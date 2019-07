Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b757c44-ac74-4212-8c9e-996d6a33cd18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas teljesítmény egy közel 7 literes blokkból ered, amit a biztonság kedvéért egy kompresszorral fújatnak meg. ","shortLead":"A hatalmas teljesítmény egy közel 7 literes blokkból ered, amit a biztonság kedvéért egy kompresszorral fújatnak meg. ","id":"20190718_kereken_1000_loeros_lett_a_legujabb_amerikai_izomauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b757c44-ac74-4212-8c9e-996d6a33cd18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49fb77e-c51f-4633-a150-8cd2a8676e31","keywords":null,"link":"/cegauto/20190718_kereken_1000_loeros_lett_a_legujabb_amerikai_izomauto","timestamp":"2019. július. 18. 11:21","title":"Kereken 1000 lóerős lett a legújabb amerikai izomautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3088c9ee-fab4-4c06-be46-607157dc96d7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A mexikói hatóságok feltartóztattak az ország északi részén egy kamiont, amelynek rakterében 112 közép-amerikai menekült utazott összezsúfolódva - jelentette be szerdán a mexikói országos bevándorlási hivatal.","shortLead":"A mexikói hatóságok feltartóztattak az ország északi részén egy kamiont, amelynek rakterében 112 közép-amerikai...","id":"20190718_112_menekultet_zsufoltak_ossze_egy_kamionba_Mexikoban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3088c9ee-fab4-4c06-be46-607157dc96d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449b78bb-a51f-4622-9bee-d13fbe651fe1","keywords":null,"link":"/vilag/20190718_112_menekultet_zsufoltak_ossze_egy_kamionba_Mexikoban","timestamp":"2019. július. 18. 05:25","title":"112 menekültet zsúfoltak össze egy kamionba Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb93cb1-f577-4164-80bb-16a2933c2562","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A H5-ös HÉV vonalat másfél hónap múlva már 5-ös metrónak fogják hívni.","shortLead":"A H5-ös HÉV vonalat másfél hónap múlva már 5-ös metrónak fogják hívni.","id":"20190717_Szeptembertol_lesz_otos_metro_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cb93cb1-f577-4164-80bb-16a2933c2562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e474d43c-e489-4a59-881f-e7fa9bc7c83b","keywords":null,"link":"/itthon/20190717_Szeptembertol_lesz_otos_metro_Budapesten","timestamp":"2019. július. 17. 05:36","title":"Szeptembertől lesz 5-ös metró Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a7b66d-3a41-4572-9e77-d26177e6dff7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több légitársaság is rosszul járt a Boeing 737 Max földre rendelése miatt. A Ryanair a vártnál kisebb mértékű utasforgalom-bővülésre, a veszteséges bázisok bezárására készül. ","shortLead":"Több légitársaság is rosszul járt a Boeing 737 Max földre rendelése miatt. A Ryanair a vártnál kisebb mértékű...","id":"20190717_Elhalasztja_budapesti_jaratanak_bevezeteset_a_Flydubai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7a7b66d-3a41-4572-9e77-d26177e6dff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1855ab0-b3f4-43ae-99c4-3d030d2e56fd","keywords":null,"link":"/kkv/20190717_Elhalasztja_budapesti_jaratanak_bevezeteset_a_Flydubai","timestamp":"2019. július. 17. 14:38","title":"Elhalasztja budapesti járatának bevezetését a Flydubai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cf1c610-c17f-4b78-9b04-4dc1d03e6c97","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Még rendes neve se volt, szívás lett volna, ha pont ez csinál katasztrófát.","shortLead":"Még rendes neve se volt, szívás lett volna, ha pont ez csinál katasztrófát.","id":"20190717_Megusztuk_a_szeptemberi_aszteroidabombazast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cf1c610-c17f-4b78-9b04-4dc1d03e6c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d1a4d3-461e-49a8-ae53-1236da39b7e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_Megusztuk_a_szeptemberi_aszteroidabombazast","timestamp":"2019. július. 17. 13:19","title":"Megúsztuk a szeptemberi aszteroidabombázást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19981db6-a4ca-4e15-85ca-4066bb06ac80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új információkhoz jutott a rendőrség, így már megtalálta az elkövetőket. ","shortLead":"Új információkhoz jutott a rendőrség, így már megtalálta az elkövetőket. ","id":"20190718_Het_ev_utan_fogtak_el_a_kisbolt_rabloit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19981db6-a4ca-4e15-85ca-4066bb06ac80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd89304-203a-4a4f-b0f0-9c574edf5edf","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Het_ev_utan_fogtak_el_a_kisbolt_rabloit","timestamp":"2019. július. 18. 16:39","title":"Hét év után fogták el a kisbolt rablóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bea9092-f029-46f9-ae73-e729ddef55a3","c_author":"Pálmai Erika","category":"hetilap","description":"Látványosan javult Budapest közbiztonsága – legalábbis a bűnügyi statisztika alapján. Az viszont nem növeli a budapestiek biztonságérzetét, hogy a lakásbetörések és az autólopások túlnyomó többsége felderítetlen marad.","shortLead":"Látványosan javult Budapest közbiztonsága – legalábbis a bűnügyi statisztika alapján. Az viszont nem növeli...","id":"201929__budapesti_bunozes__toplista__kozbiztonsag__elenjaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bea9092-f029-46f9-ae73-e729ddef55a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5350b7a5-9b4a-4929-8f56-6cb034ff3ffd","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.29/201929__budapesti_bunozes__toplista__kozbiztonsag__elenjaro","timestamp":"2019. július. 17. 00:00","title":"Élenjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40479344-edff-4374-b56a-6e909f430443","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapesten és a másik három orvosegyetemi városnak (Szeged, Debrecen, Pécs) helyet adó megyében nagyjából a duplája vagy annál is magasabb a gyógyítók lakosságszámhoz mért aránya, mint az ország más vidékein.","shortLead":"Budapesten és a másik három orvosegyetemi városnak (Szeged, Debrecen, Pécs) helyet adó megyében nagyjából a duplája...","id":"20190718_Szabolcs_megyebol_hianyzik_a_legtobb_orvos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40479344-edff-4374-b56a-6e909f430443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a9718b-fe6a-454b-8220-ce1b972e9a11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Szabolcs_megyebol_hianyzik_a_legtobb_orvos","timestamp":"2019. július. 18. 16:19","title":"Szabolcs megyéből hiányzik a legtöbb orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]