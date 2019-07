Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b97a2fa-31aa-4be8-b938-6dfa98d733fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyereket mentőhelikopterrel vitték kórházba, de ott életét vesztette. ","shortLead":"A gyereket mentőhelikopterrel vitték kórházba, de ott életét vesztette. ","id":"20190710_Aramutesbe_halt_bele_egy_egyeves_kisgyerek_Nyiregyhazan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b97a2fa-31aa-4be8-b938-6dfa98d733fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce3aaea-53a2-487c-950c-1aea3d6f7e28","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Aramutesbe_halt_bele_egy_egyeves_kisgyerek_Nyiregyhazan","timestamp":"2019. július. 10. 19:16","title":"Áramütésbe halt bele egy egyéves kisgyerek Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7103248-b345-40e0-b642-771ccf469b69","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Százhúsz embernek kellett elhagynia egy áruházat, ami mellett papírok gyulladtak ki egy gépben.","shortLead":"Százhúsz embernek kellett elhagynia egy áruházat, ami mellett papírok gyulladtak ki egy gépben.","id":"20190711_Fust_miatt_uritettek_ki_egy_boltot_Szantodon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7103248-b345-40e0-b642-771ccf469b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f6d161-04f4-43b6-9997-ec62e2bc53bd","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Fust_miatt_uritettek_ki_egy_boltot_Szantodon","timestamp":"2019. július. 11. 16:30","title":"Füst miatt ürítettek ki egy boltot Szántódon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb99582f-04cb-4e35-8fee-9108ea6cd956","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tüzet feltehetően robbanás okozta.","shortLead":"A tüzet feltehetően robbanás okozta.","id":"20190711_tuz_hoeromu_moszkva_robbanas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb99582f-04cb-4e35-8fee-9108ea6cd956&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f26803e-3613-4328-b729-85a13279c03f","keywords":null,"link":"/vilag/20190711_tuz_hoeromu_moszkva_robbanas","timestamp":"2019. július. 11. 11:19","title":"Hatalmas tűz ütött ki egy Moszkva melletti hőerőműben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5fa52d-de97-424b-b6de-d74108066115","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tud meglenni saját közösségi szolgáltatás nélkül a Google, ezért egy új ötlettel próbálkoznak. Csak aztán nehogy ez is a Google+ sorsára jusson.","shortLead":"Nem tud meglenni saját közösségi szolgáltatás nélkül a Google, ezért egy új ötlettel próbálkoznak. Csak aztán nehogy...","id":"20190711_google_plus_schoelace_kozossegi_media_kozossegi_szolgaltatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c5fa52d-de97-424b-b6de-d74108066115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ceca9a8-17b6-4d28-84fa-1128150aa022","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_google_plus_schoelace_kozossegi_media_kozossegi_szolgaltatas","timestamp":"2019. július. 11. 12:33","title":"A Google+-szal befürdött, most mégis új közösségi ötlettel próbálkozik a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9fb17c-47ea-4fb7-b7a1-1780ffed94e1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A britek kedvenc harangja még a német bombázás idején is megbízhatóan “dolgozott”. Azóta a Twitteren is követheti.","shortLead":"A britek kedvenc harangja még a német bombázás idején is megbízhatóan “dolgozott”. Azóta a Twitteren is követheti.","id":"20190711_Ketszer_ontottek_160_eve_kongatja_az_egesz_orat_a_Big_Ben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa9fb17c-47ea-4fb7-b7a1-1780ffed94e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e6fde0-defc-468d-b105-6570a2569863","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Ketszer_ontottek_160_eve_kongatja_az_egesz_orat_a_Big_Ben","timestamp":"2019. július. 11. 16:50","title":"Kétszer öntötték, 160 éve kongatja az egész órát a Big Ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A székhely is változott.","shortLead":"A székhely is változott.","id":"20190710_Meszaros_Lorinc_embere_iranyithat_a_TV2_anyacegeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e857aeb-ae64-4c33-9535-2055aa99ef9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_Meszaros_Lorinc_embere_iranyithat_a_TV2_anyacegeben","timestamp":"2019. július. 10. 16:52","title":"Mészáros Lőrinc embere irányíthat a TV2 anyacégében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"025d6a98-45db-49b2-8e2c-9899960b878b","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Kedvenc szerzője Harari. De akkor vajon nem érti, vagy direkt tesz rosszat?","shortLead":"Kedvenc szerzője Harari. De akkor vajon nem érti, vagy direkt tesz rosszat?","id":"20190712_Orban_es_a_nihilista_borleszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=025d6a98-45db-49b2-8e2c-9899960b878b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55fa8ea4-4abc-46d8-9169-b2a13813bc47","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Orban_es_a_nihilista_borleszk","timestamp":"2019. július. 12. 12:05","title":"Orbán és a „nihilista börleszk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12782b59-910e-48ea-a463-97c6bf3950b4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Serena Williams és Simona Halep is nyert, így szombaton köztük dől el, ki lesz az idei wimbledoni bajnok.\r

\r

","shortLead":"Serena Williams és Simona Halep is nyert, így szombaton köztük dől el, ki lesz az idei wimbledoni bajnok.\r

\r

","id":"20190711_Ket_sima_meccs_utan_osszejott_a_noi_alomdonto_Wimbledonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12782b59-910e-48ea-a463-97c6bf3950b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad738d31-74c1-4d1d-b045-7bcc12407f5f","keywords":null,"link":"/sport/20190711_Ket_sima_meccs_utan_osszejott_a_noi_alomdonto_Wimbledonban","timestamp":"2019. július. 11. 18:56","title":"Két sima meccs után összejött a női álomdöntő Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]