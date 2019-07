Nem tetszett Kásler Miklós Emmi-miniszternek a két budaörsi iskola igazgatói pályázata, írtuk meg tegnap, ezért nem támogatta őket. Így a két, közmegelégedésnek örvendő iskola vezetői pályázatát csak egy-egy évre hosszabbította meg. A botrány miatti elkeseredésének és felháborodásának Wittinghoff Tamás polgármester is hangot adott, most pedig az Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium igazgatója, Árendás Péter is megírta levelét az iskola Facebook-oldalára, amit a 24.hu szúrt ki.

Árendás kiemeli, Budaörs, a tantestület,, az iskolaszék, a diákönkormányzat és az Érdi Tankerület, azaz minden egyes véleményezésre jogosult szervezet támogatta pályázatát, egyedül Kásler nem. "Számunkra ugyanolyan fontos iskolánk közéletisége, nyílt-befogadó légköre, vitákra, újításokra, önálló véleményre- és döntésekre ösztönző szellemisége, mint a kimagasló tanulmányi-, sport- és kulturális eredményeink. Májusi ballagási beszédem egyik gondolata ez volt: legkésőbb a felnőtté válás küszöbén mindenkinek el kell döntenie - értékek szerint akar-e élni, vagy érdekek szerint!"

Ezeket az értékeket akarta megőrizni és egyben meg is akart újulni pályázatában Árendás. "Én ezekért a célokért mindent meg fogok tenni, és biztos vagyok benne, hogy ebben nem csak az Illyés közössége, hanem nagyon sok budaörsi lakos és számos más barát és ismerős támogatására is számíthatunk", írja az igazgató, aki megköszöni a kapott támogatást.