_futoszalagrol_az_utolso_VW_Bogar","timestamp":"2019. július. 10. 10:45","title":"Ma gurul le a futószalagról az utolsó VW Bogár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"768542ef-8998-42ba-93ee-7b6c73cfdff8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Felkerült egy videó az autóról, amit gyorsan leszedtek, de nem elég gyorsan. ","shortLead":"Felkerült egy videó az autóról, amit gyorsan leszedtek, de nem elég gyorsan. ","id":"20190711_Megmutatta_muszerfalat_a_Volkswagen_legerdekesebb_uj_autoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=768542ef-8998-42ba-93ee-7b6c73cfdff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cca74bc-236c-4912-80d5-ff3bc1cb8559","keywords":null,"link":"/cegauto/20190711_Megmutatta_muszerfalat_a_Volkswagen_legerdekesebb_uj_autoja","timestamp":"2019. július. 11. 11:24","title":"Megmutatta műszerfalát a Volkswagen legérdekesebb új autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65bb1177-bf50-404c-8875-5bf945f68471","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Wigner Jenő egy nyolcvanéves jóslatát sikerült igazolniuk magyar és izraeli kutatóknak – közölte a Magyar Tudományos Akadémia (MTA). A Nobel-díjas fizikus által megjósolt különleges kvantumkristályt egy szén nanocsőben figyelték meg.","shortLead":"Wigner Jenő egy nyolcvanéves jóslatát sikerült igazolniuk magyar és izraeli kutatóknak – közölte a Magyar Tudományos...","id":"20190711_wigner_kristaly_kozvetlen_bizonyitek_mta_bme","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65bb1177-bf50-404c-8875-5bf945f68471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7140e1e2-5660-4423-8637-87846551a374","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_wigner_kristaly_kozvetlen_bizonyitek_mta_bme","timestamp":"2019. július. 11. 12:03","title":"85 év után sikerült igazolni Wigner Jenő jóslatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05de7d60-5bb7-4eeb-a290-b36615131271","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Buzinak, pedofilnak és George Sorosnak gázkamrában a helye” – írták az emlékműre.","shortLead":"„Buzinak, pedofilnak és George Sorosnak gázkamrában a helye” – írták az emlékműre.","id":"20190709_Gazkamras_felirattal_rongaltak_meg_a_Roma_Holokauszt_Emlekmuvet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05de7d60-5bb7-4eeb-a290-b36615131271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20885862-88aa-4465-b43d-6583add84163","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Gazkamras_felirattal_rongaltak_meg_a_Roma_Holokauszt_Emlekmuvet","timestamp":"2019. július. 09. 14:30","title":"Gázkamrás felirattal rongálták meg a Roma Holokauszt Emlékművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az indiai férfi három éve nem ment haza, a rendőrség sem találta meg. Most egy TikTokra felkerült videó buktatta le: nagyon is jól van.","shortLead":"Az indiai férfi három éve nem ment haza, a rendőrség sem találta meg. Most egy TikTokra felkerült videó buktatta le...","id":"20190710_tik_tok_video_eltunt_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a914d84-1b76-419a-9999-1aae414abcc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_tik_tok_video_eltunt_ferfi","timestamp":"2019. július. 10. 13:03","title":"Az \"új Facebookon\" találta meg 3 éve eltűnt férjét egy indiai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4d2926-d44c-4797-8ab2-ca4417660041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még halála után 8 évvel sem feledte el a világ az egykori Apple-vezér, Steve Jobs karizmatikus személyiségét, és szinte látnoki képességeit. Jobsról most egyik legnagyobb riválisa mesélt, Bill Gates egyszerre csodálta és szörnyű embernek is tartotta őt.","shortLead":"Még halála után 8 évvel sem feledte el a világ az egykori Apple-vezér, Steve Jobs karizmatikus személyiségét, és szinte...","id":"20190710_bill_gates_microsoft_steve_jobs_apple_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd4d2926-d44c-4797-8ab2-ca4417660041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc4d452-58f8-48b5-9e2f-fd6fb7bef0e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_bill_gates_microsoft_steve_jobs_apple_interju","timestamp":"2019. július. 10. 12:03","title":"Bill Gates szerint Steve Jobs igazi varázsló volt, de időnként nem volt nehéz utálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3f2f98c-de55-4e97-bcfa-837f41289bec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jeremy Corbyn közölte, bármilyen, a toryk által összehozott Brexit-megállapodásról szóló népszavazásnál inkább a maradás mellett kampányolnának.","shortLead":"Jeremy Corbyn közölte, bármilyen, a toryk által összehozott Brexit-megállapodásról szóló népszavazásnál inkább...","id":"20190709_Brexit_A_Munkaspart_nepszavazast_akar_a_Brexitmegallapodasrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3f2f98c-de55-4e97-bcfa-837f41289bec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263298d3-1be2-427c-bb15-1e71fb098292","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_Brexit_A_Munkaspart_nepszavazast_akar_a_Brexitmegallapodasrol","timestamp":"2019. július. 09. 13:57","title":"Brexit: A Munkáspárt népszavazást akar a Brexit-megállapodásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf629b88-5697-4885-a3f6-1685e24e2a30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyűjtés folytatódik. ","shortLead":"A gyűjtés folytatódik. ","id":"20190710_Hableanytragedia_16_millional_tart_a_gyujtes_a_kapitany_es_a_matroz_csaladjanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf629b88-5697-4885-a3f6-1685e24e2a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ff526e-33bd-4e32-9a78-a85564b357e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Hableanytragedia_16_millional_tart_a_gyujtes_a_kapitany_es_a_matroz_csaladjanak","timestamp":"2019. július. 10. 15:15","title":"Hableány-tragédia: 1,6 milliónál tart a gyűjtés a kapitány és a matróz családjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]