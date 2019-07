Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"207837bd-c6f2-4244-a615-5f0745a81b21","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Olaszország csapatát győzték le 7-6-ra, ezzel bejutottak a legjobb négy közé a kvangdzsui olimpiai kvalifikációs világbajnokságon.","shortLead":"Olaszország csapatát győzték le 7-6-ra, ezzel bejutottak a legjobb négy közé a kvangdzsui olimpiai kvalifikációs...","id":"20190722_noi_vizilabda_valogatott_elodonto_kvangdzsu_vizes_vb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=207837bd-c6f2-4244-a615-5f0745a81b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c42eacdf-a16f-464a-ab28-44c6677397d7","keywords":null,"link":"/sport/20190722_noi_vizilabda_valogatott_elodonto_kvangdzsu_vizes_vb","timestamp":"2019. július. 22. 12:40","title":"Nagy csata után vb-elődöntős a női pólóválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy helyi lakos feljelentette a fakivágásokra engedélyt adó óbudai önkormányzatot az ügyészségen. ","shortLead":"Egy helyi lakos feljelentette a fakivágásokra engedélyt adó óbudai önkormányzatot az ügyészségen. ","id":"20190722_Tarlos_Istvan_leallitotta_a_Szentendrei_ut_felujitasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053428c0-648c-4e3c-9498-1f8c8a71641e","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Tarlos_Istvan_leallitotta_a_Szentendrei_ut_felujitasat","timestamp":"2019. július. 22. 19:20","title":"Tarlós István leállította a Szentendrei út felújítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a10618-493a-45c5-9c64-9328293baf69","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 8000-szeresen térült meg annak az egykori NASA-gyakornoknak a befektetése, aki megvette a NASA-tól a hodlra szállás ikonikus szalagjait.","shortLead":"Több mint 8000-szeresen térült meg annak az egykori NASA-gyakornoknak a befektetése, aki megvette a NASA-tól a hodlra...","id":"20190722_holdra_szallas_arveres_sothebys","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87a10618-493a-45c5-9c64-9328293baf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ebc4b7-99b6-4195-8171-fe0d93630e5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_holdra_szallas_arveres_sothebys","timestamp":"2019. július. 22. 20:10","title":"521 millió forintért keltek el az eredeti szalagok, amik a holdra szállást örökítették meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c72ed14f-944b-4edf-a250-e650b90eef3e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az óceán mélyén élő zsebcápa egy új faját azonosították amerikai kutatók.","shortLead":"Az óceán mélyén élő zsebcápa egy új faját azonosították amerikai kutatók.","id":"20190722_capa_zsebcapa_uj_faj_mexikoi_obol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c72ed14f-944b-4edf-a250-e650b90eef3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75c42a22-9e1d-42ff-9937-58f60d02f071","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_capa_zsebcapa_uj_faj_mexikoi_obol","timestamp":"2019. július. 22. 12:05","title":"Apró, világító cápafajra bukkantak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c228809-7a0a-4756-8938-d442746d55c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A közönség azt hitte, ez is a műsor része.","shortLead":"A közönség azt hitte, ez is a műsor része.","id":"20190721_A_szorongasarol_meselt_aztan_osszeesett_es_meghalt_a_szinpadon_egy_komikus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c228809-7a0a-4756-8938-d442746d55c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81140919-05c9-4681-9880-de81e3441834","keywords":null,"link":"/elet/20190721_A_szorongasarol_meselt_aztan_osszeesett_es_meghalt_a_szinpadon_egy_komikus","timestamp":"2019. július. 21. 15:38","title":"A szorongásáról mesélt, aztán összeesett és meghalt a színpadon egy komikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36015165-2510-4ae6-a9d5-0c1792355b41","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Úgy látszik, nem jött be a stratégia, a Fed húzhatja ki a bajból az AB InBevet.","shortLead":"Úgy látszik, nem jött be a stratégia, a Fed húzhatja ki a bajból az AB InBevet.","id":"20190721_Kevesebbet_isznak_a_fiatalok_adossagcsapdaba_kerult_a_vilag_legnagyobb_sorgyartoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36015165-2510-4ae6-a9d5-0c1792355b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a085e04a-d1e3-457b-a1e0-0d7f72e6323a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190721_Kevesebbet_isznak_a_fiatalok_adossagcsapdaba_kerult_a_vilag_legnagyobb_sorgyartoja","timestamp":"2019. július. 21. 11:57","title":"Adósságcsapdába került a világ legnagyobb sörgyártója, mert keveset isznak a fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0273f7-0053-4f0c-9239-85b28b219262","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A horogra akadt halra csapott le egy nagy fehér cápa.","shortLead":"A horogra akadt halra csapott le egy nagy fehér cápa.","id":"20190722_Video_Epp_huztak_ki_a_kifogott_halat_amikor_megjelent_a_capa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d0273f7-0053-4f0c-9239-85b28b219262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557f4a8f-a8bf-495e-9639-0e2f0d6b237a","keywords":null,"link":"/elet/20190722_Video_Epp_huztak_ki_a_kifogott_halat_amikor_megjelent_a_capa","timestamp":"2019. július. 22. 09:50","title":"Videó: Épp húzták ki a kifogott halat, amikor megjelent a cápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt ember ellen emelt vádat az ügyészség. ","shortLead":"Öt ember ellen emelt vádat az ügyészség. ","id":"20190722_A_torzsvendegekkel_egyutt_kevertek_port_a_kulfoldi_vendegek_italaba_egy_belvarosi_barban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643d6e6c-65f2-4fb4-b2a4-141e9d92643c","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_A_torzsvendegekkel_egyutt_kevertek_port_a_kulfoldi_vendegek_italaba_egy_belvarosi_barban","timestamp":"2019. július. 22. 09:31","title":"A törzsvendégekkel együtt kevertek port a külföldi vendégek italába egy belvárosi bárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]