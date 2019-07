A Momentum és a Párbeszéd sem támogatja az ózdi jobbikost

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak érdeklődik a kriptovaluták iránt, véleménye is van róluk Donald Trump amerikai elnöknek. Nem mondhatnánk, hogy rajong értük.","shortLead":"Nem csak érdeklődik a kriptovaluták iránt, véleménye is van róluk Donald Trump amerikai elnöknek. Nem mondhatnánk...","id":"20190712_donald_trump_facebook_libra_digitalis_penz_kriptovaluta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40928ff-5027-47dd-b554-89f44cac9763","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_donald_trump_facebook_libra_digitalis_penz_kriptovaluta","timestamp":"2019. július. 12. 12:33","title":"Trump nincs elájulva tőle, hogy a Facebook saját pénzt ad ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86c3c4eb-e886-45a1-a578-0d28227b2fe8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190713_Orban_Viktor_braun_bertalan_berci_bacsi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86c3c4eb-e886-45a1-a578-0d28227b2fe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb01a9b-66ab-4457-b682-648928983f75","keywords":null,"link":"/itthon/20190713_Orban_Viktor_braun_bertalan_berci_bacsi","timestamp":"2019. július. 13. 10:09","title":"Kiderült, kivel vacsorázott Orbán Viktor tegnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d138b722-00a2-4dc0-95a1-bc9bf5af2b19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igalnál látták utoljára a kengurut, de eddig nem tudták elfogni.","shortLead":"Igalnál látták utoljára a kengurut, de eddig nem tudták elfogni.","id":"20190711_A_somogyi_rendorok_azt_kerik_szoljon_nekik_aki_lat_egy_szokott_kengurut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d138b722-00a2-4dc0-95a1-bc9bf5af2b19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"513b8fea-4194-4891-a3da-d1cf9979c170","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_A_somogyi_rendorok_azt_kerik_szoljon_nekik_aki_lat_egy_szokott_kengurut","timestamp":"2019. július. 11. 19:41","title":"A somogyi rendőrök azt kérik, szóljon nekik, aki lát egy szökött kengurut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f2a87a-6fcd-4213-9ed4-2bbdcfc1edee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kezdeményezéssel máris egy tonna szemetet spóroltak meg. ","shortLead":"A kezdeményezéssel máris egy tonna szemetet spóroltak meg. ","id":"20190712_Becs_eldobhato_kavespoharak_hulladek_szemet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79f2a87a-6fcd-4213-9ed4-2bbdcfc1edee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5911e65-ef26-425e-b25d-bd4fff4ac75f","keywords":null,"link":"/elet/20190712_Becs_eldobhato_kavespoharak_hulladek_szemet","timestamp":"2019. július. 12. 15:38","title":"Harcot indított Bécs az eldobható kávéspoharak ellen, és remekül bevált a rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf1229f1-fbf1-4f9f-bc58-a93c59a4a701","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Összebilincselt pár, wc-pumpát a hasán viselő rocker, tóparti Superman - a dunaújvárosi Szalki-szigeten van most minden rocker, aki számít. Dübörög a Rockmaraton. Fotósunk is körülnézett, sőt gép is volt nála. ","shortLead":"Összebilincselt pár, wc-pumpát a hasán viselő rocker, tóparti Superman - a dunaújvárosi Szalki-szigeten van most minden...","id":"20190712_Az_orszag_legerosebb_zuzdaja_a_napokban_Dunaujvarosban_van_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf1229f1-fbf1-4f9f-bc58-a93c59a4a701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee513804-7175-46d1-9209-f488ede9317b","keywords":null,"link":"/elet/20190712_Az_orszag_legerosebb_zuzdaja_a_napokban_Dunaujvarosban_van_fotok","timestamp":"2019. július. 12. 16:56","title":"Az ország legerősebb zúzdája a napokban Dunaújvárosban van (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"115fee79-e125-4538-8d7b-cf13bfe444b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"George Clooney felesége, Amal Clooney nemzetközi jogász volt az alelnöke annak a londoni médiakonferenciának, amely a demokráciákra leselkedő egyik legnagyobb veszélynek a már-már náci időket idéző szintű álhíreket és dezinformációt nevezte. Létrejött egy testület is, amely elősegítené, hogy a kormányok vonják vissza a médiaszabadságot korlátozó törvényeket.\r

\r

","shortLead":"George Clooney felesége, Amal Clooney nemzetközi jogász volt az alelnöke annak a londoni médiakonferenciának, amely...","id":"20190711_Az_alhirek_mai_szintje_a_naci_propagandahoz_hasonit_hangzott_el_egy_londoni_mediakonferencian","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=115fee79-e125-4538-8d7b-cf13bfe444b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac15c5b9-c497-453a-84ce-5182497191ab","keywords":null,"link":"/vilag/20190711_Az_alhirek_mai_szintje_a_naci_propagandahoz_hasonit_hangzott_el_egy_londoni_mediakonferencian","timestamp":"2019. július. 11. 21:02","title":"Az álhírek mai szintje a náci propagandához hasonít, hangzott el egy londoni médiakonferencián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A magyar külügyminiszter elárulta, mik a kormány céljai a kínai-magyar kapcsolatok területén: a Budapest-Belgrád vasútvonal hitelszerződésének mihamarabbi aláírása, új légi járatok indítása, újabb közös egyetemi program indítása, kínai akkreditálású érettségi bevezetése Magyarországon, két kínai bank Magyarországra telepítése.","shortLead":"A magyar külügyminiszter elárulta, mik a kormány céljai a kínai-magyar kapcsolatok területén: a Budapest-Belgrád...","id":"20190712_Szijjarto_Lehetove_kell_tenni_hogy_kinai_erettsegit_is_lehessen_tenni_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8591e216-2d27-4cc3-a23b-5d6c852624c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190712_Szijjarto_Lehetove_kell_tenni_hogy_kinai_erettsegit_is_lehessen_tenni_Magyarorszagon","timestamp":"2019. július. 12. 11:30","title":"Szijjártó: Lehetővé kell tenni, hogy kínai érettségit is lehessen tenni Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d086e6ee-c011-456d-85dc-7337edf2f1dc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Honvéd, a Fehérvár és a Debrecen is nyert.","shortLead":"A Honvéd, a Fehérvár és a Debrecen is nyert.","id":"20190712_Gyozelemmel_kezdtek_a_magyar_csapatok_az_Europa_Ligaselejtezokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d086e6ee-c011-456d-85dc-7337edf2f1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5093aa5b-934f-4c93-afac-c25d11a7fd71","keywords":null,"link":"/sport/20190712_Gyozelemmel_kezdtek_a_magyar_csapatok_az_Europa_Ligaselejtezokon","timestamp":"2019. július. 12. 05:30","title":"Győzelemmel kezdtek a magyar csapatok az Európa Liga-selejtezőkön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]