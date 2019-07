Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6987578d-d75c-4a36-802b-fd571a043e2b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Felszállás után visszafordult és kényszerleszállást hajtott végre a Smartwings hurghadai járata a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren.","shortLead":"Felszállás után visszafordult és kényszerleszállást hajtott végre a Smartwings hurghadai járata a Liszt Ferenc...","id":"20190711_ferihegy_smartwings_kenyszerleszallas_hurghada_futopalya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6987578d-d75c-4a36-802b-fd571a043e2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec8451f-a289-42a1-84bd-5b5ba01df3e4","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_ferihegy_smartwings_kenyszerleszallas_hurghada_futopalya","timestamp":"2019. július. 11. 05:45","title":"Kényszerleszállást hajtott végre egy Ferihegyről Egyiptomba induló gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d72497-a78c-457a-9d4f-6569bb5fca0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kína világuralomra tör, Hszi elnök a sztálini rendszerre hajazó kommunizmust épít. A nyugati értelmiségnek komoly felelőssége van, hogy a helyzet idáig jutott, de ideje részleges karanténba zárni Pekinget.","shortLead":"Kína világuralomra tör, Hszi elnök a sztálini rendszerre hajazó kommunizmust épít. A nyugati értelmiségnek komoly...","id":"20190711_Kornai_Janos_Kinarol_Szornyet_teremtettunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50d72497-a78c-457a-9d4f-6569bb5fca0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47fde05e-b181-478d-b59d-a28c745dab04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_Kornai_Janos_Kinarol_Szornyet_teremtettunk","timestamp":"2019. július. 11. 14:03","title":"Kornai János Kínáról: Szörnyet teremtettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b97a2fa-31aa-4be8-b938-6dfa98d733fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyereket mentőhelikopterrel vitték kórházba, de ott életét vesztette. ","shortLead":"A gyereket mentőhelikopterrel vitték kórházba, de ott életét vesztette. ","id":"20190710_Aramutesbe_halt_bele_egy_egyeves_kisgyerek_Nyiregyhazan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b97a2fa-31aa-4be8-b938-6dfa98d733fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce3aaea-53a2-487c-950c-1aea3d6f7e28","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Aramutesbe_halt_bele_egy_egyeves_kisgyerek_Nyiregyhazan","timestamp":"2019. július. 10. 19:16","title":"Áramütésbe halt bele egy egyéves kisgyerek Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2991160-b7c2-408a-a6b8-5f0f844db3b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyedüliként a Bihari Napló tudta növelni olvasóinak számát, de a kormányközeli médiaalapítványnak ez sem volt elég, érkezett a régi főszerkesztő helyére a Bálványosi Szabadegyetem sajtófőnöke.\r

\r

","shortLead":"Egyedüliként a Bihari Napló tudta növelni olvasóinak számát, de a kormányközeli médiaalapítványnak ez sem volt elég...","id":"20190711_Megbizhato_foszerkesztot_kapott_a_legsikeresebb_erdelyi_magyar_napilap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2991160-b7c2-408a-a6b8-5f0f844db3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf7c093-cbe3-403c-b2ee-26a682a34210","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Megbizhato_foszerkesztot_kapott_a_legsikeresebb_erdelyi_magyar_napilap","timestamp":"2019. július. 11. 18:13","title":"A NER szemében megbízható főszerkesztőt kapott a legsikeresebb erdélyi magyar napilap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9ed153-3857-4b07-9531-079963afa553","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Azt tudjuk, hogy milyenek: sikerhajhászok, arrogánsak, extrovertáltak és mindenkinél többre tartják önmagukat. De vajon hogyan lehet a narcizmust tudományosan is megállapítani? A korábbi kérdőívek mellé kifejlesztettek egy „villámtesztet”, ami állítólag egy válaszból pontos diagnózist állít fel.","shortLead":"Azt tudjuk, hogy milyenek: sikerhajhászok, arrogánsak, extrovertáltak és mindenkinél többre tartják önmagukat. De vajon...","id":"20190711_Pofonegyszeru_kerdessel_kideritheto_narcisztikuse_valaki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe9ed153-3857-4b07-9531-079963afa553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e786a852-ff14-4cbc-96e1-538f47032297","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190711_Pofonegyszeru_kerdessel_kideritheto_narcisztikuse_valaki","timestamp":"2019. július. 11. 12:15","title":"Most egy pofonegyszerű kérdéssel kideríthető, narcisztikus-e ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ab06497-5faa-4bf3-aad4-c85678251965","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség azt kéri, adja vissza mindenki a pénzt, ami a pénzszállítóból esett ki, egyelőre hiába.","shortLead":"A rendőrség azt kéri, adja vissza mindenki a pénzt, ami a pénzszállítóból esett ki, egyelőre hiába.","id":"20190711_Menet_kozben_kinyilt_egy_penzszallito_auto_ajtaja_50_millio_forintnyi_bankjegyet_vitt_el_a_szel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ab06497-5faa-4bf3-aad4-c85678251965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce301917-2806-4f64-b2cf-57d683bb1785","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Menet_kozben_kinyilt_egy_penzszallito_auto_ajtaja_50_millio_forintnyi_bankjegyet_vitt_el_a_szel","timestamp":"2019. július. 11. 18:15","title":"Menet közben kinyílt egy pénzszállító autó ajtaja, 50 millió forintnyi bankjegyet vitt el a szél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3896a5-54ce-4d7e-9087-1438a11f6be6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A tragédia helyszínén a dél-koreai áldozatokra koszorúval emlékeznek.","shortLead":"A tragédia helyszínén a dél-koreai áldozatokra koszorúval emlékeznek.","id":"20190712_Ma_bucsuztatjak_a_Hableany_magyar_kapitanyat_es_matrozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb3896a5-54ce-4d7e-9087-1438a11f6be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd6f2a90-c179-4877-b1cb-4b545665dd03","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Ma_bucsuztatjak_a_Hableany_magyar_kapitanyat_es_matrozat","timestamp":"2019. július. 12. 06:02","title":"Ma búcsúztatják a Hableány magyar kapitányát és matrózát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a43c8c-755d-421b-b6f1-d8b927d6be5b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Ahogy arról eredetileg is szó volt, a kormány a Magyar Turisztikai Ügynökség vagyonkezelésébe adta a Bálnát, mint turisztikai jelentőségű ingatlant. Ehhez 1. számú melléklettel egészítettek ki egy régebbi rendeletet. Azonban annak a rendeletnek már van 1. számú melléklete, aminek semmi köze a turisztikai jelentőségű ingatlanokhoz.","shortLead":"Ahogy arról eredetileg is szó volt, a kormány a Magyar Turisztikai Ügynökség vagyonkezelésébe adta a Bálnát, mint...","id":"20190710_A_kormany_le_akarta_passzolni_a_Balnat_de_ugy_tunik_elszurtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88a43c8c-755d-421b-b6f1-d8b927d6be5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4911e2fe-7a57-42fd-9afd-db85c44cd20f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_A_kormany_le_akarta_passzolni_a_Balnat_de_ugy_tunik_elszurtak","timestamp":"2019. július. 10. 15:32","title":"A kormány le akarta passzolni a Bálnát, de úgy tűnik, elszúrták a vonatkozó rendeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]