[{"available":true,"c_guid":"ab197b2e-e077-482e-9760-5af4e4902376","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Theresa May távozó brit miniszterelnök szerint világszerte terjed a más véleményen lévőket lealacsonyító, a saját véleményt abszolutizáló politikai magatartás, és emiatt folyamatosan durvul a politikai közbeszéd hangneme.","shortLead":"Theresa May távozó brit miniszterelnök szerint világszerte terjed a más véleményen lévőket lealacsonyító, a saját...","id":"20190718_Theresa_May_Durvul_a_politikai_kozbeszed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab197b2e-e077-482e-9760-5af4e4902376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd687b70-5b41-4648-bed7-4ac996df9d49","keywords":null,"link":"/vilag/20190718_Theresa_May_Durvul_a_politikai_kozbeszed","timestamp":"2019. július. 18. 05:07","title":"Theresa May: Durvul a politikai közbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c063daba-d165-4ee3-9304-9c9117878ce5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Malajzia a világ második legnagyobb pálmaolaj-termelője, és minden évben hatalmas erdőterületeket számolnak fel az ültetvények miatt.","shortLead":"Malajzia a világ második legnagyobb pálmaolaj-termelője, és minden évben hatalmas erdőterületeket számolnak fel...","id":"20190719_Drasztikusan_kevesebb_orangutan_el_a_malajziai_olajpalmaultetvenyek_kornyeken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c063daba-d165-4ee3-9304-9c9117878ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b9c02a6-792c-4229-bf79-a6ed7dd625e8","keywords":null,"link":"/elet/20190719_Drasztikusan_kevesebb_orangutan_el_a_malajziai_olajpalmaultetvenyek_kornyeken","timestamp":"2019. július. 19. 16:21","title":"Drasztikusan kevesebb orangután él a malajziai olajpálma-ültetvények környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc70911b-3711-44bb-b36f-7f197e7f525a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kutya szeretetében nem nagyon kételkedünk, de a macska természetéről már megoszlanak a vélemények. De mi a helyzet a madarakkal, vagy akár a terráriumok lakóival? Ők csak az ennivalót várják tőlünk?","shortLead":"A kutya szeretetében nem nagyon kételkedünk, de a macska természetéről már megoszlanak a vélemények. De mi a helyzet...","id":"20190718_Vajon_a_hazi_kedvenceink_szeretnek_minket_vagy_csak_a_kajara_hajtanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc70911b-3711-44bb-b36f-7f197e7f525a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e8cacd-c5be-43e1-bccc-08d5f80afea5","keywords":null,"link":"/elet/20190718_Vajon_a_hazi_kedvenceink_szeretnek_minket_vagy_csak_a_kajara_hajtanak","timestamp":"2019. július. 18. 07:49","title":"Vajon a házi kedvenceink szeretnek minket, vagy csak a kajára hajtanak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45ead81f-2bea-4498-aa46-57ad4db1ee2f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem véletlenül, hiszen a barátok az információkat felhasználták sportfogadások kötésekor.","shortLead":"Nem véletlenül, hiszen a barátok az információkat felhasználták sportfogadások kötésekor.","id":"20190718_Elore_szolt_baratainak_az_atigazolasarol_hat_jetre_eltiltottak_a_Liverpool_volt_focistajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45ead81f-2bea-4498-aa46-57ad4db1ee2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b34f5ec-375c-457b-a4f1-f7ddb8f60f3b","keywords":null,"link":"/sport/20190718_Elore_szolt_baratainak_az_atigazolasarol_hat_jetre_eltiltottak_a_Liverpool_volt_focistajat","timestamp":"2019. július. 18. 14:59","title":"Előre szólt barátainak az átigazolásáról, hat hétre eltiltották a Liverpool volt focistáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"953f1cb7-f7b2-4804-832c-ddbb9c943ad9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Javaslatokat tett a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet.","shortLead":"Javaslatokat tett a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet.","id":"20190719_OECD_javitani_kell_a_magyar_oktatas_minosegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=953f1cb7-f7b2-4804-832c-ddbb9c943ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c3c947-9026-48f5-b533-5fbcecd6625a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190719_OECD_javitani_kell_a_magyar_oktatas_minosegen","timestamp":"2019. július. 19. 16:29","title":"OECD: Javítani kell a magyar oktatás minőségén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80bc73c-0eef-472e-b765-d21799c5dc43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor apjának, Orbán Győzőnek gánti bányacége, a Dolomit Kft. évek óta a piac egyik legjobban teljesítő vállalkozása, és tavaly már szinte a teljes konkurenciát lekörözte egy fontos tekintetben: a piacvezető bányacégek közül Orbánék érték el a legmagasabb árbevétel-arányos nyereségrátát.","shortLead":"Orbán Viktor apjának, Orbán Győzőnek gánti bányacége, a Dolomit Kft. évek óta a piac egyik legjobban teljesítő...","id":"20190718_Nyeresegesebb_az_Orbanbanya_mint_barmely_nagy_vetelytarsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b80bc73c-0eef-472e-b765-d21799c5dc43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e86c65-c78d-4120-a66d-f6e258e65830","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Nyeresegesebb_az_Orbanbanya_mint_barmely_nagy_vetelytarsa","timestamp":"2019. július. 18. 06:49","title":"Nyereségesebb az Orbán-bánya, mint bármely nagy vetélytársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd23ce58-f4ec-482c-b026-584b066823d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Závecz felmérése szerint az MSZP-Párbeszéd és a Jobbik ismét utolérte a Momentumot. ","shortLead":"A Závecz felmérése szerint az MSZP-Párbeszéd és a Jobbik ismét utolérte a Momentumot. ","id":"20190719_Csokkent_a_lelkesedes_300_ezerrel_nott_a_partnelkuliek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd23ce58-f4ec-482c-b026-584b066823d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427f87ce-15be-4814-8fe6-a6041bd613a2","keywords":null,"link":"/itthon/20190719_Csokkent_a_lelkesedes_300_ezerrel_nott_a_partnelkuliek_szama","timestamp":"2019. július. 19. 15:23","title":"300 ezerrel nőtt a pártnélküliek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d87a608-ef0a-4ed7-a758-72545d1e7d4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Avast nemrég szúrta ki azokat az appokat, amelyekkel az áldozat szöveges üzeneteit, híváslistáját és tartózkodási helyét is meg lehetett nézni.","shortLead":"Az Avast nemrég szúrta ki azokat az appokat, amelyekkel az áldozat szöveges üzeneteit, híváslistáját és tartózkodási...","id":"20190718_google_play_aruhaz_kemkedes_android","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d87a608-ef0a-4ed7-a758-72545d1e7d4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e483539-34f7-49d2-a2b4-d58531e5c81f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_google_play_aruhaz_kemkedes_android","timestamp":"2019. július. 18. 09:33","title":"Több alkalmazást is töröltek a Google Play áruházból, mert kémkedni lehetett velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]