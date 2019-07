Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6d0e564-5c4a-43f5-881b-d3a7cd9a9280","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiterjedt algavirágzás óriási ökológiai és gazdasági terhet jelent, az így keletkező hatalmas mennyiségű biomassza azonban a jövőben bioműanyagok, biogáz vagy bioetanol nyersanyagforrásaként is hasznosítható.","shortLead":"A kiterjedt algavirágzás óriási ökológiai és gazdasági terhet jelent, az így keletkező hatalmas mennyiségű biomassza...","id":"20190709_alga_biomassza_biogaz_bioetanol_kornyezetvedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6d0e564-5c4a-43f5-881b-d3a7cd9a9280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef6f4c4-bf37-4e10-b515-7d61e15e0deb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_alga_biomassza_biogaz_bioetanol_kornyezetvedelem","timestamp":"2019. július. 09. 20:03","title":"Kitalálták a kutatók, hogyan lehet \"kezelni\" az algákat, és ezzel duplán jól járhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92694b22-e0f1-4b1c-a914-35693b065188","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai Brown Egyetem tudósai megtalálták a módját annak, hogy ne mikrochipekkel, hanem kicsiny molekulákkal kódoljanak és dekódoljanak felvételeket; a kémiai számítógép legalább 98 százalékos pontossággal működik.","shortLead":"Az amerikai Brown Egyetem tudósai megtalálták a módját annak, hogy ne mikrochipekkel, hanem kicsiny molekulákkal...","id":"20190708_kemiai_szamitogep_kismolekulas_informaciotarolas_metabolim_brown_egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92694b22-e0f1-4b1c-a914-35693b065188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b335aa89-5333-44d6-98e8-f377647e45c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_kemiai_szamitogep_kismolekulas_informaciotarolas_metabolim_brown_egyetem","timestamp":"2019. július. 08. 15:03","title":"98%-os pontossággal működik a számítógép, melyen chipek helyett molekulák tárolják az adatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e90d798f-58e8-4b8b-aa2e-f0345057f6e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem ott kellett volna. ","shortLead":"Nem ott kellett volna. ","id":"20190709_Veletlenul_egy_jodlifesztival_fole_repultek_bemutatozni_svajci_vadaszgepek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e90d798f-58e8-4b8b-aa2e-f0345057f6e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1ddf85-a5c4-4479-a0ff-65cd2ea816af","keywords":null,"link":"/elet/20190709_Veletlenul_egy_jodlifesztival_fole_repultek_bemutatozni_svajci_vadaszgepek","timestamp":"2019. július. 09. 13:27","title":"Véletlenül egy jódlifesztivál fölé repültek bemutatózni svájci vadászgépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"213cc46a-fbe7-48d9-94a1-cea299d89d6b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több törvénymódosítást is kezdeményeznek a bírságokból kibújók miatt.","shortLead":"Több törvénymódosítást is kezdeményeznek a bírságokból kibújók miatt.","id":"20190708_Szlovakiaban_a_ki_nem_fizetett_birsagert_azonnal_levehetnek_a_rendszamtablat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=213cc46a-fbe7-48d9-94a1-cea299d89d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3cff7f8-624b-4dd1-8f84-15220da76f36","keywords":null,"link":"/cegauto/20190708_Szlovakiaban_a_ki_nem_fizetett_birsagert_azonnal_levehetnek_a_rendszamtablat","timestamp":"2019. július. 08. 15:50","title":"Szlovákiában a ki nem fizetett bírságért azonnal levehetnék a rendszámtáblát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc7abf6-2015-4b91-9e23-e5d6f59a5988","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Saját mobilfizetési megoldással állt elő az üzletlánc Spanyolországban.","shortLead":"Saját mobilfizetési megoldással állt elő az üzletlánc Spanyolországban.","id":"20190708_Olyan_ujdonsagot_tesztel_a_Lidl_aminek_itthon_is_sokan_orulnenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fc7abf6-2015-4b91-9e23-e5d6f59a5988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd94f7b-c37b-415e-89e1-47b6fac3cde8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Olyan_ujdonsagot_tesztel_a_Lidl_aminek_itthon_is_sokan_orulnenek","timestamp":"2019. július. 08. 16:47","title":"Olyan újdonsággal állt elő a Lidl, aminek itthon is sokan örülnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dc4d635-219e-4a00-83bc-ae27acef9f8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Melinda vőlegénye öngyilkos lett, a munkaügyi hivatal pedig megvonta tőle a támogatásokat. Az ügy már a brit parlamentig jutott. ","shortLead":"Melinda vőlegénye öngyilkos lett, a munkaügyi hivatal pedig megvonta tőle a támogatásokat. Az ügy már a brit...","id":"20190708_Heti_7200_forintbol_probal_tulelni_Walesben_egy_megozvegyult_magyar_edesanya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1dc4d635-219e-4a00-83bc-ae27acef9f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c45dbd-1776-48f8-8f79-1b33cff8668f","keywords":null,"link":"/elet/20190708_Heti_7200_forintbol_probal_tulelni_Walesben_egy_megozvegyult_magyar_edesanya","timestamp":"2019. július. 08. 13:49","title":"Heti 7200 forintból próbál túlélni Walesben egy megözvegyült magyar édesanya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kijött a vagyonkezelőjének tavaly beszámolója, mégpedig tele érdekességekkel.","shortLead":"Kijött a vagyonkezelőjének tavaly beszámolója, mégpedig tele érdekességekkel.","id":"20190708_Sok_penzrol_kell_lemondania_Andy_Vajna_orokosenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e24cc99-9ec7-4165-9324-db9fe5c74ce8","keywords":null,"link":"/kkv/20190708_Sok_penzrol_kell_lemondania_Andy_Vajna_orokosenek","timestamp":"2019. július. 08. 14:34","title":"Sok pénzről kell lemondania Andy Vajna örökösének?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"915427de-f161-4399-9eb0-29ebd61cb6f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén 25 éves a film, és úgy tűnik, tervben van a folytatás. ","shortLead":"Idén 25 éves a film, és úgy tűnik, tervben van a folytatás. ","id":"20190708_A_maszk_film_mozi_noi_foszereplo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=915427de-f161-4399-9eb0-29ebd61cb6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74ce4870-5131-4012-8889-1e78e005cb89","keywords":null,"link":"/elet/20190708_A_maszk_film_mozi_noi_foszereplo","timestamp":"2019. július. 08. 15:11","title":"Visszatérhet A maszk, ezúttal női főszereplővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]