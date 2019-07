Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7275e982-81f5-4728-b922-8e9f24814db3","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190725_Marabu_FekNyuz_Uj_musor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7275e982-81f5-4728-b922-8e9f24814db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c975a146-989e-463f-8e89-d8323b75222a","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Marabu_FekNyuz_Uj_musor","timestamp":"2019. július. 25. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: Új műsor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"803b4269-9f7d-4ba9-bd8a-da3a521aca9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft irodai programcsomagjával vették célba a gyanútlan felhasználókat rosszindulatú támadók. Az Office-ban a böngésző azonnali frissítésére figyelmeztetnek, azonban pórul járhat, aki komolyan veszi ezt.","shortLead":"A Microsoft irodai programcsomagjával vették célba a gyanútlan felhasználókat rosszindulatú támadók. Az Office-ban...","id":"20190725_hamis_office365_oldal_trojai_szamitogepes_virus_bongeszo_frissitese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=803b4269-9f7d-4ba9-bd8a-da3a521aca9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd91b588-f70e-4ef0-ab7f-d63c839505aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_hamis_office365_oldal_trojai_szamitogepes_virus_bongeszo_frissitese","timestamp":"2019. július. 25. 09:03","title":"Ha ez az ablak felugrik a számítógépén, nehogy rákattintson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ded3bf1-d7cd-4cf9-8631-8370fb8bc988","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A vártnál nagyobb lett a Facebook bevétele és nyeresége a második negyedévben.","shortLead":"A vártnál nagyobb lett a Facebook bevétele és nyeresége a második negyedévben.","id":"20190725_Hiaba_tamadjak_a_Facebookot_tovabbra_is_szep_nyereseget_termel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ded3bf1-d7cd-4cf9-8631-8370fb8bc988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7c24a2-9523-42e9-9996-3314565a3c88","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_Hiaba_tamadjak_a_Facebookot_tovabbra_is_szep_nyereseget_termel","timestamp":"2019. július. 25. 11:30","title":"Hiába támadják a Facebookot, továbbra is szép nyereséget termel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e53d8f97-5398-4fdb-b2ac-4a23d325e093","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A nagybefektetők továbbra is a legszegényebbek rovására gazdagodnak.","shortLead":"A nagybefektetők továbbra is a legszegényebbek rovására gazdagodnak.","id":"20190725_offshore_mauritius_bob_geldolf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e53d8f97-5398-4fdb-b2ac-4a23d325e093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa310e06-d406-4f5d-a706-e2abfef0f473","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190725_offshore_mauritius_bob_geldolf","timestamp":"2019. július. 25. 06:15","title":"Sok százmilliárd dollárt szipolyoznak ki Afrikából az offshoreparadicsomok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4e9f8c-ea9e-49c9-a8b1-7e1e0ea1a95d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Balatonfüred előtt robbant le és vesztegelt jó ideig a Kék Hullám sebesvonata.","shortLead":"Balatonfüred előtt robbant le és vesztegelt jó ideig a Kék Hullám sebesvonata.","id":"20190724_mav_kek_hullam_sebesvonat_mav_mavinform_keses_balaton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f4e9f8c-ea9e-49c9-a8b1-7e1e0ea1a95d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44cfc5f4-0c55-4f84-aeb9-dcb90aa0bd00","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_mav_kek_hullam_sebesvonat_mav_mavinform_keses_balaton","timestamp":"2019. július. 24. 17:24","title":"Ma is volt baja a MÁV-nak a balatoni vonatokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 4iG által vezetett konzorcium építheti ki a MÁV és a Volán-társaságok e-jegy-rendszerét.","shortLead":"A 4iG által vezetett konzorcium építheti ki a MÁV és a Volán-társaságok e-jegy-rendszerét.","id":"20190725_4ig_tsystems_kozbeszerzes_mav_volan_elektronikus_jegy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"225d6b84-2a1f-43e2-836f-1bbe8762544d","keywords":null,"link":"/kkv/20190725_4ig_tsystems_kozbeszerzes_mav_volan_elektronikus_jegy","timestamp":"2019. július. 25. 09:29","title":"Tizenegy milliárdos tenderen nyert a 4iG és a T-Systems","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d82b629-8159-4a69-ac6d-e0446dc698fb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem környezetbarát és ártalmas lehet az egészségre a papírpoharak környezettudatos alternatívájaként hirdetett bambuszpohár - közölte kedden a termékek tesztelésével foglalkozó német szervezet, a Stiftung Warentest.","shortLead":"Nem környezetbarát és ártalmas lehet az egészségre a papírpoharak környezettudatos alternatívájaként hirdetett...","id":"20190723_bambuszpohar_kornyezetbarat_egeszsegre_artalmas_melamingyanta_melamin_formaldehid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d82b629-8159-4a69-ac6d-e0446dc698fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd26dbe-957d-4973-95bb-2b307994b09e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_bambuszpohar_kornyezetbarat_egeszsegre_artalmas_melamingyanta_melamin_formaldehid","timestamp":"2019. július. 23. 20:03","title":"Tesztekkel igazolták, hogy a környezetbarátnak mondott bambuszpohár ártalmas lehet az egészségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db9bac93-717e-4669-863c-126a26c3a959","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ismét fellép a műfaj egyik koronázatlan királya, Big Daddy Wilson.","shortLead":"Ismét fellép a műfaj egyik koronázatlan királya, Big Daddy Wilson.","id":"20190723_Dogosen_luktet_tovabb_a_blues_Obudan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db9bac93-717e-4669-863c-126a26c3a959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a17cda9f-9fa9-4e3e-b34a-c56eb16f1ed6","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_Dogosen_luktet_tovabb_a_blues_Obudan","timestamp":"2019. július. 23. 17:06","title":"Dögösen lüktet tovább a blues Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]