Tudta, hogy a Fidesz már tíz éve hazaáruló?

[{"available":true,"c_guid":"88d5cea5-3833-440a-8832-a5aedd6b6ada","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Nyár van, kánikula, az erdőkben és a városi parkokban pedig hemzsegnek a kullancsok. Ha elkapjuk az általuk terjesztett Lyme-kórt, akkor hosszabb ideig kell a szervezetünket antibiotikumokkal bombázni, ezért jobban tesszük, ha eleve esélyt sem adunk a betegséget okozó baktériumnak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy be kell zárkózni a négy fal közé. A Lyme-kórral szembeni esélyeinket latolgattuk. ","shortLead":"Nyár van, kánikula, az erdőkben és a városi parkokban pedig hemzsegnek a kullancsok. Ha elkapjuk az általuk terjesztett...","id":"20190710_Klimavaltozas_nelkul_ma_harombol_ket_embernek_nem_lenne_Lymekorja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88d5cea5-3833-440a-8832-a5aedd6b6ada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51fd7dd8-521f-4638-b1a8-bdf5102191d7","keywords":null,"link":"/elet/20190710_Klimavaltozas_nelkul_ma_harombol_ket_embernek_nem_lenne_Lymekorja","timestamp":"2019. július. 10. 20:00","title":"Klímaváltozás nélkül ma háromból két embernek nem lenne Lyme-kórja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d30de37-4d68-4854-ba42-d76415194dac","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A Fidesz a kiszámíthatóság jegyében úgy viszi keresztül a parlamenten a költségvetést, hogy még azt se lehet tudni, a két évvel korábbi büdzsé hogyan teljesült. Az ÁSZ segítő kezet nyújtott, összefoglalta a főbb számokat. A részletek majd csak a szavazás után lesznek nyilvánosak.","shortLead":"A Fidesz a kiszámíthatóság jegyében úgy viszi keresztül a parlamenten a költségvetést, hogy még azt se lehet tudni...","id":"20190711_Az_ASZ_besegitett_az_orszaggyulesnek_csak_felvakon_kell_megszavazni_a_jovo_evi_koltsegvetest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d30de37-4d68-4854-ba42-d76415194dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096f8a64-18d8-4a1a-9e23-f4361b9951b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_Az_ASZ_besegitett_az_orszaggyulesnek_csak_felvakon_kell_megszavazni_a_jovo_evi_koltsegvetest","timestamp":"2019. július. 11. 10:42","title":"Az ÁSZ besegített, az Országgyűlésnek csak félvakon kell megszavaznia a jövő évi költségvetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7987ad1-9bf5-4b12-9852-f243bf6262fc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Feltehetően az iráni Forradalmi Gárdához tartozó őrhajók próbáltak elfogni egy brit olajszállító hajót. Az irániak tagadják a dolgot, bár éppen egy napja jelezték, hogy válaszlépésre számíthatnak a britek egy iráni hajó korábbi feltartóztatásáért. (Borítóképünkön is ez utóbbi felvétel látható.)","shortLead":"Feltehetően az iráni Forradalmi Gárdához tartozó őrhajók próbáltak elfogni egy brit olajszállító hajót. Az irániak...","id":"20190711_Ujabb_incidens_a_Perzsaobolben_brit_tankert_akartak_elfogni_irani_hajok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7987ad1-9bf5-4b12-9852-f243bf6262fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c8af32-6eca-47d0-9bd0-bf9e8ffc4d48","keywords":null,"link":"/vilag/20190711_Ujabb_incidens_a_Perzsaobolben_brit_tankert_akartak_elfogni_irani_hajok","timestamp":"2019. július. 11. 08:30","title":"Újabb incidens a Perzsa-öbölben, brit tankert akartak elfogni iráni hajók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU bírósága szerint csak az egyik működhet, nem lehet a légitársaságtól is pénzt visszakövetelni.","shortLead":"Az EU bírósága szerint csak az egyik működhet, nem lehet a légitársaságtól is pénzt visszakövetelni.","id":"20190710_eu_birosag_utazasi_iroda_karterites_repulout_repulojegy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a216e340-ed9f-4fd2-aec1-1f6ee3fd29d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_eu_birosag_utazasi_iroda_karterites_repulout_repulojegy","timestamp":"2019. július. 10. 16:15","title":"Csak utazási irodától lehet kártérítést kérni, ha nem jött össze a repülőút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Birtokunkba került néhány tanúvallomás, amelyből kiderül, a Hableány tragédiáját okozó Viking Sigyn személyzetének egy része érzékelte, hogy a szállodahajóval történt valami szokatlan. Közben egy dél-koreai idegenvezető állítja, közvetlen közelről, a partról nézte végig a tragédiát, amelyben – mint később kiderült – 26 honfitársa veszett oda. A Hableány kapitányától és matrózától ma vesznek végső búcsút kollégáik. ","shortLead":"Birtokunkba került néhány tanúvallomás, amelyből kiderül, a Hableány tragédiáját okozó Viking Sigyn személyzetének...","id":"20190712_A_Vikingen_is_ereztek_az_utkozest_a_Hableannyal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c71fb15-91f7-46e6-af2d-7aae62f8b4cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_A_Vikingen_is_ereztek_az_utkozest_a_Hableannyal","timestamp":"2019. július. 12. 06:30","title":"\"Mintha a talaj kiment volna a lábam alól\" – feldolgozható-e valaha a Hableány tragédiája?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98017260-a7c8-41df-882a-7b4860eb2c85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felvétel szerint az EP-választás előtt egy olajüzletnek álcázva akartak orosz pénzt juttatni a Ligának. Salvini embere Orbánt is megemlíti, mint oroszpárti szövetségesüket. ","shortLead":"A felvétel szerint az EP-választás előtt egy olajüzletnek álcázva akartak orosz pénzt juttatni a Ligának. Salvini...","id":"20190710_salvini_hangfelvetel_moszkva_tiltott_partfinanszirozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98017260-a7c8-41df-882a-7b4860eb2c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f56e00-66a2-43ca-89e1-2ad9cf478866","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_salvini_hangfelvetel_moszkva_tiltott_partfinanszirozas","timestamp":"2019. július. 10. 17:05","title":"Hangfelvétel készült arról, ahogy Salvini embere orosz támogatásról tárgyal az EP-kampányhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08d5b736-3607-4b50-a5fb-d87d21724381","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs hír sérültekről. ","shortLead":"Nincs hír sérültekről. ","id":"20190711_Tuz_Warner_studio_Leavesden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08d5b736-3607-4b50-a5fb-d87d21724381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5568f88b-52eb-4b7f-93e5-23a8e775bc1c","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Tuz_Warner_studio_Leavesden","timestamp":"2019. július. 11. 13:31","title":"Tűz ütött ki a Warner egyik stúdiójában, ahol a Harry Pottert is forgatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b5ec1c-f8a1-4674-99a9-4e774d5909e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi csaknem négy métert zuhant.","shortLead":"A férfi csaknem négy métert zuhant.","id":"20190710_kotelpalya_mentes_turazo_tuzoltok_urom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01b5ec1c-f8a1-4674-99a9-4e774d5909e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a1d2482-c976-40ab-a023-7ef1d7df5a0a","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_kotelpalya_mentes_turazo_tuzoltok_urom","timestamp":"2019. július. 10. 12:51","title":"Kötélpályát építettek a tűzoltók egy túrázó megmentéséhez – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]