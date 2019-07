Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Még sosem volt ezen a napon ilyen hideg.","shortLead":"Még sosem volt ezen a napon ilyen hideg.","id":"20190712_Pentek_hajnalban_megdolt_a_hidegrekord","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9bf457c-1d22-4025-923e-7ae2c43728ef","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Pentek_hajnalban_megdolt_a_hidegrekord","timestamp":"2019. július. 12. 10:51","title":"Péntek hajnalban megdőlt a hidegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cb8160-59aa-46a6-87b1-b3c8b0344547","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem a protokoll szerint állva, hanem ülve vett részt Angela Merkel és a dán miniszterelnök egy diplomáciai eseményen. Meg akarták előzni, hogy újabb remegés fogja el a német kancellárt. ","shortLead":"Nem a protokoll szerint állva, hanem ülve vett részt Angela Merkel és a dán miniszterelnök egy diplomáciai eseményen...","id":"20190711_Merkelek_most_biztosra_mentek_ultek_a_katonai_ceremonia_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73cb8160-59aa-46a6-87b1-b3c8b0344547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3592e4-6d51-4f23-9343-5f11725437bd","keywords":null,"link":"/vilag/20190711_Merkelek_most_biztosra_mentek_ultek_a_katonai_ceremonia_alatt","timestamp":"2019. július. 11. 20:39","title":"Merkelék most biztosra mentek: ültek a katonai ceremónia alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b731bf39-fb3f-4dbb-9510-3e5ccad67309","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jó ügyért harcolnak.","shortLead":"Jó ügyért harcolnak.","id":"20190712_Gyerekkony_Metallica_abc_abeceskonyv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b731bf39-fb3f-4dbb-9510-3e5ccad67309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ceedc38-8813-449d-947f-10248fe7c092","keywords":null,"link":"/elet/20190712_Gyerekkony_Metallica_abc_abeceskonyv","timestamp":"2019. július. 12. 14:11","title":"Gyerekkönyvet ad ki a Metallica","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b73b82b8-6994-468a-bbb0-3452bc9536f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szlovák államfő azt is cáfolta, hogy Soros György ügynöke lenne. ","shortLead":"A szlovák államfő azt is cáfolta, hogy Soros György ügynöke lenne. ","id":"20190711_Caputova_a_V4eknek_akkor_van_ertelme_ha_megvedik_a_jogallamisagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b73b82b8-6994-468a-bbb0-3452bc9536f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d2d4db0-9665-43cf-981e-0825c847f72a","keywords":null,"link":"/vilag/20190711_Caputova_a_V4eknek_akkor_van_ertelme_ha_megvedik_a_jogallamisagot","timestamp":"2019. július. 11. 16:21","title":"Caputová: a V4-eknek akkor van értelme, ha megvédik a jogállamiságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a6683f6-eb36-49ad-acdd-5964e5acb7ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly ugrásszerűen megnőtt az azonos neműek közötti bejegyzett élettársi kapcsolatok száma, írja a HVG.\r

\r

","shortLead":"Tavaly ugrásszerűen megnőtt az azonos neműek közötti bejegyzett élettársi kapcsolatok száma, írja a HVG.\r

\r

","id":"20190711_Egyre_tobb_a_meleghazassag_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a6683f6-eb36-49ad-acdd-5964e5acb7ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3951a1ec-f364-44ec-9a1c-8c28beafc0bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Egyre_tobb_a_meleghazassag_Magyarorszagon","timestamp":"2019. július. 11. 16:46","title":"Egyre több a \"melegházasság\" Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"555f5b32-b1ad-4d07-9e04-b3003c945768","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20190712_Marabu_FekNyuz_Hajra_hajra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=555f5b32-b1ad-4d07-9e04-b3003c945768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9836030b-830b-4049-b248-3e3e1b9258f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190712_Marabu_FekNyuz_Hajra_hajra","timestamp":"2019. július. 12. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: Hajrá, hajrá!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29acd3de-fee1-4376-8cb6-ea9beac57cc3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német cég kompakt újdonsága egy feltöltéssel akár 60 kilométert is suhanhat tisztán elektromosan.","shortLead":"A német cég kompakt újdonsága egy feltöltéssel akár 60 kilométert is suhanhat tisztán elektromosan.","id":"20190712_ujabb_zold_rendszamos_bmw_13_millio_forinttol_indul_itthon_a_hibrid_330e","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29acd3de-fee1-4376-8cb6-ea9beac57cc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af995938-011f-4b22-8c31-42c7699086c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190712_ujabb_zold_rendszamos_bmw_13_millio_forinttol_indul_itthon_a_hibrid_330e","timestamp":"2019. július. 12. 11:21","title":"Újabb zöld rendszámos BMW: 13 millió forinttol indul itthon a hibrid 330e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08d5b736-3607-4b50-a5fb-d87d21724381","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs hír sérültekről. ","shortLead":"Nincs hír sérültekről. ","id":"20190711_Tuz_Warner_studio_Leavesden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08d5b736-3607-4b50-a5fb-d87d21724381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5568f88b-52eb-4b7f-93e5-23a8e775bc1c","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Tuz_Warner_studio_Leavesden","timestamp":"2019. július. 11. 13:31","title":"Tűz ütött ki a Warner egyik stúdiójában, ahol a Harry Pottert is forgatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]