[{"available":true,"c_guid":"820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiszivárgott egy hivatalos(nak tűnő) kép arról, hogyan néz ki a Microsoft Outlook sötét módja az androidos mobilokon, így a fejlesztést már most meg lehet nézni.","shortLead":"Kiszivárgott egy hivatalos(nak tűnő) kép arról, hogyan néz ki a Microsoft Outlook sötét módja az androidos mobilokon...","id":"20190718_microsoft_outlook_kinezet_sotet_mod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f905174a-bcea-43d1-8f35-26d025554442","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_microsoft_outlook_kinezet_sotet_mod","timestamp":"2019. július. 18. 11:03","title":"Outlookot használ? Jön a fekete verzió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cf775f0-78d6-4758-a405-1845f2788078","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft szerint több ország államilag támogatott hackercsoportjai próbáltak hozzáférni a felhasználói fiókokhoz.","shortLead":"A Microsoft szerint több ország államilag támogatott hackercsoportjai próbáltak hozzáférni a felhasználói fiókokhoz.","id":"20190718_microsoft_hacker_felhasznaloi_fiok_felhasznaloi_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cf775f0-78d6-4758-a405-1845f2788078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c58930-84c4-4e88-914d-fcf26481fcde","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_microsoft_hacker_felhasznaloi_fiok_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2019. július. 18. 12:35","title":"Közel 10 000 Microsoft-fiókot akartak feltörni a hackerek, az öné is köztük lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593968e9-5518-46f8-97fa-85c765738a28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 186 milliárd forint bevételt termeltek az autópályák az első fél évben. A külföldiek és a belföldiek aránya 35-65 százalék volt.","shortLead":"Összesen 186 milliárd forint bevételt termeltek az autópályák az első fél évben. A külföldiek és a belföldiek aránya...","id":"20190718_Az_autosok_majd_50_milliard_forintot_fizettek_az_autopalyakert_fel_ev_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=593968e9-5518-46f8-97fa-85c765738a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e395f8-6e72-4047-a53e-710902f3156a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Az_autosok_majd_50_milliard_forintot_fizettek_az_autopalyakert_fel_ev_alatt","timestamp":"2019. július. 18. 12:37","title":"Az autósok majd’ 50 milliárd forintot fizettek az autópályákért fél év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"175eae3d-20b7-4524-b117-5f33432f9edb","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Fél évszázaddal az első holdra szállás után újraindul az űrverseny, ám a második szakasz több okból is egészen más lesz, mint az amerikaiak által megnyert első. Az egyik fő különbség, hogy új vetélytársak is jelentkeztek – például Kína, India és az Európai Unió –, a másik pedig az, hogy most nemcsak a tudományos és ideológiai célok fontosak, hanem a gazdaságiak is.","shortLead":"Fél évszázaddal az első holdra szállás után újraindul az űrverseny, ám a második szakasz több okból is egészen más...","id":"20190718_urverseny_kina_oroszorszag_egyesult_allamok_eu_india_holdra_szallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=175eae3d-20b7-4524-b117-5f33432f9edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"441559e8-bf2a-4d38-862d-8f413860a8e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_urverseny_kina_oroszorszag_egyesult_allamok_eu_india_holdra_szallas","timestamp":"2019. július. 18. 14:20","title":"Az űrverseny eddig csak vitte a pénzt, a fő cél most már az, hogy hozza is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"075c5d7e-3bdd-49ff-94f9-fe2a8e7f60f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 31 milliós uniós bűnmegelőzési projekt forrásait használta fel ismeretlen célra a méhkeréki fideszes polgármester. Tát Margitot költségvetési csalással és hamis magánokirat felhasználásával vádolja az ügyészség.","shortLead":"Egy 31 milliós uniós bűnmegelőzési projekt forrásait használta fel ismeretlen célra a méhkeréki fideszes polgármester...","id":"20190718_Koltsegvetesi_csalassal_vadoljak_a_fideszes_polgarmestert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=075c5d7e-3bdd-49ff-94f9-fe2a8e7f60f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8febbc70-6a48-4e12-9ce8-69eb9a49785e","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Koltsegvetesi_csalassal_vadoljak_a_fideszes_polgarmestert","timestamp":"2019. július. 18. 05:43","title":"Költségvetési csalással vádolják a fideszes polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b404f568-9847-472e-ab2a-729968178b86","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több újdonságra is rábukkantak az Alzheimer-kórt kutató tudósok.","shortLead":"Több újdonságra is rábukkantak az Alzheimer-kórt kutató tudósok.","id":"20190717_A_nok_kozott_tobb_az_Alzheimerkoros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b404f568-9847-472e-ab2a-729968178b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45902d59-7064-4cf3-b574-3d2a60fc07c9","keywords":null,"link":"/elet/20190717_A_nok_kozott_tobb_az_Alzheimerkoros","timestamp":"2019. július. 17. 18:41","title":"A nők között több az Alzheimer-kóros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b49d49-547d-42ed-ad6b-46a18e2ba45c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Határozatlan időtartamú tűzszünetben állapodtak meg a kelet-ukrajnai konfliktusban érintett felek a válság rendezésére hivatott háromoldalú, Kijev, Moszkva és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) képviselőiből álló összekötő csoport szerdai ülésén Minszkben.","shortLead":"Határozatlan időtartamú tűzszünetben állapodtak meg a kelet-ukrajnai konfliktusban érintett felek a válság rendezésére...","id":"20190718_Ujabb_tuzszunetet_kotottek_az_Ukrajnaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70b49d49-547d-42ed-ad6b-46a18e2ba45c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f0ba6e-0265-49cc-9163-55c8b333853d","keywords":null,"link":"/vilag/20190718_Ujabb_tuzszunetet_kotottek_az_Ukrajnaban","timestamp":"2019. július. 18. 05:11","title":"Újabb tűzszünetet kötöttek Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy szenátusi meghallgatáson jelentette be a Google, hogy kukázta a Dragonfly projektet, amely egy sokak által vitatott keresőprogram fejlesztését írta elő. A \"megrendelő\" Kína volt.","shortLead":"Egy szenátusi meghallgatáson jelentette be a Google, hogy kukázta a Dragonfly projektet, amely egy sokak által vitatott...","id":"20190717_kina_google_dragonfly_cenzurazott_kereso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b308284-4fd0-41a1-bf5e-57066e2ac9c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_kina_google_dragonfly_cenzurazott_kereso","timestamp":"2019. július. 17. 17:15","title":"Döntöttek, a Google mégsem épít cenzúrázott keresőt Kínának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]