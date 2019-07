Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ad3e233-3d6b-433e-a4d0-0974b44e90da","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Hogyan hat a gazdasági válság a heroin árfolyamára? Mennyivel olcsóbb most egy rabszolga, mint 170 éve? Miért csempésznek amerikai spermát Kanadába? Látványos eredményeket hoz, amikor a rendőrök mellett a gazdasági szakértők is elkezdik vizsgálni a feketepiacot.","shortLead":"Hogyan hat a gazdasági válság a heroin árfolyamára? Mennyivel olcsóbb most egy rabszolga, mint 170 éve? Miért...","id":"20190711_Jobb_munkaado_a_maffia_mint_egy_atlagos_multi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ad3e233-3d6b-433e-a4d0-0974b44e90da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c72c47-d7ff-4915-be3e-51726446848f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_Jobb_munkaado_a_maffia_mint_egy_atlagos_multi","timestamp":"2019. július. 11. 10:45","title":"Jobb munkaadó a maffia, mint egy átlagos multi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd7e0f2-1c25-4cbd-84f8-afaab807495f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy, a Buzzfeed által bemutatott hangfelvétel szerint orosz pénzt akartak juttatni a Matteo Salvinihez köthető pártnak, a Ligának.","shortLead":"Egy, a Buzzfeed által bemutatott hangfelvétel szerint orosz pénzt akartak juttatni a Matteo Salvinihez köthető pártnak...","id":"20190712_matteo_salvini_liga_orosz_penz_illegalis_partfinanszirozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dd7e0f2-1c25-4cbd-84f8-afaab807495f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"049ca483-aea8-4134-8f46-cae1f61fbbf8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190712_matteo_salvini_liga_orosz_penz_illegalis_partfinanszirozas","timestamp":"2019. július. 12. 05:05","title":"Vizsgálja az olasz ügyészség, hogy Salvini kapott-e pénzt az oroszoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3786dcdb-7b96-4929-93d7-97cdf5978998","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországon évente fejenként mintegy 33 kilogramm olyan ételt dobunk a szemétbe, ami még fogyasztható lenne – függetlenül attól, hogy lejárt-e a szavatossága. Hamarosan viszont változhat a helyzet.","shortLead":"Magyarországon évente fejenként mintegy 33 kilogramm olyan ételt dobunk a szemétbe, ami még fogyasztható lenne –...","id":"20190711_etelpazarlas_eheto_etel_szavatossagi_ido_applikacio_erzekelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3786dcdb-7b96-4929-93d7-97cdf5978998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b414b33-7965-401a-98b4-e87fc736c2ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_etelpazarlas_eheto_etel_szavatossagi_ido_applikacio_erzekelo","timestamp":"2019. július. 11. 17:33","title":"Csináltak egy szenzort, ami megmutatja, megromlott-e az ételünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc561f9-c31a-44ff-a4af-474f26a5624b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tuzson Bence utasította a kormányhivatalt az ügy kivizsgálására. ","shortLead":"Tuzson Bence utasította a kormányhivatalt az ügy kivizsgálására. ","id":"20190710_Kivizsgaltatja_a_Miniszterelnokseg_a_7_oras_kesessel_erkezo_londoni_Wizz_Airjarat_ugyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fc561f9-c31a-44ff-a4af-474f26a5624b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4762f324-2ef2-41b4-91a5-ddd4d725c7c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Kivizsgaltatja_a_Miniszterelnokseg_a_7_oras_kesessel_erkezo_londoni_Wizz_Airjarat_ugyet","timestamp":"2019. július. 10. 18:13","title":"Kivizsgáltatja a Miniszterelnökség a 7 órás késéssel érkező londoni Wizz Air-járat ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c850407-2e18-4da4-b195-798437e9c1b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Így erősítenék befolyásukat a globális gazdaságban.","shortLead":"Így erősítenék befolyásukat a globális gazdaságban.","id":"20190711_Kina_is_digitalis_penzt_akar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c850407-2e18-4da4-b195-798437e9c1b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2dcd613-3f1e-4c79-ae2b-a69997f7c307","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_Kina_is_digitalis_penzt_akar","timestamp":"2019. július. 11. 07:15","title":"Kína is digitális pénzt akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"611cdc33-2650-46e5-a2a1-4e6a81d19057","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Végrehajtja-e a kormányakaratot, köztük a Debrecenbe költözést a Természettudományi Múzeum főigazgatói posztját erős politikai hátszéllel elnyerő Bernert Zsolt antropológus? – nagyjából ez a kérdés foglalkoztatja hetek óta a vezetőváltás előtt álló intézmény dolgozóit. A múzeum több mint húsz munkatársával beszéltünk az elmúlt hetekben-napokban: az eddigi jelek szerintük finoman szólva sem biztatóak. ","shortLead":"Végrehajtja-e a kormányakaratot, köztük a Debrecenbe költözést a Természettudományi Múzeum főigazgatói posztját erős...","id":"20190711_Termeszettudomanyi_Muzeum_foigazgatovaltas_Bernert_Zsolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=611cdc33-2650-46e5-a2a1-4e6a81d19057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8124e82b-c1cb-4bfc-be9e-1facf02ceaa4","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Termeszettudomanyi_Muzeum_foigazgatovaltas_Bernert_Zsolt","timestamp":"2019. július. 11. 06:30","title":"„Szorongva várjuk a következő periódust” – nem lopta be magát a dolgozók szívébe a Természettudományi Múzeum új főigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Wizz Air közleményben magyarázta meg, hogy pontosan mi vezetett ahhoz, hogy az utasokat Budapest helyett előbb Debrecenbe vitték, majd másnap hajnalban Budapestre. ","shortLead":"A Wizz Air közleményben magyarázta meg, hogy pontosan mi vezetett ahhoz, hogy az utasokat Budapest helyett előbb...","id":"20190710_Wizz_Air_A_legiiranyitas_es_a_ferihegyi_repterzar_miatt_kesett_7_orat_a_londoni_jarat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a9e768-313d-4ac6-a3ae-b06b1d582892","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Wizz_Air_A_legiiranyitas_es_a_ferihegyi_repterzar_miatt_kesett_7_orat_a_londoni_jarat","timestamp":"2019. július. 10. 21:50","title":"Wizz Air: A légiirányítás és a ferihegyi reptérzár miatt késett 7 órát a londoni járat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d8fe40-bccd-4501-bc51-9da8fec79ea3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Putyin és Morales elnök szerint egyes államoknak nem lenne szabad beleszólnia mások belügyeibe. Szijjártó Péter korábban hasonló elvekről beszélt.\r

\r

","shortLead":"Putyin és Morales elnök szerint egyes államoknak nem lenne szabad beleszólnia mások belügyeibe. Szijjártó Péter...","id":"20190711_Oroszorszag_es_Bolivia_kozosen_iteli_el_mas_allamok_beavatkozasi_kiserleteit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74d8fe40-bccd-4501-bc51-9da8fec79ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b5e7dda-3ee4-46ee-b024-82d2235498d7","keywords":null,"link":"/vilag/20190711_Oroszorszag_es_Bolivia_kozosen_iteli_el_mas_allamok_beavatkozasi_kiserleteit","timestamp":"2019. július. 11. 18:26","title":"Oroszország és Bolívia közösen ítéli el más államok beavatkozási kísérleteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]